تفشي وباء كورونا في الصين مجددا...هل يتكرر سيناريو 2020؟

تدابير أوروبية وأمريكية لموجهة كورونا مع عودة تفشي الوباء في الصين

وسط قلق دولي من تصاعد حالات الإصابة بكوفيد في الصين مع تخفيف الإجراءات التي كانت فرضتها بكين سابقاً قررت عدة دول فرض تقديم نتيجة سلبية لفحص على الوافدين من الصين، والمفوضية الأوروبية تدعو إلى اجتماع لتنسيق التدابير.