 تفعيل نظام اطفاء لبلدة أسبانية بالكامل لحمايتها من حرائق الغابات | DW الأخبار | DW | 23.05.2023

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DW الأخبار

تفعيل نظام اطفاء لبلدة أسبانية بالكامل لحمايتها من حرائق الغابات

تعاني البلدات القريبة من الغابات الأسبانية من حرائق كل عام في الصيف. ويضطر الآلاف لترك منازلهم كإجراء احترازي قبل فصل الصيف. ولكن بلدة أسبانية طورت طريقة مبتكرة لمكافحة الحرائق.

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