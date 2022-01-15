تقارير: احتجاز رهائن في كنيس يهودي في تكساس الأمريكية

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات تتفاوض مع رجل احتجز أشخاصا رهائن فيكنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية خلال صلوات كان يجري نقلها عبر بث مباشر اليوم السبت (15 يناير/ كانون الثاني 2022).

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ضباطا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتفاوضون مع المسلح. ولم يرد المكتب حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت شرطة كوليفيل على موقع تويتر في وقت سابق اليوم إنها تجري عمليات تدخل سريع باستخدام القوات الخاصة في المنطقة التي يقع فيها مجمع بيت إسرائيل، مضيفة أنه يتم إجلاء جميع السكان في المنطقة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينغ نيوز. وقالت الصحيفة "السرجنت في شرطة كوليفيل دارا نيلسون قالت إن المفاوضين أجروا اتصالات مع شخص داخل الكنيس يُعتقد أنه مشتبه به".

وأمكن سماع الرجل وهو يتحدث فيما بدا أنها مكالمة هاتفية خلال بث مباشر لخدمة السبت في الكنيس اليهودي. وانقطع البث المباشر حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة فورت وورث ستار- تليغرام الأمريكية أنه قبل انتهاء البث المباشر عبر موقع فيسبوك، أمكن سماع رجل يتحدث بصوت عال عن الدين وأخته. وأضافت أن الرجل سُمع مرارا وهو يقول إنه لا يريد أن يرى أي شخص مصابا وأنه يعتقد أنه سيموت.

وقال بيري كلومباس (63 عاما)، وهو عضو في المجمع منذ افتتاحه في عام 1999، إن عضوا آخر نبهه إلى ما يجري وسرعان ما تحول إلى متابعة البث المباشر حتى انقطع. وقال كلومباس في مقابلة عبر الهاتف "كان أمرا مروعا أن تسمع وتشاهد، لكن الأكثر ترويعا عدم معرفة ما يجري".

وعلى الرغم من أنه لم يكن قادرا على فهم ما يريده الرجل بوضوح، فإن كلومباس يعتقد أن الرجل أراد التحدث إلى أخته. وقال كلومباس إنه لا يعلم إن كان المصلون في الكنيس تلقوا أي تهديدات جدية في وقت سابق. وأضاف "ليس لدينا مسؤول أمني بين الموظفين، ولكن لدينا ما يمكن أن أقول إنها علاقة جيدة جدا مع الشرطة المحلية".

ع.ا/ أ.ح (رويترز، د ب أ)