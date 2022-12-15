تفشي البطالة في جنوب إفريقيا

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تعاني جنوب إفريقيا من آثار الجائحة، رغم انتهاء الأزمة من الناحية الطبية. في العديد من الأماكن، يجوب المتسولون والعاطلون الشوارع بحثًا عن عمل. ومعدلات الجريمة آخذة في الارتفاع.
رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد وبها عدة تحورات. وانتشرت الآن لأغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا. ما هي هذه الطفرة الجديدة؟
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة كوفيد-19 تعتبر من التهديدات الجديدة التي ستواجه العالم. وسيخلف الوباء آثاراً عميقة على الشباب الذين يعانون أصلا من أزمات مالية وبيئية، حسب المنتدي الاقتصادي العالمي.
تسعى دول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر بسبب المتحور الجديد من كورونا المسمى "أوميكرون". فما مدى خطورة هذا المتحور؟ وهل يمكنه التحايل على جهاز المناعة؟ علماء فيروسات ألمان يحاولون تقديم إجابة.
في خطوة لها دلالة رمزية أكثر منها واقعية، تمّ مع حلول العام الجديد الإعلان عن منطقة تجارة حرّة بحجم 3,4 تريليون دولار، لكن تفعيل هذه المنطقة على أرض الواقع سيكون بحاجة إلى سنوات لتصبح فعليا أكبر منطقة تبادل حر في العالم.
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