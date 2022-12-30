تقارب روسيا مع الصين

بوتين يؤكد استعداد بلاده للتفاوض بشأن أوكرانيا وكييف تشكك

فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، شككت كييف في نوايا بوتين معتبرة أنه يريد التنصل من المسؤولية فحسب.