تفشي وباء كورونا في الصين مجددا...هل يتكرر سيناريو 2020؟

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كوفيد 19 يتفشى وبشكل متسارع في الصين مجددا، والعديد من الدول تفرض قيودا صارمة على القادمين إليها من الصين. هل يقف العالم أمام سيناريو مشابهه للوباء في عام 2020؟
وسط قلق دولي من تصاعد حالات الإصابة بكوفيد في الصين مع تخفيف الإجراءات التي كانت فرضتها بكين سابقاً قررت عدة دول فرض تقديم نتيجة سلبية لفحص على الوافدين من الصين، والمفوضية الأوروبية تدعو إلى اجتماع لتنسيق التدابير.
سعيا إلى خفض عدد الإصابات بكوفيد-19، دعت سلطات شنغهاي السكان إلى عدم مغادرة منازلهم وتجنب التجمعات خلال أعياد الميلاد. فيما كشف تقارير أجنبية عن ارتفاع هائل في عدد المصابين في الصين.
الصين تبدأ بتخفيف القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد، في ظل احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود وبمزيد من الحريات. ولكن منظمة الصحة العالمية تطالب بيكن بمزيد من تخفيف الإجراءات.
كشف تقرير حديث عن مساعي يقوم بها الحزب الشيوعي الصيني للتأثير على وسائل الإعلام الدولية. وإزاء ذلك، تطرح تساؤلات حيال كيفية مواجهة خطط بكين؟
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