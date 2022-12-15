تفشي البطالة في جنوب إفريقيا

أفريقيا تستهل العام الجديد باطلاق أكبر منطقة تبادل حر في العالم

في خطوة لها دلالة رمزية أكثر منها واقعية، تمّ مع حلول العام الجديد الإعلان عن منطقة تجارة حرّة بحجم 3,4 تريليون دولار، لكن تفعيل هذه المنطقة على أرض الواقع سيكون بحاجة إلى سنوات لتصبح فعليا أكبر منطقة تبادل حر في العالم.