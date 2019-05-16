تقارير: الاستخبارات الألمانية تحتفظ بفيديو لأنيس عامري

ذكر تقرير مشترك لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وإذاعتا "NDR" و"WDR" مساء اليوم الأربعاء ( الثاني من أكتوبر/ تشرين الثاني) أن التونسي أنيس عامري، منفذ حادثة الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين 2016، أعلن في هذا المقطع، الذي سجله قبل ارتكاب الجريمة، اعتزامه ارتكاب جرائم إرهابية.

ووفقا لوسائل الاعلام الألمانية التي نشرت التقرير، فإنه يُعْتَقَد أن جهاز الاستخبارات أخطر محققي الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في آذار/مارس 2017 بوجود هذا الفيديو، لكنه رفض وضع الفيديو الذي ربما تم تسجيله بهاتف محمول، ضمن مستندات التحقيق.

وأضاف التقرير أنه لم يتم عرض هذا الفيديو على لجان التحقيق التابعة للبرلمان والبرلمانات المحلية المختلفة التي شاركت في جهود كشف ملابسات الجريمة، كما أنه ليس هناك إشارات تفيد بأن هذا الفيديو لم يكن معروفا لجهاز (BND) ولا لسلطات ألمانية أخرى قبل جريمة عامري.

ورفض جهاز الاستخبارات الخارجية التعليق، وقال متحدث باسمه لوكالة الأنباء الألمانية أنه "من ناحية المبدأ، جهازنا لا يعطي تقارير عن شواهد من هذا النوع أو عن الجوانب التنفيذية المتعلقة بعمله إلا للحكومة الألمانية والهيئات المسؤولة التابعة للبرلمان الألماني والتي تعقد جلساتها سرا".

ووفقا للتقرير الإعلامي، فإن الاستخبارات الألماني حصل على هذا المقطع من جهاز استخبارات أجنبي، ورجح التقرير أن رفضها تمرير الشريط إلى سلطات أخرى يرجع إلى وعده لجهاز الاستخبارات الأجنبي بالالتزام بالإبقاء على سرية الشريط.

ويُعْتَقَد أن المقطع الذي تبلغ مدته 11 ثانية، تم تصويره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أي قبل أسابيع من الهجوم الذي شنه عامري في 19 كانون الأول/ديسمبر من نفس العام. وكان عامري قد قتل سائق شاحنة بولنديا وقاد الشاحنة ودهس بها تجمعا بشريا في سوق لأعياد الميلاد في برلين فقتل 11 شخصا وأصاب عشرات آخرين.

ع.أ.ج/ أ. ح (د ب ا)