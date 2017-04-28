تقارير: اعتقال سوري في برلين يشتبه بتخطيطه لهجوم في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن رجلا سوريا اعتقل في برلين للاشتباه في أنه يخطط لهجوم إرهابي في إسرائيل. وقالت صحيفة "بيلد" إن الرجل خطط لاستخدام مواد كيماوية في الهجوم وقام بتجنيد آخرين للمشاركة فيه ولصالح تنظيم "الدولة الإسلامية". وأوردت صحيفة "دي فيلت" أنباء عن هذه القضية أيضا.

وبدروها قالت صحيفة "برلينر مورغنبوسبت" الألمانية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، إن المشتبه به قد وصل إلى ألمانيا منذ مدة طويلة بجواز سفر مزور قادما من ليبيا، وأضافت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) وصلته معلومات من استخبارات دولة صديقة حول المشتبه به وتخطيطه للهجوم، وأعطى المعلومات بدوره لسلطات برلين التي اعتقلته قبل أسبوع مساء الخميس (20 أيلول/ سبتمبر) في حي نويكولن في برلين.

وأكد متحدث باسم شرطة برلين فقط أن رجلاً سورياً (21 عاماً) احتجزته وحدة خاصة الأسبوع الماضي وأنه كانت هناك مذكرة توقيف بشأن تورطه في مشاجرة قبل بضعة أشهر. وقال المتحدث إن الرجل مازال رهن الاحتجاز.

ع.ج/ ي. ب (د ب أ، DW)