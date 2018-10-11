 تفقدت حسابها فوجدته أقل بثمانية مليارات يورو! | عالم المنوعات | DW | 11.10.2018

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منوعات

تفقدت حسابها فوجدته أقل بثمانية مليارات يورو!

أرادت أن تتأكد من وجود مال كاف للتسوق في حسابها المصرفي عبر تطبيق الخدمات المصرفية الخاص بالبنك الذي تستخدمه، فكانت الصدمة، حيث وجدت أن سوبرماركت خصم من حسابها مبلغاً يفوق الخيال. فماذا فعلت؟

DW Made in Germany - Fintechs (DW)

لن تنسى الشابة الألمانية أنغيليكا روير ما حدث معها صباح ذلك اليوم إطلاقاً، إذ بدأت روير صباحها بخبر طريف وصادم في آن معاً. فحين كانت تتناول فطورها مع ابنها، أرادت أنغيليكا أن تتأكد من أنها تمتلك ما يكفي من النقود في  حسابها المصرفي. لكنها تلقت صدمة العمر عندما وجدت رسالة من سلسلة محلات السوبر ماركت الألمانية "ريفيه" تشكرها على مبلغ خُصم من حسابها يبلغ ثمانية مليارات و590 مليون يورو و42 سنتاً!

روير، وهي أم لطفلين، تساءلت في البداية عما إذا كان زوجها قد استخدم بطاقتها المصرفية الخاصة أو ما إذا كانت قد أضاعتها فوجدها أحد ما وقام بهذا التصرف، خاصة وأنها لم تدفع شيئاً من حسابها لسوبر ماركت "ريفيه" مؤخراً. غير أن بطاقتها البنكية ما زالت في حقيبتها. كما أن زوجها لم يلمسها. بحسب ما نشره موقع (فيلت) الألماني.

مختارات

قال رئيس البنك المركزي الألماني إن تركيا تواجه وضعا خطيرا للغاية. لكنه أكد في المقابل أن اقتصادها لا يشكل سوى واحد بالمائة من الأداء الاقتصادي العالمي، مشيرا لعدم وجود مخاطر كبرى على البنوك الألمانية بسبب أزمة الليرة. (19.08.2018)

قال مصدر حكومي تركي إن خوادم الإنترنت تتعرض منذ الاثنين لهجوم الكتروني واسع أثّر على الخدمات المصرفية، فيما توقعت وسائل إعلام تركية أن يكون مصدر الهجوم من روسيا. (25.12.2015)

بعد ذلك، اتصلت السيدة روير بمقر السوبر ماركت للاستفسار عن تفاصيل ما حدث، غير أن العاملين هناك أكدوا لها أن لا علاقة للسوبر ماركت بما حدث.

ونظراً للعطلة، اضطرت روير للانتظار حتى يوم الاثنين للذهاب بنفسها إلى البنك والتحقق من الأمر، وسط توتر كبير كان يسود العائلة بأكملها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لدرجة أنها أحرقت الطعام من فرط تفكيرها في هذه الصدمة الغريبة، بحسب ما روت أنغيليكا روير لموقع (فيلت).

وفي البنك، توصلت السيدة الألمانية إلى الجواب الشافي: إذ تبين أن المشكلة قد حصلت بسبب عدم تحديث تطبيق الخدمات المصرفية على هاتفها الذكي، حيث لم يُسجل سحب هذا المبلغ الهائل من حسابها في بيانات البنك. كما أن السوبر ماركت لم يقم بهذا الخصم. ونتيجة لذلك، أرسل البنك إشعارات لجميع مستخدمي التطبيق بضرورة تحديثه.

البنك قام بالاعتذار للسيدة الألمانية على هذا الخطأ، وأرفق اعتذاره بباقة كبيرة من الزهور. ومع ذلك، فإن تفسير ما حدث لم يكن واضحاً جداً بالنسبة لها.

ر.ض/ ي.أ

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    البنك المركزي الأوروبي يكشف الستار عن أوراقه المالية الجديدة. إيف ميرش وهو عضو في إدارة البنك المركزي الأوربي يتابع بإعجاب مساعدتيه وهما تميطان اللثام عن الفئات النقدية الجديدة التي ستدخل حيز التعامل ابتداء من العام المقبل.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    خلال تقديمه للأوراق النقدية الجديدة قال إيف ميرش "عملة اليورو هي رمز لأوروبا". وستحل الأوراق المالية الجديدة من فئة 100 و200 يورو محل القديمة، في حين سيتم وقف إصدار الأوراق المالية من فئة 500 يورو. وابتداء من 2019 سيصبح بإمكان 340 مليون شخص في منطقة اليورو التعامل بالأوراق البنكية الجديدة.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    أكثر من الشكل أو الملائمة للعصر، تم التركيز أكثر في الأوراق البنكية الجديدة على جعلها أكثر أمانا بشكل يصعب تزييفها. لكن التجارب أثبتت أن المحتالين والمجرمين بدورهم سرعان ما يطورن تقنيات جديدة تواكب هذه التغيرات.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    في الأوراق البنكية الجديدة تم تغيير لون رقم المبلغ المالي المطبوع عليها، من الأخضر الزمردي إلى الأزرق القاتم. أما اللون العام فلم يتغير. فالورقة النقدية من فئة 100يورو ظلت محافظة على لونها الأخضر وورقة 200 يورو على لونها الأصفر والبني. والجديد هو أن حجم الورقتين النقديتين الجديدتين هو نفس حجم الورقة النقدية من فئة 50 يورو.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (picture-alliance/dpa/H. Punz)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    على المرء أن يدقق النظر ليفرق بين الأوراق المالية الجديدة والقديمة. لكن الأهم هو أنه نادرا ما يتم تزويرها. نتمنى أن نكون محظوظين بامتلاك نسبة كبيرة من هذه الأوراق النقدية الجديدة ابتداء من العام المقبل. ديرك كاوفمان/ هشام الدريوش


مختارات

تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

قدم البنك المركزي الأوروبي بداية هذا الأسبوع الأوراق المالية الجديدة من فئة 100 و 200 يورو، والتي سيتم التعامل بها ابتداء من عام 2019. والأوراق المالية الجديدة أفضل من سابقتها ويصعب تزويرها. كيف ذلك؟ (20.09.2018)  

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