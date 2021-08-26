تقارير: آخر جنود الجيش الألماني يغادرون أفغانستان

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (26 أغسطس/ آب 2021) أن آخر ثلاث طائرات إجلاء تابعة للجيش الألماني أقلعت في وقت مبكر من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) من مطار العاصمة الأفغانية كابول، إلى طشقند، عاصمة أوبكستان.

ويصل بذلك إجمالي عدد الطائرات التي استخدمها الجيش اليوم لإجلاء محتاجين للحماية والجنود المشاركين في المهمة إلى أربع طائرات.

كانت أرجاء المطار اهتزت بسبب وقوع انفجار واحد على الأقل في المحيط الخارجي له، وذكر الجيش أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بين جنوده.

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ومن المنتظر أن تعود ثلاث طائرات إلى ألمانيا اليوم. وقال المفتش العام (رئيس الأركان) للجيش الألماني، ابرهارد تسورن، اليوم إن الجيش أجلى 5200 شخص من 45 دولة من أفغانستان منذ بدء مهمة الجيش في السادس عشر من الشهر الجاري، وأوضح القائد العسكري أن من بين هؤلاء 4200 أفغاني و505 ألماني.

وقد عادت مروحيتان مشاركتان في عمليات الإجلاء إلى طشقند. وذكر موقع "شبيغل أونلاين" التابع لمجلة "دير شبيغل" أنه بذلك يكون جميع الجنود الألمان قد غادروا أفغانستان.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)