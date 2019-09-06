تقارير: ألمانيا تقدم تعويضات لعمال غيتوهات الفترة النازية

كشفت تقارير إعلامية أن السلطات الألمانية منحت خلال السنتين الماضيتين تعويضات لـ 859 شخصا عملوا في غيتوهات أثناء فترة الحكم النازي في ألمانيا. وبلغت هذه التعويضات 1500 يورو لكل شخص.

وتشير الأرقام التي قدمتها الحكومة الألمانية في إطار الإجابة عن استفسار لحزب اليسار الألماني، فإنه تم دفع هذه الأموال إلى 822 شخصا لحد الآن. جاء ذلك استجابة لطلبات تقدم بها أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية وبولونيا وألمانيا وإسرائيل وأوكرانيا. ومن بينهم 805 ممن تم منحهم التعويض من اليهود، و54 من أقلية السنتي والروما.

وبحسب وكالة (epd) فإن السلطات الألمانية عالجت 1249 ملفا، وقد رفضت 347 طلبا، فيما يتم النظر في 127 طلبا. وهي الأرقام التي تحدثت عنها من قبل تقارير نشرتها صحف تابعة لمجموعة Funke Media Group.

وفقًا لحزب اليسار، فإن عمليات التعويض "تبعث على الرضا"، لكنها غير كافية، وقالت أولا يلبكه، من حزب اليسار إن "مبلغ 1500 يورو يبقى ضئيلا جدا".

ي.ب/ ز.أ. ب (اي بي دي، أ ف ب)