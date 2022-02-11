 تفوق واضح للترسانة العسكرية الروسية مقارنة بأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 16.02.2022

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DW الأخبار

تفوق واضح للترسانة العسكرية الروسية مقارنة بأوكرانيا

لا تزال الحشود العسكرية الروسية ترابط قرب الحدود الأكرانية على الرغم من إعلان موسكو عن سحب جزء من القوات. يأتي هذا في ظل تفوق روسي عسكري واضح على أوكرانيا التي تجد نفسها في موقع الدفاع

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