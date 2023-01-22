تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا

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في مقابلة إذاعية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.
تشغلة مسألة تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا مساحة واسعة من النقاش بين الحلفاء الغربيين. وأكد وزير الدفاع الألماني أن بلاده لم تتخذ إلى الآن قراراً بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد، رغم الضغوط الأوكرانية والدولية.
تطالب أوكرانيا منذ زمن بتزويدها بدباباتٍ ألمانية قتالية من طراز ليوبارد إثنان ، حيث ترى كييف انها ستُحدِث فرقا على جبهات القتال. وقالت كييف إن دولا عدة جاهزة لتوريد هذه الدبابات لأوكرانيا في حال موافقة الدولة المصنعة لها. يأتي ذلك بعد يوم من مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومعاونيه إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانوا فيها.
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