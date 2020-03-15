تقارير: ألمانيا تغلق حدودها مع أربع دول بسبب كورونا

ابتداء من الساعة الثامنة صباح يوم غد الاثنين (16 مارس/ آذار 2020) ستغلق ألمانيا حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا.
وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية دون أن تسمي مصدر معلوماتها، بأن المستشارة أنغيلا ميركل اتفقت على ذلك خلال اجتماع عقد على الهاتف شارك فيه وزيرا الداخلية والصحة الاتحاديان ورؤساء وزراء ولايات بافاريا وبادن فورتمبرغ وراينلاند بفالتس وزارلاند.
ولكن إغلاق الحدود لن يؤثر على نقل البضائع بين ألمانيا وتلك الدول والأشخاص الذين يعملون خلف الحدود. كما تم الاتفاق في الاجتماع على تشديد الرقابة على الحدود إعادة بعض الراغبين في دخول ألمانيا.
كما تعتزم ألمانيا إغلاق حدودها مع الدنمارك اعتبارا من الساعة السادسة من صباح غد الاثنين. وصرح دانيل غونتر، رئيس حكومة ولاية شلزفيغ هولشتاين اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن وزير الداخلية هورست زيهوفر أبلغه بهذا في اتصال هاتفي.
وفي توقيت مصاحب لغلق الحدود مع الدنمارك، ستقوم ولاية شلزفيغ هولشتاين بغلق جزرها في بحري الشمال والبلطيق أمام السائحين. ودعا غونتر السائحين المحتملين في ولايته إلى التخلي عن السفر إلى الشمال، كما أعلن عن المزيد من اللوائح الخاصة بالسياحة في كل أنحاء الولاية. كانت الدنمارك أغلقت حدودها مع ألمانيا ظهر أمس السبت دون أن تحدث فوضى مرورية، وأوضح غونتر أن تنقل العاملين سيستمر عبر الحدود فضلا عن حركة البضائع مع فرض رقابة على هذه الحركة.
والسبب في اتخاذ هذا القرار بإغلاق الحدود ليس فقط احتواء تفشي فيروس كورونا، وإنما محاولة لكبح جماح حمى الشراء أيضا من قبل مواطني تلك الدول والذي أدى إلى مشاكل بالامدادات في المناطق الحدودية مع تلك الدول.
تجدر الإشارة إلى أن دول أخرى سبقت ألمانيا في إغلاق حدودها معها، فمثلا بولندا أغلقت 15 معبرا حدوديا مع ألمانيا بينها ثلاثة معابر كان يتم عبورها سيرا على الأقدام مثل المعبر الحدودي بين مدينة فرانكفورت-أودر، شرقي ألمانيا، ومدينة سولبيتسه البولندية، بالإضافة إلى 12 معبرا تمر من خلالها السيارات بين البلدين. والدول التي لم تغلق حدودها مع ألمانياشددت الرقابة على حركة الأشخاص على الحدود.
ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
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إشتر حيوان "الهامستر"
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
فرصة للتعرف على الجيران
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
نصف الكوب الممتلئ
اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح