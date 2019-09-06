 تقارير: ألمانيا تقدم تعويضات لعمال غيتوهات الفترة النازية | أخبار | DW | 13.09.2019

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أخبار

تقارير: ألمانيا تقدم تعويضات لعمال غيتوهات الفترة النازية

قالت السلطات الألمانية إنها أقرت خلال السنتين الماضيتين تعويضات بـ 1500 يورو لـ 859 شخصا عملوا في غيتوهات أثناء فترة الحكم النازي، بحسب تقارير إعلامية. حزب اليسار الألماني رحب بذلك لكنه وصف المبلغ بـ"الضئيل جدا".

Zweiter Weltkrieg Ghetto Lodz - Ghetto Litzmannstadt (picture-alliance/prisma)

كشفت تقارير إعلامية أن السلطات الألمانية منحت خلال السنتين الماضيتين تعويضات لـ 859 شخصا عملوا في غيتوهات أثناء فترة الحكم النازي في ألمانيا. وبلغت هذه التعويضات 1500 يورو لكل شخص.

وتشير الأرقام التي قدمتها الحكومة الألمانية في إطار الإجابة عن استفسار لحزب اليسار الألماني، فإنه تم دفع هذه الأموال إلى 822 شخصا لحد الآن. جاء ذلك استجابة لطلبات تقدم بها أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية وبولونيا وألمانيا وإسرائيل وأوكرانيا. ومن بينهم 805 ممن تم منحهم التعويض من اليهود، و54 من أقلية السنتي والروما.

وبحسب وكالة (epd) فإن السلطات الألمانية عالجت 1249 ملفا، وقد رفضت 347 طلبا، فيما يتم النظر في 127 طلبا. وهي الأرقام التي تحدثت عنها من قبل تقارير نشرتها صحف تابعة لمجموعة Funke Media Group.

وفقًا لحزب اليسار، فإن عمليات التعويض "تبعث على الرضا"، لكنها غير كافية، وقالت أولا يلبكه، من حزب اليسار إن "مبلغ 1500 يورو يبقى ضئيلا جدا".

ي.ب/ ز.أ. ب (اي بي دي، أ ف ب)

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    بالموازاة مع جبهة القتال التي كان يخوضها الجيش الألماني في الشرق، أنشأ نظام هتلر النازي معسكرات اعتقال وإبادة ذهب ضحيتها أكثر من ستة ملايين شخص.

  • 2. Weltkrieg Schlacht um Stalingrad

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    شكلت معركة ستالينغراد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية، حيث لقي فيها حوالي 70 ألف شخص مصرعهم. وقد تلقى الجيش الألماني في هذه المعركة صفعة قوية زعزعت كيانه وجعلته يتراجع للخلف.

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    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1944

    في الساعات الأولى من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو 1944 حطت قوات التحالف على شواطئ نورماندي شمال فرنسا. واعتبر ذلك بداية نهاية حقبة الديكتاتور هتلر.

  • Flash-Galerie Keitel unterschreibt Kapitulationsurkunde

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1945

    في 8 أيار/مايو 1945 استسلمت ألمانيا للحلفاء بدون شروط، بعد أن انتحر هتلر. الجنرال فيلهلم كايتل يوقع وثيقة الاستسلام منهياً الحرب، التي خلفت حوالي 50 مليون قتيل. الكاتب: ألكسندر دريكسل/ هشام الدريوش


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