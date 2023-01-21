تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

بعد تردد طويل، قررت الحكومة الألمانية توريد دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى بتسليم مثل هذه الدبابات الألمانية الصنع إلى كييف، وذلك طبقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية مساء اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني/ يناير 2023).

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية ومحطة "إن تي في" أوردتا تقريرا عن هذا الأمر في وقت سابق.

وجاء القرار بعد أسابيع من الأخذ والرد وتصاعد ضغوط أوكرانيا وشركاء آخرين على برلين لاتخاذ هذا القرار. وتطالب أوكرانيا منذ شهور بتزويدها بدبابات قتالية غربية الصنع لاستخدامها في مقاومة الحرب الروسية عليها.

يذكر أن الجبهة الأمامية في شرق أوكرانيا لم تشهد تحركا يذكر منذ أسابيع وتأمل أوكرانيا في أن تساعدها الدبابات على العودة إلى شن هجوم واستعادة المزيد من الأراضي التي احتلتها روسيا. وفي الوقت نفسه تتخوف أوكرانيا من شن روسيا هجوما في الربيع المقبل.

كانت الحكومة البولندية قدمت طلبا رسميا في وقت سابق من اليوم إلى ألمانيا للحصول على تصريح بتوريد دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا الأمر الذي وضع برلين تحت ضغط ملموس للتحرك.

وبوصفها الدولة المصنعة تلعب ألمانيا دورا محوريا في مسألة توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، إذ إن عقود بيع هذه الدبابات إلى دول أخرى دائما ما تتضمن بنودا تتعلق بالمستخدم النهائي حيث يتعين الحصول على موافقة الحكومة الألمانية في حالت رغبت الدولة المشترية للدبابات أن توردها إلى دولة أخرى.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية صرح في وقت سابق من اليوم بأن برلين عازمة على فحص طلب الحكومة البولندية "بالسرعة اللازمة".

دبابات ليوبارد ألمانية لأوكرانيا...ما سر التردد الألماني؟

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس واجه انتقادات لأسابيع على خلفية قضية توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا كما أنه واجه اتهاما بالتردد الزائد عن الحد. ووصل الاستياء من موقف شولتس إلى داخل الائتلاف الحاكم أيضا.

في المقابل، كانت الحكومة الألمانية تبرر سلوكها بأمور من بينها مخاطر التصعيد وضرورة التنسيق على الصعيد الدولي وعدم أخذ مسارات منفردة.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، في خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)