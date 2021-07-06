تفشي وباء كورونا يؤثر على الرياضة في العام الجديد

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يبدو أن العام الجديد لن يحمل أخبارا طيبة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية في ظل تفشي وباء كورونا والمتحور الجديد أوميكرون. وتخشي الأندية تسجيل خسائر مالية كبيرة في ألمانيا بعد قرار الغاء حضور الجماهير.
أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟
لمرتين وخلال أقل من أسبوع سيواجه منتخب ألمانيا النسوي لكرة القدم نظيره المنتخب الإسرائيلي. مرة في إسرائيل وأخرى في ألمانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2023. كيف تمكنت الكرة من تعزيز التفاهم بين إسرائيل وألمانيا بعد المحرقة.
تابع الإعلام الألماني باهتمام تعاقد السعودية مع رائدة الكرة النسائية الألمانية مونيكا شتاب لإنشاء منتخب سعودي للسيدات. شتاب تعرف الدول العربية والخليجية بالتحديد، وتتمتع بخبرة دولية واسعة في نشر الثقافة الكروية النسائية.
بعدما أودت جائحة كوفيد بحياة ما يقرب من 5,5 مليون إنسان يخشى المسؤولون في منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي "تسونامي"، من الإصابات بفيروس كورونا وخصوصا بالمتحورة أوميكرون، لانهيار الأنظمة الصحية في عدة دول.
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