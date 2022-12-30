تقارب روسيا مع الصين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين، وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة "الضغوط" الغربية.
هدية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى حلفائه و قادة جمهوريات سوفياتية سابقة أثارت موجة سخرية عارمة. الهدية التي جاءت عبارة عن ثمانية خواتم ذهبية ذكَّرت بعض المعلقين بإحدى الشخصيات المتعطشة للسلطة في رواية "سيد الخواتم".
دعا البابا فرنسيس لإنهاء الحرب بأوكرانيا منددا في رسالته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء سلاحا في النزاع، فيما أكد الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة للتفاوض مع جميع أطراف النزاع بأوكرانيا على حلول "مقبولة".
فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، شككت كييف في نوايا بوتين معتبرة أنه يريد التنصل من المسؤولية فحسب.
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