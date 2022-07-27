تفعيل نظام اطفاء لبلدة أسبانية بالكامل لحمايتها من حرائق الغابات

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تعاني البلدات القريبة من الغابات الأسبانية من حرائق كل عام في الصيف. ويضطر الآلاف لترك منازلهم كإجراء احترازي قبل فصل الصيف. ولكن بلدة أسبانية طورت طريقة مبتكرة لمكافحة الحرائق.
في مبادرة رمزية لحماية المناخ، قامت أعداد لا تحصى من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بإطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة. لكن دولة واحدة فقط لم تشارك في حملة "ساعة الأرض".
في الوقت الذي تسببت فيه موجات الحر بحرائق غابات شاسعة بعدة بلدان في القارة الأوروبية، أعلنت مجموعة "إيرباص" لصناعة الطيران نجاح اختبار لطائرة نقل عسكري في مجال إطفاء الحرائق.
بالرغم من أنّ موسم الحرائق لم ينتهِ بعد، إلّا أنّ الحصيلة الأولية تتفاقم في الاتحاد الأوروبي حيث أتت النيران على أكثر من 660 ألف هكتار منذ بداية العام، وهو رقمٌ قياسي منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.
فيما تشهد العديد من غابات شمال المغرب اندلاع حرائق كثيفة، نجحت فرق التدخل الميدانية لمكافحة الحرائق في احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية مع تواصل المجهودات لتطويق باقي الحرائق في أقرب وقت ممكن.
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