 تفشي وباء كورونا في الصين مجددا...هل يتكرر سيناريو 2020؟ | مسائية DW | DW | 30.12.2022

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مسائية DW

تفشي وباء كورونا في الصين مجددا...هل يتكرر سيناريو 2020؟

كوفيد 19 يتفشى وبشكل متسارع في الصين مجددا، والعديد من الدول تفرض قيودا صارمة على القادمين إليها من الصين. هل يقف العالم أمام سيناريو مشابهه للوباء في عام 2020؟

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