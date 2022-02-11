تفوق واضح للترسانة العسكرية الروسية مقارنة بأوكرانيا

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لا تزال الحشود العسكرية الروسية ترابط قرب الحدود الأكرانية على الرغم من إعلان موسكو عن سحب جزء من القوات. يأتي هذا في ظل تفوق روسي عسكري واضح على أوكرانيا التي تجد نفسها في موقع الدفاع
حث الرئيس الأمريكي بايدن روسيا على التراجع عن شفا الحرب، معلنا أنه ما يزال من الممكن أن تشن روسيا هجوما على أوكرانيا. وفي الوقت نفسه حذر من أن العقوبات "جاهزة"، مبديا الاستعداد للرد على أي هجمات على أمريكا أو حلفائها.
تحت شعار "لن نركع" يحيي الأوكرانيون "يوم الوحدة" تحدّياً لأي غزو روسي محتمل. وفي ظل شكوك غربية بشأن تصريحات روسية بسحب وحدات من الحدود الأوكرانية، بوادر انفراجة طفيفة تظهر لكن الوضع لا يزال شديد التعقيد.
يزور المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم أوكرانيا ضمن المساعي الدبلوماسية الألمانية والأوروبية لتجنب اندلاع حرب في أوروبا بعد تحذيرات من غزو روسي وشيك. بعد كييف يتوجه شولتس إلى موسكو لمواصلة المهمة ذاتها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بالقرم تعود إلى ثكناتها الأصلية بعد انهاء تدريبات، وذلك غداة الإعلان عن انسحاب لجزء من القوات من الحدود البلاروسية - الأوكرانية، والغرب يشدد على "الأفعال وليس الأقوال".
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