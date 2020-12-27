تقارير: أوزيل يقترب من توديع "المدفعجية" إلى فنربغشه التركي

يبدو الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي قريبًا من الانتقال إلى فنربغشه، بعدما أفادت تقارير تركية اليوم الأربعاء (السادس من يناير/كانون الثاني 2020) عن تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وأفادت وكالة "دي ايتش ايه" أن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف مع بطل تركيا 19 مرة.

وتأتي الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيلي 2014 التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في إسطنبول مرفقة بعبارة "هذه المدينة....".

كما أشارت صحيفة "فاناتيك" اليومية إلى أن مدير فنربغشه علي كوخ ومدير الفريق امري بيلوز أوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق.

ولم يرد متحدث باسم فنربغشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به. فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء إلى أن أوزيل يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأميركي "ام ال اس".

ويمر أن أوزيل انتقل إلى "المدفعجية" قادمًا من ريال مدريد الإسباني في العام 2013 وهو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي اللندني، حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (480 ألف دولار)، ولكنه لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا.

وقدأعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادي شمال لندن معه.

وأثار أوزيل الجدل عندما انتقد في العام 2019معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجياتغ، فيما نأى أرسنال بنفسه عن الموضوع.

ولن يتقاضى هذا المبلغ الطائل في حال انتقاله إلى فنربغشه بعدما أشارت التقارير إلى أن العرض المقترح يوازي خمسة ملايين يورو سنويًا (6.1 مليون دولار).

ويحتل فنربغشه، أحد الأندية الثلاثة الكبري في إسطنبول إلى جانب غلطة سراي وبشيكتاش، المركز الخامس في الدوري.

ع.ج.م/ م.س(أ ف ب)