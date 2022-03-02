تفكيك "كارتيل ضخم" لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

أعلنت شرطة الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) أنها ساعدت في تنسيق عملية لضبط تنظيم عصابات يدار من عناصر في الإمارات العربية المتحدة ويعتقد أنه يتحكم فيما يصل إلى ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.

وقالت الوكالة إن الشرطة اعتقلت 49 مشتبها بهم في مداهمات في بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والإمارات في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضافت في بيان "حجم تهريب الكوكايين إلى أوروبا الذي يسيطر عليه المشتبه بهم ويديرونه كان هائلا"، مضيفة أنه تم ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات خلال التحقيقات. وأطلق على عملية تنسيق المداهمات اسم "ديزرت لايت" وتم التخطيط لها على مدى عامين.

وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت مشتبهين يعدّان "مهمين للغاية" على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصَين على صلة بإسبانيا وآخرَين على ارتباط بفرنسا. وأوقف 13 شخصًا في إسبانيا وستة في فرنسا و10 في بلجيكا بينما أوقف 14 شخصا العام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.

وتأتي عمليات التوقيف هذه بعد عملية "سكاي إي سي سي" التي تم خلالها تفكيك شبكة اتصالات مشفرة مطلع العام 2021 تستخدمها منظمات إجرامية مع تطبيق وهواتف آمنة كانت تسوّقها شركة "سكاي غلوبال" الكندية. واعتقل آلاف الأشخاص على خلفية ذلك.

وذكر مدعون عامون في هولندا أنهم سيطلبون تسليم اثنين من المشتبه بهم من الإمارات العربية المتحدة، أحدهما في السابعة والثلاثين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، تم توقيفه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.

وأفاد الادعاء العام في هولندا في بيان أن "هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصا من أميركا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام". أما مشتبه آخر فهو شخص في الأربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية، وفق الادعاء العام.

وقال مصدر من الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن أحد المشتبه بهما الهولنديين هو "هدف قيّم جدًا". وأضاف المصدر أن الهولنديين المشتبه بهما يعتقد أنهما على صلة برضوان تاغي الذي اعتقل في دبي عام 2019 ويحاكم حاليًا في هولندا. ويُعتقد أن تاغي كان يُدير شبكة كبيرة لتهريب الكوكايين في أمستردام ويواجه تهمًا عديدة بما في ذلك بالقتل.

ع.ش/ح.ز (رويترز، دب أ، أ ف ب)