تقارير: الائتلاف الحكومي يعتزم حظر رفع علم حماس في ألمانيا

يخطط الائتلاف الحكومي في ألمانيا، المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حظر علم حركة حماس في ألمانيا. ومن المنتظر أن يتم التوصل لاتفاق بين طرفي الائتلاف بهذا الشأن في حزيران/يونيو القادم، حسب تقارير إعلامية.
هذا ما أكده المتحدث في الشؤون السياسية والقانونية في كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان (بوندستاغ)، يوهانس فشنر، لوسائل إعلام، وقال "نخوض نقاشاً مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي وقد يصدر قراراً في بداية حزيران/يونيو". وبرر فشنر القرار المزمع بأن "إبراز علم منظمة إرهابية يهدد سلامة المواطن".
وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حمس منظمة إرهابية. وأدانت برلين صواريخ حماس التي استهدفت إسرائيل في النزال العسكري الأخير واعتبرتها "هجمات إرهابية".
وكان رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا، أرمين لاشت، وهو المرشح لخلافة أنغيلا ميركل، قد دعا قبل أسبوع لحظر علم جماعة حماس في ألمانيا. وقال لاشت في البرلمان المحلي للولاية خلال جلسة عن مظاهرات وأعمال شغب حدثت مؤخرا وتخللتها شعارات معادية للسامية: "حظرنا علم حزب العمال الكردستاني؛ لأنه يعد منظمة إرهابية... لم يتم حظر علم حماس حتى اليوم".
وأكد مرشح حزب ميركل المسيحي الديمقراطي لتولي منصب المستشار أن هناك حاجة ضرورية حاليا لتغيير القانون، وقال: "لذا يجب حظر هذا العلم الذي يمثل الإرهاب. يجب ألا يتم رفعه في شوارع ألمانيا".
واتهم لاشت جماعة حماس بأنها تحول كثيرا من الأشخاص الذين يعيشون بشكل سلمي في قطاع غزة "إلى رهائن لأجل أعمالها الإرهابية"، وأضاف أنها تضر في الوقت ذاته بالسلطة الفلسطينية.
خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
روجر واترز وبيلا حديد وغالد غادوت
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ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين
بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
هل يعاقب على رفع العلم؟
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
بوغبا وديالو يطوفان بالعلم
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
رياض محرز يتفاعل هو الآخر
وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر موقع "توتير"، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وأمامه يدا تشير بعلامة النصر. ووضع محرز رمز (إيموشن) لكفين يدعوان وبجوارهما علم فلسطين مع وسمين (هشاتاغ) باللغة الإنجليزية عن فلسطين وعما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
انتقادات لصلاح في تأخره
وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
من جديد .. ديبورتيفو بالستينو
أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
شجار في أيندهوفن!
وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟
أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س
الكاتب: صلاح شرارة