 تفشي البطالة في جنوب إفريقيا | DW الأخبار | DW | 15.12.2022

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تفشي البطالة في جنوب إفريقيا

تعاني جنوب إفريقيا من آثار الجائحة، رغم انتهاء الأزمة من الناحية الطبية. في العديد من الأماكن، يجوب المتسولون والعاطلون الشوارع بحثًا عن عمل. ومعدلات الجريمة آخذة في الارتفاع.

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