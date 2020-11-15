 تقارير: ألمانيا تعتزم إقامة مئات المراكز للقاح كورونا الشهر المقبل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.11.2020

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تقارير: ألمانيا تعتزم إقامة مئات المراكز للقاح كورونا الشهر المقبل

أفادت تقارير إعلامية ألمانية أنه سيتم إنشاء مئات من مراكز التطعيم في جميع أنحاء ألمانيا للحد من جائحة كورونا بدءا من الشهر المقبل، فيما يتوقع الخبراء أن مهمة توزيع ملايين الجرعات ونقلها ستمثل تحدياً كبيراً.

لقاح شركتي بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أظهر فعالية بنسبة 90 بالمائة في محاربة فيروس كورونا

تأمل السلطات الصحية الألمانية في تنفيذ سريع لبرنامج التطعيم الشامل بعد النتائج الإيجابية الأخيرة لتجارب لقاح بيونتيك.

كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية اليوم الأحد (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) أن الحكومة الألمانية تعمل على إنشاء مئات  مراكز التطعيم  على مستوى البلاد في ديسمبر/ كانون الثاني المقبل لتطعيم ملايين الأشخاص من فيروس كورونا. وبحسب الصحيفة ستلعب قاعات المعارض دوراً مركزياً في التطعيم الجماعي التي لم يعد يتم استخدامها في الغالب منذ بداية الجائحة، كمساحات محتملة لإيواء بعض المراكز، وفقًا لمسح أجرته الصحيفة لآراء مسوؤلين في وزارات الصحة بجميع ولايات ألمانيا الـ 16. وأضافت أن أول موقع مؤكد سيكون في بريمن.

مختارات

هل ستحصل الدول الفقيرة على لقاح ضد كوفيد-19 بعد إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" هذا الأسبوع تطوير لقاح "فعال بنسبة 90 في المئة" لفيروس كورونا المستجد؟ سؤال يحمل بين عناصر إجابته معطيات مالية وأخرى أخلاقية ولوجستية.

أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أنهما على وشك الحصول على تصريح لاستخدام لقاح لفيروس كورونا الذي ينتظره ملايين الناس حول العالم. الفضل في ذلك يعود لزوجين من أصل تركي هما أوغور شاهين وأوزلم تورجي.

" هذا المصل سيصنع فارقا"، يقول وزير الصحة في ألمانيا، بعدما أعلنت شركة بيونتيك أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع فايزر الأمريكية يوفر أكثر من 90 بالمئة من الحماية ضد كوفيد-19 وأنه لم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة للقاح.

 

وجاء في تقرير الصحيفة الألمانية أن العاصمة برلين وحدها تخطط لإنشاء ستة من هذه المراكز. وتأمل السلطات الصحية الألمانية في تنفيذ سريع لبرنامج التطعيم الشامل بعد النتائج الإيجابية الأخيرة لتجارب لقاح بيونتيك التي أظهرت فعالية بنسبة 90 بالمائة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع بالفعل صفقة مع شركتي  بيونتيك الألمانية  وفايزر الأمريكية لتأمين 300 مليون جرعة ، والتي يخطط المسؤولون الألمان لبدء طرحها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. ومع ذلك ، تعرضت حكومة ميركل لانتقادات شديدة لعدم وجود خطة للتعامل مع المهمة الصعبة المتمثلة في نقل جرعات اللقاح وتوزيعها لوجستياً.

إذ تشير الصحيفة  إلى عدم تبلور مفهوم لوجستي مكتمل للمراكز المخطط لها في أي ولاية ألمانية حتى الآن، إذ ينتقد المسؤولون في قطاع اللوجيستك انتقادات للحكومة الألمانية بسبب غياب التخطيط الكافي  لعملية توزيع اللقاح.

وفي هذا السياق يقول فولفغانغ ألبيك، رئيس شركة ترانس أو فليكس المتخصصة بنقل الأدوية، للصحيفة الألمانية: "حتى الآن لا توجد سوى مناقشات فقط، وليس هناك أي مطالب واضحة مقدمة لقطاع اللوجيستك". ويضيف ألبيك أنه وجه أسئلة إلى وزير الصحة الألماني ينس شبان" لكنه لم يحصل سوى "على إجابات غير محددة". ويوضح بالقول: "لدي أنطباع بأن الوزير يريد ألا يخوض في المسألة المهمة المتعلقة بنقل اللقاح وتوزيعه".

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مسائية DW: إعلان عن لقاح واعد ضد كوفيد. هل اقتربت نهاية الجائحة؟

من جانب آخر يرى المسؤولون في معهد باول إيرلش، وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على مجموعات اللقاح في ألمانيا، أنه مستعد جيداً للمهمة القادمة. وتنقل الصحيفة عن إدارة المعهد قولهم إنه يعتزم تعيين موظفين إضافيين وهو على اتصال بمصنعي اللقاحات الذين هم بالفعل في مرحلة متقدمة من التطوير، من أجل إعداد الأساليب والعمليات.

يُذكر أن حملة التطعيم المخطط لها تسبقها استعدادات لوجستية هائلة، فالتلقيح المزدوج خلال أسابيع قليلة مع وضع احتياطي أمان يحتاج إلى نحو 15 مليار جرعة لقاح بهدف  تطعيم 75 بالمائة من سكان العالم، كما تنقل الصحيفة عن بعض الخبراء.

ويُتوقع أن يُنقل 52 بالمائة من الجرعات عن طريق الجو، أما النسبة الباقية فمن خلال شبكة الطرق البرية. ويُقدر حجم الحمولات المنقولة جواً بنحو 65 ألف طن، أي ما يعادل الحمولة الكاملة لنحو 700 طائرة شحن من نوع بوينغ 747.

في ضوء ذلك وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة  بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 799 ألفاً و733 حالة، استناداً إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء (بلومبرغ). ووفقاً لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 12 ألفاً و511  حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 498 ألفاً و996 شخصاً. تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 41 أسبوعاً على إعلان أول حالة إصابة  بفيروس كورونا في ألمانيا.

ع.غ/ م.س (DW، رويترز، صحف ألمانية)

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    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

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  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

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    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

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  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

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  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

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    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

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    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

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    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

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