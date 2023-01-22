 تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا

Deutschland | Kampfpanzer Leopard 2

 

      - التفاصيل بعد قليل - 

مواضيع ذات صلة

16.01.2023 *** Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, sitzt bei einer Reise nach Den Haag in einem Raum im Internationalen Strafgerichtshof (IstGH). Die Ministerin trifft dort unter anderem den Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs und Ministerpräsident Rutte.

برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا 22.01.2023

في مقابلة إذاعية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

07.06.2022 *** Ein Leopard 2 Panzer der Bundeswehr der der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group (eFP-Bataillon) steht beim Besuch von Kanzler Scholz im Camp Adrian Rohn.

برلين تشترط اتفاق الحلفاء قبل تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 20.01.2023

تشغلة مسألة تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا مساحة واسعة من النقاش بين الحلفاء الغربيين. وأكد وزير الدفاع الألماني أن بلاده لم تتخذ إلى الآن قراراً بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد، رغم الضغوط الأوكرانية والدولية.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, hands the Ukrainian state award to European Council President Charles Michel in Kyiv, Ukraine, Thursday, Jan. 19, 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بتوريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية إليها 19.01.2023

تطالب أوكرانيا منذ زمن بتزويدها بدباباتٍ ألمانية قتالية من طراز ليوبارد إثنان ، حيث ترى كييف انها ستُحدِث فرقا على جبهات القتال. وقالت كييف إن دولا عدة جاهزة لتوريد هذه الدبابات لأوكرانيا في حال موافقة الدولة المصنعة لها. يأتي ذلك بعد يوم من مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومعاونيه إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانوا فيها.