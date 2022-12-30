 تقارب روسيا مع الصين | DW الأخبار | DW | 30.12.2022

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DW الأخبار

تقارب روسيا مع الصين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين.

المزيد من المركز الإعلامي

بوتين والشراكة العسكرية مع الصين...هل الثقة متبادلة؟

بوتين والشراكة العسكرية مع الصين...هل "الثقة" متبادلة؟ 30.12.2022

هل يمكن أن تنتهي الحرب في أوكرانيا على طاولة المفاوضات بعد كل شيء؟

وزير الخارجية الأوكراني يقترح عقد قمة سلام 27.12.2022

مسائيةDW : الحرب في أوكرانيا... تصعيد عسكري أم صفقة سلام؟

مسائيةDW : الحرب في أوكرانيا... تصعيد عسكري أم صفقة سلام؟ 23.12.2022

كيف تستقبل أوكرانيا أول أعياد ميلاد بعد الغزو الروسي؟

أوكرانيا تستقبل أعياد الميلاد في ظل ظروف غاية في الصعوبة 20.12.2022

المزيد DW الأخبار

الألعاب النارية فيها جسيمات ضارة بصحة الإنسان والبيئة. دعوات لتنظيم استخدامها والبحث عن بدائل كالليزر والضوء والمسيرات.

أضرار الألعاب النارية على صحة الإنسان والبيئة ودعوات للتغير 30.12.2022

بيليه . . . أسطورة كرة القدم البرازيلية

بيليه . . . أسطورة كرة القدم البرازيلية 30.12.2022

الصين تعيد فتح حدودها بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من قيود كوفيد 19. القواعد المتساهلة أدت إلى زيادة الطلب على السفر

الصين تعيد فتح حدودها بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من قيود كوفيد 19. 30.12.2022

بدءا من الشهر المقبل سيسري قانون تتبع سلاسل التوريد في ألمانيا. الشركات الكبيرة مشمولة به فقط.

قانون تتبع سلاسل التوريد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل 30.12.2022

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30.12.2022+++ Russia's President Vladimir Putin holds talks with China's President Xi Jinping via a video link from Moscow, Russia, December 30, 2022. Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

بوتين يريد تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع الصين 30.12.2022

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين، وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة "الضغوط" الغربية.

BELARUS, MINSK - DECEMBER 19, 2022: Belarus President Alexander Lukashenko welcomes his Russian counterpart Vladimir Putin L-R front at Minsk National Airport. Sergei Karpukhin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 56501350

خواتم ذهبية هدايا لحلفائه.. بوتين يتقمص شخصية "سيد الخواتم"؟ 29.12.2022

هدية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى حلفائه و قادة جمهوريات سوفياتية سابقة أثارت موجة سخرية عارمة. الهدية التي جاءت عبارة عن ثمانية خواتم ذهبية ذكَّرت بعض المعلقين بإحدى الشخصيات المتعطشة للسلطة في رواية "سيد الخواتم".

Pope Francis delivers his traditional Christmas Day Urbi et Orbi message to the city and the world from the main balcony of St. Peter's Basilica at the Vatican, December 25, 2022. REUTERS/Yara Nardi

البابا يدعو في عيد الميلاد لإنهاء الحرب "الهوجاء" بأوكرانيا 25.12.2022

دعا البابا فرنسيس لإنهاء الحرب بأوكرانيا منددا في رسالته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء سلاحا في النزاع، فيما أكد الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة للتفاوض مع جميع أطراف النزاع بأوكرانيا على حلول "مقبولة".

A rescuer extinguishes a fire in a burning shop after Russian shelling to Ukrainian city of Kherson on December 24, 2022, where five were killed and 20 injured. - Ukrainian President Volodymyr Zelensky on December 24, 2022 blasted Russian terror after shelling left at least five dead and 20 injured in Kherson city, which Kyiv's forces recaptured in November. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

بوتين يؤكد استعداد بلاده للتفاوض بشأن أوكرانيا وكييف تشكك 25.12.2022

فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، شككت كييف في نوايا بوتين معتبرة أنه يريد التنصل من المسؤولية فحسب.