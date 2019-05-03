 تفكيك ثاني أكبر سوق إلكترونية للاتجار بالممنوعات | أخبار | DW | 03.05.2019

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أخبار

تفكيك ثاني أكبر سوق إلكترونية للاتجار بالممنوعات

نجحت السلطات الأمنية في أوروبا والولايات المتحدة في توجيه ضربة ضد الاتجار في الممنوعات عبر الإنترنت. وفكك المحققون ثاني أكبر سوق على مستوى العالم للاتجار في الممنوعات، عبر ما يُعرف باسم الشبكة المظلمة.

Darknet Kriminalität l Symbolbild (Imago/photothek/F. Gaetner)

قال هولغر مونش، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا اليوم، (الجمعة الثالث من مايو/أيار)، في مدينة فيسبادن الألمانية "ما نتمناه هو وضع قاعدة قانونية واضحة" لمحاربة المنصات الإجرامية على شبكة الانترنت، مضيفا أن هناك مقترحا من أجل هذا الغرض لكنه لم يُطبق حتى الآن، وقال: "يتعين علينا مواكبة التطور المجتمعي".

ونجحت السلطات الألمانية عبر تعاون دولي في تفكيك منصة إجرامية على الإنترنت تحت اسم "وول ستريت ماركت". وتم القبض في ألمانيا على ثلاثة أفراد يُشتبه في إدارتهم لهذه المنصة. وتُجري السلطات تحقيقات ضد المشتبه بهم بتهمة إتاحة الفرصة لتسليم غير مصرح به لعقاقير مخدرة. والعقوبة المحتملة لهذه الجريمة هي السجن لمدة تتراوح بين عام و 15 عاما. وقال متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت إن منصة "وول ستريت ماركت" كانت تعرض بيانات مسروقة ووثائق مزورة ومواد مخدرة للبيع، مضيفا أن الأشخاص الثلاثة المشتبه في إدارتهم لهذه المنصة رهن الاعتقال الآن. وبحسب البيانات، فإن المتهمين الثلاثة (22 و29 و31 عاما) ينحدرون من ألمانيا، وتربحوا أموالا من المبيعات عبر المنصة الإلكترونية.

ح.ز/ف.ي (د.ب.أ)

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