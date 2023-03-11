تقارير: إيران تبرم عقداً لشراء مقاتلات سوخوي 35 من روسيا

أعلنت إيران أنها أبرمت مع روسيا عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي "اس يو-35"، حسب تقارير لوسائل إعلام محلية اليوم السبت (11 مارس/ آذار 2023)، في توسيع لعلاقات البلدين التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت وكالة "ارنا" نقلاً عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إنه "بعد رفع الحظر (الذي فرضته الأمم المتحدة) على شراء الأسلحة التقليدية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أبرمت إيران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي اس يو-35".

ولم تقدّم الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن العقد، لكن إيران وروسيا تجريان محادثات منذ سنوات لهذا الغرض.

وتهدّد الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، وخصوصاً الحرس الثوري المُدرج على قائمة "المنظمات الإرهابية" التي تعدها واشنطن. في موازاة ذلك، تحذّر واشنطن من التصعيد "الخطير" في التعاون العسكري بين إيران وروسيا، في الوقت الذي تُتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه إيران.

وأشارت "ارنا" إلى أن "طائرات سوخوي اس يو-35 كانت مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة لإيران، فيما أعلنت روسيا أنّها مستعدّة لبيعها للجمهورية الإسلامية". وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتاني قال يوم الاثنين، إنّ طهران "ما زالت تتابع شراء" سوخوي اس يو-35، ولكنها "لم تتسلّم المعدّات بعد".

ولم يتضمن التقرير أي تأكيد روسي للاتفاق كما لم يكشف عن تفاصيله. وقالت البعثة إن إيران استفسرت أيضاً عن شراء طائرات عسكرية من عدة دول أخرى لم تكشف النقاب عنها، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية.

استفسرت إيران أيضاً عن شراء طائرات عسكرية من عدة دول أخرى لم تكشف النقاب عنها

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران في يوليو/تموز الماضي وشدد على أهمية توثيق العلاقات في مواجهة الضغوط الغربية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها تقول إنها أُرسلت قبل غزو أوكرانيا العام الماضي. وتنفي موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، على الرغم من إسقاط العديد منها هناك والعثور على حطامها.

ويملك سلاح الجو الإيراني حوالى 300 طائرة مقاتلة روسية (ميغ-29 وسو-25)، وصينية (إف-7)، وأميركية (إف-4، إف-5 وإف-14) وفرنسية (ميراج اف-1)، بالإضافة إلى طائرات "الصاعقة"، وهي نسخة إيرانية من الطائرات الأميركية "إف-5"، وفق الخبراء. وحصلت إيران على الأسلحة الأميركية قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

وكانت طهران وموسكو قد وقعتا عقداً في 2007 لتسليم إيران أنظمة صواريخ المضادات الجوية الروسية "إس 300"، لكن في عام 2010 علّقت موسكو البيع تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يستهدف برنامج إيران النووي.

وفي عام 2015، بعد فترة قصيرة على التوصل إلى اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي، سمحت موسكو مجدّداً بتسليم صواريخ "إس 300" لإيران. وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في أيار/مايو 2016 أنّ إيران "تملك الآن نظام إس -300 الاستراتيجي".

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب ، رويترز)