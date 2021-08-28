 تقارير: اتفاق ″سري″ بين واشنطن وطالبان لإجلاء الرعايا الأمريكيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.09.2021

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تقارير: اتفاق "سري" بين واشنطن وطالبان لإجلاء الرعايا الأمريكيين

كشفت مصادر أمريكية عن "اتفاق سري" بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لتهريب الرعايا الأمريكيين إلى مطار كابول من أجل إجلائهم من أفغانستان. فما تفاصيل هذا الاتفاق؟

عمليات الإجلاء في مطار كابول صورة بتاريخ 20 أعسطس 2021

الكشف عن "اتفاق سري" بين واشنطن وطالبان ساهم في إجلاء أمريكيين، فما تفاصيل الاتفاق؟

كشف مسؤولان أمريكيان عن عقد واشنطن "اتفاقاً سرياً" مع حركة طالبان يقضي بأن يقوم أفراد الحركة بتهريب الرعايا الأمريكيين إلى "بوابة سرية" في مطار كابول بينما يغادرون أفغانستان.

مختارات

ونقلت شبكة "سي إن إن" مساء يوم الثلاثاء (31 آب/أغسطس 2021) عن مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إبلاغ الأمريكيين بالتجمع في "نقاط حشد" قريبة من المطار، تقوم فيها طالبان بجمع الأمريكيين والتأكد من ومعلوماتهم الشخصية ومصاحبتهم لمسافة قصيرة إلى البوابة التي يحرسها أفراد القوات الأمريكية، الذين كانوا جاهزين للسماح للرعايا بالعبور إلى الداخل، وسط جماهير غفيرة من الأفغان الذين كانوا يريدون مغادرة البلاد.

وأكد أحد المسؤولين أن عمليات الاصطحاب حدثت في أوقات متعددة خلال اليوم، وكانت إحدى نقاط التجمع وزارة الداخلية الأفغانية المحاذية للمطار، وقد أُبلغ الأمريكيون عبر الرسائل النصية عن الأماكن التي يجب أن يتجمعوا بها. ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين في إدارة بايدن أن طالبان كانت متعاونة خلال فترة الإخلاء، مشيرين إلى أن الحركة التزمت بتوفير "رحلة آمنة" للأمريكيين.

وكشف أحد المسؤولين أن القوات الخاصة الأمريكية فتحت بوابة سرية في المطار وأسست "مركز اتصال" لمساعدة الأمريكيين في عملية الإخلاءوأشار المسؤولان لـ"سي إن إن" إلى أن الاتفاق السري مع طالبان ظل طي الكتمان، لعدة أسباب، أحدها الخشية من هجمات لتنظيم "داعش". ففي هجوم شنه فرع التنظيم بالمطار الأسبوع الماضي قتل أكثر من 180 شخصاً بينهم 13 جندياً أمريكياً.

وفضل المسؤولان عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية التنسيق الذي لم يتم بشكل كامل قبل الآن، بسبب مخاوف أمريكية حول رد فعل طالبان من أن أي أخبار علنية بالإضافة إلى وجود خطر قيام داعش خراسان بشن هجمات على الأمريكيين بحال علمه بأنهم متجمعين في مناطق معينة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد كشفت عن سفر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، شخصياً إلى كابول، مشيرة إلى أنه تفاوض مع طالبان بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. لكن الصحيفة لم تكشف فيما إذا كان اتفاق واشنطن "السري" مع طالبان، تم بالتزامن مع زيارة بيرنز، كما ذكر موقع "شبيغل" الألماني.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب أمس عن طريقة انسحاب بلاده من أفغانستان، ووصف عملية إجلاء أكثر من 100 ألف شخص خلال أسابيع بأنها "تاريخية". ووصف بايدن الجسر الجوي الأمريكي من مطار كابول خلال الشهر الماضي بأنه "غير مسبوق". وقال إنه تم إجلاء أكثر من 117 ألف شخص، من بينهم 6 آلاف أمريكي، مضيفاً "لم تقم أي دولة، أي دولة بشيء مثل هذا مطلقاً على مر التاريخ".

م.ع.ح/إ ف (سي إن إن – واشنطن بوست – شبيغل)

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  • Afghanistan Kabul | Menschenmassen am Flughafen in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • Afghanistan | Taliban in Kabul

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  • Pakistan Chaman | Grenze zu Afghanistan: Grenzkontrollen

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  • Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

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    عودة طالبان لم تستغرق سوى أسابيع بعد الانسحاب الأمريكي

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    قيادة طالبان

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  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 16.08.2021

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    طالبان تنصب رايتها

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  • Afghanistan Update Bildergalerie Witwe mit ihren zwei Kindern in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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    من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

  • Afghanistan Wandgemälde von Präsident Ashraf Ghani am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul

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  • Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • USA I Demonstration zur Lage in Afghanistan in Washington

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