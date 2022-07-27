تفعيل نظام اطفاء لبلدة أسبانية بالكامل لحمايتها من حرائق الغابات

الحرائق تقضي على مساحات قياسية من غابات أوروبا

بالرغم من أنّ موسم الحرائق لم ينتهِ بعد، إلّا أنّ الحصيلة الأولية تتفاقم في الاتحاد الأوروبي حيث أتت النيران على أكثر من 660 ألف هكتار منذ بداية العام، وهو رقمٌ قياسي منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.