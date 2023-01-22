تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا

أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتوريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية إليها

تطالب أوكرانيا منذ زمن بتزويدها بدباباتٍ ألمانية قتالية من طراز ليوبارد إثنان ، حيث ترى كييف انها ستُحدِث فرقا على جبهات القتال. وقالت كييف إن دولا عدة جاهزة لتوريد هذه الدبابات لأوكرانيا في حال موافقة الدولة المصنعة لها. يأتي ذلك بعد يوم من مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومعاونيه إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانوا فيها.