 تفشي ″وباء الكوكائين″ ـ برلين تخسر حرب القضاء على المخدرات | عالم المنوعات | DW | 23.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

تفشي "وباء الكوكائين" ـ برلين تخسر حرب القضاء على المخدرات

تحدث رئيس قسم مكافحة المخدرات في العاصمة الألمانية عن تفشي "وباء الكوكائين"، ولم تنجح جميع محاولات سلطات المدينة في القضاء على المخدرات فيها. المدينة تبحث عن حلول وليس بجعبتها سوى خيارات محدودة أحلاها مر.

Symbolbild Kiffen (picture-alliance/dpa/Leukert)

قدمت شرطة برلين وخبراء الإدمان وممثلو النوادي الليلية في العاصمة الألمانية دعوات إلى برلمان برلين لمناقشة عاجلة لسياسة مكافحة المخدرات فيها، وذلك بسبب ارتفاع عدد جرائم المخدرات في عام 2018 وبنسبة 7.4 بالمائة. بالإضافة إلى أن الكوكائين و"إكستازي" والقنب صارت متاحة في أماكن أكثر في العاصمة، حسب ما ذكرت صحيفة "بوتسدامر نويسته ناخريشتن" الألمانية. وطالب خبراء باتخاذ إجراءات صارمة حتى ضد حمل وتعاطي كميات صغيرة من الكوكائين.

ونقلت الصحيفة عن أولاف شريم رئيس قسم التحقيق في قضايا المخدرات في مكتب التحقيق الجنائي ببرلين قوله:" هناك إشارات على تفشي وباء الكوكائين، يجب أن نجد طريقة جديدة للتعامل مع الكميات الصغيرة للكوكائين".

ولا يسمح قانون مكافحة المخدرات بتتبع كميات قليلة من المخدرات. ووافقت حكومة ولاية برلين على السماح بحمل 15 غراما من القنب للاستخدام الشخصي، وغالبا ما يتم وقف الإجراءات القانونية بحق حاملي هذه الكمية، وذلك أيضا لتخفيف ضغط العمل الكبير المفروض على الشرطة والسلطات القضائية. وذكر أولاف شريم للصحيفة أن حوالي 75 بالمائة من جميع قضايا المخدرات في برلين تتعلق بقضايا استهلاك.

أما في كواليس الحياة الليلية الصاخبة في العاصمة الألمانية، فيتم تعاطي المخدرات آلاف المرات، كما ذكرت صحيفة "تاغيس شبيغل" البرلينية التي أجرت تحقيقا استقصائيا مطولا عن هذا الموضوع ونشرته بعنوان "برلين تخسر الحرب على المخدرات". ويتم مثلا تعاطي المخدرات في غرف المراحيض التابعة للنوادي الليلية، ويكون هناك شخصان أو ثلاثة أو أربعة في نفس الوقت في غرفة المرحاض لتعاطي المخدرات، فيما تنتظر مجموعة أخرى دورها أمام الغرفة.

ولم تنفع محاولات المدينة المتكررة في منع هذه المشاهد. وعلى الرغم من المراقبة المكثفة في المطارات والموانئ ، ورغم جميع الدوريات التي تقوم بها الشرطة للقبض على تجار المخدرات، انخفضت أسعار الكوكائين في أوروبا على مر السنين، وذلك بسبب ارتفاع الكميات المعروضة منه، وهذا ما يشمل برلين أيضا، نقلا عن الصحفية

مشاهدة الفيديو 12:03

مراسلون - مدير متنزه في مواجهة بائعي المخدرات

وقبل الوحدة الألمانية كانت منطقة شرق برلين لا تعرف الكوكائين وكان يتم تهريبه من غرب برلين إلى شرقها. أما الآن فيتم بيعه عبر "تكسيات للكوكائين" و"باعة متجولين" ويتم الاتصال بهم هاتفيا. ويتم نقل "البضاعة" خلال ساعة واحدة فقط للمستهلك. وتباع أنبوبة صغيرة مليئة بالكوكائين بنحو 60 يورو، نقلا عن صحيفة "تاغيس شبيغل" البرلينية.

يضاف إلى أن جرائم حيازة الكوكائين قد ارتفعت في العام الماضي بصورة كبيرة وبنسبة 17 بالمائة ووصلت إلى 1400 جريمة. وذكر التقرير السنوي الصادر عن مرصد مراقبة المخدرات في بروكسل التابع للاتحاد الأوروبي أن آثار الكوكائين التي تم قياسها في مياه التصريف الصحي في برلين قد تضاعفت خلال ثلاث سنوات. وذكر خبراء المرصد الأوروبي أن آثار الكوكائين في مياه الصرف الصحي بمدن أوروبية كبيرة أخرى مثل دورتموند الألمانية وأمستردام الهولندية وبريستول البريطانية كانت أكبر بكثير مما وجد في برلين، وهو ما يشير إلى وجود توجه عام وواضح في أوروبا وأن استهلاك الكوكائين مرتفع بشكل قياسي.

 ويتم النقاش حاليا في ولاية برلين لإيجاد حلول لقضية المخدرات. ودعا بعض الساسة وخاصة من قبل الائتلاف اليساري الحاكم في برلين إلى تخفيف الإجراءات المتبعة ضد مستهلكي كميات صغيرة من المخدرات، فيما دعت أحزاب معارضة في برلمان المدينة متمثلة بالحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الأحرار والبديل اليميني الشعبوي، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ونقلت صحيفة "تاغيس شبيغل" عن نوربرت سيوما رئيس نقابة الشرطة في برلين قوله:" نعتقد أن تقنين أي نوع من المخدرات يعد أمرا خطيرا جدا، لأنه سيجلب في كل الأحوال تأثير سلبي في سلوك الأشخاص". ومن يتعاطى هذه المخدرات لا يمكنه التحكم بحواسه بصورة طبيعية ويعرض الآخرين للخطر. بالإضافة إلى أنه من غير الواضح فيما إذا كان تقنين بيع المخدرات سيقود إلى جرائم بعدد أقل، لأنه سيتعين على المستهلكين أخيرا دفع أسعار المخدرات".

ز.أ.ب/ع.ج.م

  • Minsk Rußland-Feldzug der Wehrmacht Panzerfahrzeug

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    خلال هجومه على بولندا عام 1939 وفرنسا عام 1940، أجبر هتلر جنوده على تناول مخدر "الميثامفيتامين". ووُزعت عليهم 35 مليون قطعة من حبوب هذا المخدر.

  • Pervitin

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    رغم أن أحد الكميائيين اليابانيين كان السباق إلى تطوير سائل الميثامفيتامين، غير أن باحثين ألمان حولوه إلى أقراص عام 1937، وصار يستخدم أيضا لأغراض طبية باسم ميث كريستالي لعلاج فرط الحركة والسمنة وضعف التركيز.

  • Adolf Hitler Hermann Göring und Ferdinand Porsche Schloss Klessheim Bayern

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يسود اختلاف في الرأي بين المؤرخين حول ما إذا كان أدولف هتلر مدمنا ًعلى المخدرات أم لا. ففي وصفات طبيب هتلر الخاص ورد حرف X باستمرار. ويرجح البعض أنه رمز لدواء من مخدر الميثامفيتامين.

  • Bayer Produkt Wirkstoff Heroin

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يعود تداول المخدرات في ألمانيا كدواء لفترة ما قبل هتلر. ففي نهاية القرن الـ19 أطلقت شركة أدوية ألمانية إعلانا بشعار "تخلص من السعال باستعمال الهيروين".

  • Felix Hoffmann Chemiker und Apotheker

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يرتبط اسم فيليكس هوفمان باختراعه للأسبرين، لكنه كان أيضاً أول من استعمل الهيروين في الطب، وبالضبط من نبتة خشخاش المنوم عبر مزجه بحمض الخليك. وفي عام 1971 أصبح الهيروين محظورا في ألمانيا.

  • Merck Produkt Wirkstoff Cocaine

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    في عام 1862 بدأت شركة "دارمشتات" في إنتاج دواء من الكوكايين كمخدر لأطباء العيون، بفضل عالم الكيمياء الألماني ألبرت نيمان الذي استخلص الدواء من أوراق نبتة الكوكا.

  • Bildergalerie Franz Kafka

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    عالم النفس سيغموند فرويد استهلك بدوره الكوكايين لأغراض علمية. وكشف فرويد في بعض المخطوطات عن مختلف تأثيرات الكوكايين بنوع من الإعجاب.

  • Crystal Meth Droge Symbolbild

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    استهلاك المخدرات لا يقتصر على ألمانيا بل يشمل جميع بلدان العالم. وحسب الأمم المتحدة فقد توفي 190 ألف شخص في عام 2013 بسبب المخدرات.

    الكاتب: نيكولاس مرتين، عبد الرحمان عمار


مختارات

مداهمات لعائلات من أصول عربية بشبهة الجريمة المنظمة بألمانيا  

لاجئون سوريون احترفوا تجارة المخدرات رغبةً في إثراء سريع  

برلين تتجه إلى الموسيقى لمكافحة المخدرات في مترو الأنفاق  

المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

حسب المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان ينفق الأوروبيون أكثر من 24 مليار يورو سنويا على المخدرات. وشهد تاريخ أوروبا توظيفا للمخدرات في الطب والحربين العالميتين الأولى والثانية. فيما يلي جرد لبعض الأمثلة في ألمانيا. (20.04.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مراسلون - مدير متنزه في مواجهة بائعي المخدرات  

مواضيع ذات صلة

Deutschland PK zum Mordfall Lübcke

جريمة اغتيال لوبكه ـ "ذئب منفرد" أم شبكة يمينية متطرفة؟ 18.06.2019

يبدو أن المشتبه به في مقتل حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، من الضالعين في جرائم على خلفية التطرف اليميني ومعادة اللاجئين، حسب ما كشفت السلطات الجنائية. فهل هو "ذئب منفرد"؟ أم جزء من شبكة يمينية متطرفة تنفذ جرائم مخطط لها؟

Großbritannien Drogenszene London

زراعة الحشيش واستهلاكه دعامة اقتصادية للدول العربية؟ 12.06.2019

لايزال استهلاك الحشيش من المحرمات في المجتمعات العربية نظراً للعقوبات القانونية والوصمة المجتمعية. لكن ذلك لا يعني انخفاض إنتاجه واستهلاكه. فهل يشفع واقع الحال في تقنين هذه المادة وتحويلها إلى مصدر ثروة؟

Deutschland Pk Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker

تحقيقات بشأن تهديدات تلقاها ساسة ألمان مؤيدون لاستقبال اللاجئين 20.06.2019

تلقت عمدة مدينة كولونيا، هانريته ريكر، تهديدا بالقتل، وتلقت شخصيات سياسية ألمانية تهديدات مشابهة، أمر تأخذه السلطات الأمنية بجدية بعد مقتل فالتر لوبكه رئيس المجلس المحلي لمدينة كاسل، حيث يعتقد أن خلفيات الجريمة سياسية.

إعلان
Themenbild Facebook

 