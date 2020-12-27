 تقارير: أوزيل يقترب من توديع ″المدفعجية″ إلى فنربغشه التركي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.01.2021

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رياضة

تقارير: أوزيل يقترب من توديع "المدفعجية" إلى فنربغشه التركي

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع نادي فنربغشه التركي، لكن النجم، الذي لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم، لن يتقاضى نفس المبلغ!

Fußball Europa League Mesut Özil

طيلة هذا الموسم يجلس مسعود أوزيل على مقعد البدلاء (أرشيف)

يبدو الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي قريبًا من الانتقال إلى فنربغشه، بعدما أفادت تقارير تركية اليوم الأربعاء (السادس من يناير/كانون الثاني 2020) عن تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وأفادت وكالة "دي ايتش ايه" أن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف مع بطل تركيا 19 مرة.

وتأتي الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيلي 2014 التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في إسطنبول مرفقة بعبارة "هذه المدينة....".

كما أشارت صحيفة "فاناتيك" اليومية إلى أن مدير فنربغشه علي كوخ ومدير الفريق امري بيلوز أوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق.

ولم يرد متحدث باسم فنربغشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به. فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء إلى أن أوزيل يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأميركي "ام ال اس".

ويمر أن أوزيل انتقل إلى "المدفعجية" قادمًا من ريال مدريد الإسباني في العام 2013 وهو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي اللندني، حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (480 ألف دولار)، ولكنه لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا.

وقدأعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادي شمال لندن معه.

وأثار أوزيل الجدل عندما انتقد في العام 2019معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجياتغ، فيما نأى أرسنال بنفسه عن الموضوع.

ولن يتقاضى هذا المبلغ الطائل في حال انتقاله إلى فنربغشه بعدما أشارت التقارير إلى أن العرض المقترح يوازي خمسة ملايين يورو سنويًا (6.1 مليون دولار).

ويحتل فنربغشه، أحد الأندية الثلاثة الكبري في إسطنبول إلى جانب غلطة سراي وبشيكتاش، المركز الخامس في الدوري.

ع.ج.م/ م.س(أ ف ب)

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    تحول لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل والفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني إلى شخصية سياسية في السنوات الأخيرة. لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدى إلى نهاية مسيرته الكروية مع منتخب المانشافت. صانع الألعاب أثار الانتقادات في بكين بعد تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد خلاله صمت المسلمين إزاء تعرض أقلية الإيغور المسلمة للاضطهاد في الصين.

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  • كانت واحدة من أكثر الاحتجاجات شهرة في عالم الرياضة عام 1968، عندما هز تومي سميث وجون كارلوس الأولمبياد في المكسيك بتحية بلاك باور على منصة التتويج بنهائي سباق 200 متر رجال. ونحى اللاعبان رأسيهما ورفعا القبعات السوداء على المنصة بينما يُعزف النشيد الوطني الأمريكي في خطوة أثارت غضب ملايين الأميركيين.

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    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

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    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

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    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    احتجاج عند خط النهاية

    صنع صاحب الميدالية الفضية الأوليمبية فيسا ليليسا اسمًا له في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو - لكن هذا لم يكن بالضرورة لأدائه في الماراثون. حينما وصل العداء الإثيوبي خط النهاية في المرتبة الثانية وضع ذراعيه فوق رأسه تضامناً مع نشطاء "الأورومو" الذين نظموا احتجاجات في إثيوبيا طلبا للجوء.

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    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    ركوع كوبرنيك على الركبة

    ركع لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كوبرنيك على ركبته خلال النشيد الأمريكي في عام 2016، مما أدى إلى حملة "اركع على الركبة" احتجاجا على التمييز والعنف العرقي في الولايات المتحدة. انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة كوبرنيك والحركة الشهيرة مما أدى إلى غضب اللاعبين والعديد من المواطنين الأمريكيين على حد سواء.

  • جوين بيري وريس إمبودين أظهرا أيضا غضبهما من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة. قبل عام من التنافس أمام جماهير ضخمة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حيث احتج الاثنان على سياسات دونالد ترامب بعدما ركع أحدهما على ركبته في اللقطة التي اشتهر بها كولن كوبرنيك، وقام الآخر برفع يده على غرار تومي سميث وجون كارلوس ضد التمييز العنصري عام 1968.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

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