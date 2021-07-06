 تفشي وباء كورونا يؤثر على الرياضة في العام الجديد | DW الأخبار | DW | 03.01.2022

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تفشي وباء كورونا يؤثر على الرياضة في العام الجديد

يبدو أن العام الجديد لن يحمل أخبارا طيبة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية في ظل تفشي وباء كورونا والمتحور الجديد أوميكرون. وتخشي الأندية تسجيل خسائر مالية كبيرة في ألمانيا بعد قرار الغاء حضور الجماهير.

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