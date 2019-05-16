 تقارير: الاستخبارات الألمانية تحتفظ بفيديو لأنيس عامري | أخبار | DW | 02.10.2019

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أخبار

تقارير: الاستخبارات الألمانية تحتفظ بفيديو لأنيس عامري

ذكرت وسائل إعلام في ألمانيا أن جهاز الاستخبارات الخارجية (BND) لا يزال يحتفظ بمقطع فيديو غير معلن لمنفذ عملية الدهس التونسي أنيس عامري، الذي نفذ هجوما بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين 2016.

Jahrestag des Berliner Terroranschlags am Breitscheidplatz (picture alliance/dpa/B. Pedersen)

صورة من الأرشيف لموقع عملية الدهس في برلين.

ذكر تقرير مشترك لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وإذاعتا "NDR" و"WDR" مساء اليوم الأربعاء ( الثاني من أكتوبر/ تشرين الثاني) أن التونسي أنيس عامري، منفذ حادثة الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين 2016،  أعلن في هذا المقطع، الذي سجله قبل ارتكاب الجريمة، اعتزامه ارتكاب جرائم إرهابية.

مختارات

كشفت وثيقة سرية أن أنيس العامري منفذ اعتداء برلين الإرهابي، تواصل مع فرع داعش في ليبيا قبل شهرين من الاعتداء. ما قد يعني أن داعش كان على علم مسبق برغبة العامري في تنفيد اعتداء إرهابي، حسب الوثيقة. (28.02.2019)

أصدرت السلطات الأمنية الألمانية مذكرة بحث بشبهة الإرهاب تشمل تونسياً ينتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" يُعتقد أنه متورط في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سوقاً لعيد الميلاد في برلين عام 2016. (06.07.2018)

ووفقا لوسائل الاعلام الألمانية التي نشرت التقرير، فإنه يُعْتَقَد أن جهاز الاستخبارات أخطر محققي الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في آذار/مارس 2017 بوجود هذا الفيديو، لكنه رفض وضع الفيديو الذي ربما تم تسجيله بهاتف محمول، ضمن مستندات التحقيق.

وأضاف التقرير أنه لم يتم عرض هذا الفيديو على لجان التحقيق التابعة للبرلمان والبرلمانات المحلية المختلفة التي شاركت في جهود كشف ملابسات الجريمة، كما أنه ليس هناك إشارات تفيد بأن هذا الفيديو لم يكن معروفا لجهاز (BND) ولا لسلطات ألمانية أخرى قبل جريمة عامري.

ورفض جهاز الاستخبارات الخارجية التعليق، وقال متحدث باسمه لوكالة الأنباء الألمانية أنه "من ناحية المبدأ، جهازنا لا يعطي تقارير عن شواهد من هذا النوع أو عن الجوانب التنفيذية المتعلقة بعمله إلا للحكومة الألمانية والهيئات المسؤولة التابعة للبرلمان الألماني والتي تعقد جلساتها سرا".

ووفقا للتقرير الإعلامي، فإن الاستخبارات الألماني حصل على هذا المقطع من جهاز استخبارات أجنبي، ورجح التقرير أن رفضها تمرير الشريط إلى سلطات أخرى يرجع إلى وعده لجهاز الاستخبارات الأجنبي بالالتزام بالإبقاء على سرية الشريط.

ويُعْتَقَد أن المقطع الذي تبلغ مدته 11 ثانية، تم تصويره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أي قبل أسابيع من الهجوم الذي شنه عامري في 19 كانون الأول/ديسمبر من نفس العام. وكان عامري  قد قتل سائق شاحنة بولنديا وقاد الشاحنة ودهس بها تجمعا بشريا في سوق لأعياد الميلاد في برلين فقتل 11 شخصا وأصاب عشرات آخرين.

ع.أ.ج/ أ. ح (د ب ا)

  • Italien Mutmaßlicher Berliner Attentäter in Mailand getötet (picture-alliance/dpa/Daniele Bennati/B&V)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

  • Tunesien Familie von Anis Amri (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

  • Tunesien Auseinandersetzungen Salafisten Polizei (picture alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

  • Fahndungsfoto Anis Amri (picture-alliance/dpa/Bundeskriminalamt)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

  • An image grab from a short 'selfie' video clip from a social media website purportedly shows Anis Amri, the Tunisian suspect of the Berlin Christmas market attack, at an unknown location (REUTERS)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.

  • Deutschland Ralf Jäger Innenausschuss NRW-Landtag (Reuters/I. Fassbender)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    فيما قال رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إن أنيس رُفِضَ كطالب لجوء في حزيران/ يونيو 2016 "ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة". كما أكد الوزير أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية. وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيله لم تصل سوى بعد يومين، بعد الهجوم الإرهابي في برلين.

  • Fahndunsgfoto - Anis A. nach Terrorangriff Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/AP Photo/Police Handout)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وكان الادعاء العام الألماني قد صدر أمر اعتقال بحق أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام أن الأدلة تشير إلى أن عامري هو من قاد الشاحنة، التي اقتحمت السوق مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) وتسببت في قتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

أكدت السلطات الإيطالية مقتل أنيس عامري، المشتبه به في تنفيذ اعتداء برلين، الذي قتل فيه 12 شخصا. عامري كان قد هرب بسبب الأوضاع الاقتصادية وبسبب عقوبة جنائية في تونس قبل سبع سنوات، فيما "تطرف لاحقا وصار إرهابيا في أوروبا." (23.12.2016)  

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