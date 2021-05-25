تقارير: الائتلاف الحكومي يعتزم حظر رفع علم حماس في ألمانيا

يخطط الائتلاف الحكومي في ألمانيا، المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حظر علم حركة حماس في ألمانيا. ومن المنتظر أن يتم التوصل لاتفاق بين طرفي الائتلاف بهذا الشأن في حزيران/يونيو القادم، حسب تقارير إعلامية.

هذا ما أكده المتحدث في الشؤون السياسية والقانونية في كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان (بوندستاغ)، يوهانس فشنر، لوسائل إعلام، وقال "نخوض نقاشاً مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي وقد يصدر قراراً في بداية حزيران/يونيو". وبرر فشنر القرار المزمع بأن "إبراز علم منظمة إرهابية يهدد سلامة المواطن".

وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حمس منظمة إرهابية. وأدانت برلين صواريخ حماس التي استهدفت إسرائيل في النزال العسكري الأخير واعتبرتها "هجمات إرهابية".

وكان رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا، أرمين لاشت، وهو المرشح لخلافة أنغيلا ميركل، قد دعا قبل أسبوع لحظر علم جماعة حماس في ألمانيا. وقال لاشت في البرلمان المحلي للولاية خلال جلسة عن مظاهرات وأعمال شغب حدثت مؤخرا وتخللتها شعارات معادية للسامية: "حظرنا علم حزب العمال الكردستاني؛ لأنه يعد منظمة إرهابية... لم يتم حظر علم حماس حتى اليوم".

وأكد مرشح حزب ميركل المسيحي الديمقراطي لتولي منصب المستشار أن هناك حاجة ضرورية حاليا لتغيير القانون، وقال: "لذا يجب حظر هذا العلم الذي يمثل الإرهاب. يجب ألا يتم رفعه في شوارع ألمانيا".

واتهم لاشت جماعة حماس بأنها تحول كثيرا من الأشخاص الذين يعيشون بشكل سلمي في قطاع غزة "إلى رهائن لأجل أعمالها الإرهابية"، وأضاف أنها تضر في الوقت ذاته بالسلطة الفلسطينية.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)