تقارير: ألمانيا تعتزم إقامة مئات المراكز للقاح كورونا الشهر المقبل

كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية اليوم الأحد (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) أن الحكومة الألمانية تعمل على إنشاء مئات مراكز التطعيم على مستوى البلاد في ديسمبر/ كانون الثاني المقبل لتطعيم ملايين الأشخاص من فيروس كورونا. وبحسب الصحيفة ستلعب قاعات المعارض دوراً مركزياً في التطعيم الجماعي التي لم يعد يتم استخدامها في الغالب منذ بداية الجائحة، كمساحات محتملة لإيواء بعض المراكز، وفقًا لمسح أجرته الصحيفة لآراء مسوؤلين في وزارات الصحة بجميع ولايات ألمانيا الـ 16. وأضافت أن أول موقع مؤكد سيكون في بريمن.

وجاء في تقرير الصحيفة الألمانية أن العاصمة برلين وحدها تخطط لإنشاء ستة من هذه المراكز. وتأمل السلطات الصحية الألمانية في تنفيذ سريع لبرنامج التطعيم الشامل بعد النتائج الإيجابية الأخيرة لتجارب لقاح بيونتيك التي أظهرت فعالية بنسبة 90 بالمائة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع بالفعل صفقة مع شركتي بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية لتأمين 300 مليون جرعة ، والتي يخطط المسؤولون الألمان لبدء طرحها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. ومع ذلك ، تعرضت حكومة ميركل لانتقادات شديدة لعدم وجود خطة للتعامل مع المهمة الصعبة المتمثلة في نقل جرعات اللقاح وتوزيعها لوجستياً.

إذ تشير الصحيفة إلى عدم تبلور مفهوم لوجستي مكتمل للمراكز المخطط لها في أي ولاية ألمانية حتى الآن، إذ ينتقد المسؤولون في قطاع اللوجيستك انتقادات للحكومة الألمانية بسبب غياب التخطيط الكافي لعملية توزيع اللقاح.

وفي هذا السياق يقول فولفغانغ ألبيك، رئيس شركة ترانس أو فليكس المتخصصة بنقل الأدوية، للصحيفة الألمانية: "حتى الآن لا توجد سوى مناقشات فقط، وليس هناك أي مطالب واضحة مقدمة لقطاع اللوجيستك". ويضيف ألبيك أنه وجه أسئلة إلى وزير الصحة الألماني ينس شبان" لكنه لم يحصل سوى "على إجابات غير محددة". ويوضح بالقول: "لدي أنطباع بأن الوزير يريد ألا يخوض في المسألة المهمة المتعلقة بنقل اللقاح وتوزيعه".

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من جانب آخر يرى المسؤولون في معهد باول إيرلش، وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على مجموعات اللقاح في ألمانيا، أنه مستعد جيداً للمهمة القادمة. وتنقل الصحيفة عن إدارة المعهد قولهم إنه يعتزم تعيين موظفين إضافيين وهو على اتصال بمصنعي اللقاحات الذين هم بالفعل في مرحلة متقدمة من التطوير، من أجل إعداد الأساليب والعمليات.

يُذكر أن حملة التطعيم المخطط لها تسبقها استعدادات لوجستية هائلة، فالتلقيح المزدوج خلال أسابيع قليلة مع وضع احتياطي أمان يحتاج إلى نحو 15 مليار جرعة لقاح بهدف تطعيم 75 بالمائة من سكان العالم، كما تنقل الصحيفة عن بعض الخبراء.

ويُتوقع أن يُنقل 52 بالمائة من الجرعات عن طريق الجو، أما النسبة الباقية فمن خلال شبكة الطرق البرية. ويُقدر حجم الحمولات المنقولة جواً بنحو 65 ألف طن، أي ما يعادل الحمولة الكاملة لنحو 700 طائرة شحن من نوع بوينغ 747.

في ضوء ذلك وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 799 ألفاً و733 حالة، استناداً إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء (بلومبرغ). ووفقاً لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 12 ألفاً و511 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 498 ألفاً و996 شخصاً. تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 41 أسبوعاً على إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ع.غ/ م.س (DW، رويترز، صحف ألمانية)