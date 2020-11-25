تقارير إعلامية: سيارة تقتحم باب ديوان المستشارية الألمانية ببرلين

اقتحمت سيارة بوابة ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين صباح الأربعاء (25 نوفمبر/تشرين الثاني). وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن خلفية الحادث غير واضحة. وأضافت المتحدثة أنه لا بيانات حاليا عن وجود إصابات.

وعلى جانب السيارة السوداء التي يبدو أنها لم تتضرر، كُتبت عبارات بأحرف بيضاء: "أنتم قتلة أطفال ومسنون ملعونون". وعلى الجانب الآخر من السيارة كُتبت عبارة: "اوقفوا سياسة العولمة".

وفقًا لبيانات مصور لدى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أُصيب شخص في الحادث وعولج في سيارة الإسعاف.

ع.ج.م (د ب أ)

