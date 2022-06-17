تقارير: اتفاق بين بايرن وبرشلونة لانتقال ليفاندوفسكي

سينتقل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمكافآت، بحسب ما كشفت اليوم السبت (16 تموز/يوليو 2022) عدة صحف ألمانية وإسبانية.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي بيلد وكيكر وشبكة سكاي ألمانيا، ليصل الخلاف بين الهداف وناديه إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للبولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم فسخ العقد الحالي بين ليفاندوفسكي وبايرن والذي كان يفترض أن يستمر حتى نهاية حزيران/يونيو 2023.

من جهتها، كتبت صحيفة سبورت الكاتالونية السبت على صفحتها الأولى أن اللاعب - 33 عاماً - يعتزم الوصول اليوم (السبت) إلى برشلونة لاتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات". وبحسب التقارير الإعلامية فإنه من المنتظر أن يوقع البولندي الدولي عقده مع النادي الكتالوني في موعد أقصاه غدا الأحد.

وتابعت موندو ديبورتيفو الكاتالونية: "لن يكون البولندي حاضراً في تقديم الفريق البافاري ظهر اليوم في ستاد بايرن ميونيخ"، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأمريكية الصيفية (18-31 تموز/يوليو)".

وتقول الصحيفة إن بايرن لم يعرض على ليفاندوفسكي سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الالمانية. ولم يكن الدولي البولندي راضياً أيضاً عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.

وكانت عودة ليفاندوفسكي ضبابية إلى تمارين بايرن، إذ بدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخراً عن موعد التدريب أكثر من مرة، قبل أن يتحسن مزاجه يوم الخميس.

وكان اللاعب الدولي قد أعلن في نهاية أيار/مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "اقتربت من نهايتها". وأبدى النادي الكاتالوني إهتمامًا كبيرًا بضمّ المهاجم الهدّاف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب "فيفا" مرتين.

ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً. وحطم النجم البولندي عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني. مع 41 هدفا في موسم 2021، حطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفًا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفًا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفًا).

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، د ب ا)