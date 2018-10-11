تفقدت حسابها فوجدته أقل بثمانية مليارات يورو!

لن تنسى الشابة الألمانية أنغيليكا روير ما حدث معها صباح ذلك اليوم إطلاقاً، إذ بدأت روير صباحها بخبر طريف وصادم في آن معاً. فحين كانت تتناول فطورها مع ابنها، أرادت أنغيليكا أن تتأكد من أنها تمتلك ما يكفي من النقود في حسابها المصرفي. لكنها تلقت صدمة العمر عندما وجدت رسالة من سلسلة محلات السوبر ماركت الألمانية "ريفيه" تشكرها على مبلغ خُصم من حسابها يبلغ ثمانية مليارات و590 مليون يورو و42 سنتاً!

روير، وهي أم لطفلين، تساءلت في البداية عما إذا كان زوجها قد استخدم بطاقتها المصرفية الخاصة أو ما إذا كانت قد أضاعتها فوجدها أحد ما وقام بهذا التصرف، خاصة وأنها لم تدفع شيئاً من حسابها لسوبر ماركت "ريفيه" مؤخراً. غير أن بطاقتها البنكية ما زالت في حقيبتها. كما أن زوجها لم يلمسها. بحسب ما نشره موقع (فيلت) الألماني.

بعد ذلك، اتصلت السيدة روير بمقر السوبر ماركت للاستفسار عن تفاصيل ما حدث، غير أن العاملين هناك أكدوا لها أن لا علاقة للسوبر ماركت بما حدث.

ونظراً للعطلة، اضطرت روير للانتظار حتى يوم الاثنين للذهاب بنفسها إلى البنك والتحقق من الأمر، وسط توتر كبير كان يسود العائلة بأكملها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لدرجة أنها أحرقت الطعام من فرط تفكيرها في هذه الصدمة الغريبة، بحسب ما روت أنغيليكا روير لموقع (فيلت).

وفي البنك، توصلت السيدة الألمانية إلى الجواب الشافي: إذ تبين أن المشكلة قد حصلت بسبب عدم تحديث تطبيق الخدمات المصرفية على هاتفها الذكي، حيث لم يُسجل سحب هذا المبلغ الهائل من حسابها في بيانات البنك. كما أن السوبر ماركت لم يقم بهذا الخصم. ونتيجة لذلك، أرسل البنك إشعارات لجميع مستخدمي التطبيق بضرورة تحديثه.

البنك قام بالاعتذار للسيدة الألمانية على هذا الخطأ، وأرفق اعتذاره بباقة كبيرة من الزهور. ومع ذلك، فإن تفسير ما حدث لم يكن واضحاً جداً بالنسبة لها.

ر.ض/ ي.أ