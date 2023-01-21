 تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.01.2023

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تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز.

Deutschland | Bundeswehr | Leopard Panzer

بعد تردد طويل، قررت الحكومة الألمانية توريد دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى بتسليم مثل هذه الدبابات الألمانية الصنع إلى كييف، وذلك طبقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية مساء اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني/ يناير 2023).

مختارات

يزداد الضغط الخارجي والداخلي على الحكومة الألمانية لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية من طراز ليوبارد. في المقابل يتمسك المستشار شولتس بموقفه المتردد والمعارض. فما أسباب هذا التردد؟ الأمر له علاقة بحزبه وتراثه أيضا.

تستخدم واشنطن مخزوناتها في إسرائيل في إمداد أوكرانيا بقذائف المدفعية، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. وتم نقل الذخيرة المخزونة للقوات الأمريكية بناء على طلب مسؤولين أمريكيين.

أمام تردد الساسة وما سببه ذلك من انتقادات شديدة للحكومة في برلين، أكدت "راينميتال" الألمانية لصناعة السلاح قدرتها على توريد الدبابات لأوكرانيا، فيما حلف ينفي حلف شمال الأطلسي أي انقسامات في صفوفه.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية ومحطة "إن تي في" أوردتا تقريرا عن هذا الأمر في وقت سابق.

وجاء القرار بعد أسابيع من الأخذ والرد وتصاعد ضغوط أوكرانيا وشركاء آخرين على برلين لاتخاذ هذا القرار. وتطالب أوكرانيا منذ شهور بتزويدها بدبابات قتالية غربية الصنع لاستخدامها في مقاومة الحرب الروسية عليها.

يذكر أن الجبهة الأمامية في شرق أوكرانيا لم تشهد تحركا يذكر منذ أسابيع وتأمل أوكرانيا في أن تساعدها الدبابات على العودة إلى شن هجوم واستعادة المزيد من الأراضي التي احتلتها روسيا. وفي الوقت نفسه تتخوف أوكرانيا من شن روسيا هجوما في الربيع المقبل.

كانت الحكومة البولندية قدمت طلبا رسميا في وقت سابق من اليوم إلى ألمانيا للحصول على تصريح بتوريد دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا الأمر الذي وضع برلين تحت ضغط ملموس للتحرك.

وبوصفها الدولة المصنعة تلعب ألمانيا دورا محوريا في مسألة توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، إذ إن عقود بيع هذه الدبابات إلى دول أخرى دائما ما تتضمن بنودا تتعلق بالمستخدم النهائي حيث يتعين الحصول على موافقة الحكومة الألمانية في حالت رغبت الدولة المشترية للدبابات أن توردها إلى دولة أخرى.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية صرح في وقت سابق من اليوم بأن برلين عازمة على فحص طلب الحكومة البولندية "بالسرعة اللازمة".

دبابات ليوبارد ألمانية لأوكرانيا...ما سر التردد الألماني؟

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس واجه انتقادات لأسابيع على خلفية قضية توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا كما أنه واجه اتهاما بالتردد الزائد عن الحد. ووصل الاستياء من موقف شولتس إلى داخل الائتلاف الحاكم أيضا.

في المقابل، كانت الحكومة الألمانية تبرر سلوكها بأمور من بينها مخاطر التصعيد وضرورة التنسيق على الصعيد الدولي وعدم أخذ مسارات منفردة.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، في خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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