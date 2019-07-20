تقارير إعلامية: آلابا قد ينافس ألبا في برشلونة

مر أكثر من عقد على تواجد الظهير النمساوي دافيد آلابا بفريق بايرن ميونيخ فهو في الفريق منذ عام 2008 وصعد للفريق الأول لبايرن عام 2011 وفاز النجم صاحب الأعوام الـ27 مع بايرن بكل ما يمكن من ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا 2013 وثمانية ألقاب بالدوري الألماني وخمس مرات بالكأس وخاض مع الفريق 344 مباراة سجل فيها 29 هدفا حسب، موقع "شبورت بوزر" الألماني.

يمتلك آلابا عقدا مع بايرن ميونيخ حتى 2021، ويقدر موقع ترانسفير ماركت بالألمانية قيمته السوقية بـ55 مليون يورو. وينقل "شبورت بوزر" عن شبكة "إي اس بي ان" (ESPN) الرياضية الأمريكية وصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الظهير الأيسر النمساوي يمكن أن يرحل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأنه "عرض خدماته على فريق برشلونة ويمكن أن يكون منافسا لجوردي ألبا". مضيفا أن الفريق الكاتالوني يبحث عن مدافع أيسر وأن آلابا "يناسب تماما نسق برشلونة".

وينقل "شبورت بوزر" عن الشبكة الأمريكية أنه وفقا لـ"مصادر مضمونة" عُلِمَ أن دافيد آلابا عرض نفسه على برشلونة من خلال وكيل أعماله وأنه "أظهر اهتماما كبيرا" بالانتقال إلى إسبانيا.

وكيل أعمال اللاعب هو والده جورج آلابا، وكانت هناك في الشهور بل والسنوات الأخيرة إشاعات مستمرة بأن ابنه يريد البحث عن تحد جديد.

وبناء على تقارير فإن أهم نقاط إعجاب برشلونة بدافيد آلابا هي مرونته في اللعب في مراكز مختلفة. فهو بإمكانه اللعب في منتصف الملعب وكذلك كمدافع أيسر وأيضا كقلب دفاع. ليس ذلك فحسب وإنما يمكن أن يكون بديلا لسيرغيو بوسكيتس كلاعب ارتكاز.

صلاح شرارة