تقارير إعلامية: آلابا قد ينافس ألبا في برشلونة

مر أكثر من عقد على تواجد الظهير النمساوي دافيد آلابا بفريق بايرن ميونيخ فهو في الفريق منذ عام 2008 وصعد للفريق الأول لبايرن عام 2011 وفاز النجم صاحب الأعوام الـ27 مع بايرن بكل ما يمكن من ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا 2013 وثمانية ألقاب بالدوري الألماني وخمس مرات بالكأس وخاض مع الفريق 344 مباراة سجل فيها 29 هدفا حسب، موقع "شبورت بوزر" الألماني.
يمتلك آلابا عقدا مع بايرن ميونيخ حتى 2021، ويقدر موقع ترانسفير ماركت بالألمانية قيمته السوقية بـ55 مليون يورو. وينقل "شبورت بوزر" عن شبكة "إي اس بي ان" (ESPN) الرياضية الأمريكية وصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الظهير الأيسر النمساوي يمكن أن يرحل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأنه "عرض خدماته على فريق برشلونة ويمكن أن يكون منافسا لجوردي ألبا". مضيفا أن الفريق الكاتالوني يبحث عن مدافع أيسر وأن آلابا "يناسب تماما نسق برشلونة".
وينقل "شبورت بوزر" عن الشبكة الأمريكية أنه وفقا لـ"مصادر مضمونة" عُلِمَ أن دافيد آلابا عرض نفسه على برشلونة من خلال وكيل أعماله وأنه "أظهر اهتماما كبيرا" بالانتقال إلى إسبانيا.
وكيل أعمال اللاعب هو والده جورج آلابا، وكانت هناك في الشهور بل والسنوات الأخيرة إشاعات مستمرة بأن ابنه يريد البحث عن تحد جديد.
وبناء على تقارير فإن أهم نقاط إعجاب برشلونة بدافيد آلابا هي مرونته في اللعب في مراكز مختلفة. فهو بإمكانه اللعب في منتصف الملعب وكذلك كمدافع أيسر وأيضا كقلب دفاع. ليس ذلك فحسب وإنما يمكن أن يكون بديلا لسيرغيو بوسكيتس كلاعب ارتكاز.
صلاح شرارة
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.
-
"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.