 تفجير سد كاخوفكا.. هل اتخذت الحرب على أوكرانيا بعدا جديدا؟ | مسائية DW | DW | 07.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

تفجير سد كاخوفكا.. هل اتخذت الحرب على أوكرانيا بعدا جديدا؟

بعد تفجير سد كاخوفكا جنوب أوكرانيا.. المياه تغمر المناطق المجاورة وعمليات إجلاء واسعة وتبادل للاتهامات بين موسكو وكييف.. فمن المسؤول عن التفجير؟ وما حجم التداعيات بيئيا إنسانيا وعسكريا؟

المزيد من المركز الإعلامي

كييف تحت القصف... رسالة للغرب أم إحباط للهجوم المضاد؟

كييف تحت القصف... رسالة للغرب أم إحباط للهجوم المضاد؟ 29.05.2023

بعد النفي الأوكراني، من يقف وراء الهجوم على موسكو؟

بعد النفي الأوكراني، من يقف وراء الهجوم على موسكو؟ 30.05.2023

موسكو تتهم الغرب بتصعيد الصراع في أوكرانيا

موسكو تتهم الغرب بتصعيد الصراع في أوكرانيا 24.05.2023

الجيش الأوكراني يقول إنه يتقدم في باخموت شرق البلاد بعد تمكنه من دفع القوات الروسية إلى التراجع، فهل يستمر في تقدمه؟

الجيش الأوكراني يقول إنه يحرز تقدماً في معركة مدينة باخموت شرق البلاد 16.05.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

بلينكن في السعودية.. هل تنتهي الخلافات بين واشنطن والرياض؟

بلينكن في السعودية.. هل تنتهي الخلافات بين واشنطن والرياض؟ 07.06.2023

مسائية DW: تركيا أردوغان.. كيف باتت نظرة حلف الناتو إليها؟

مسائية DW: تركيا أردوغان.. كيف باتت نظرة حلف الناتو إليها؟ 05.06.2023

طيارون حربيون ألمان يدربون قوات صينية.. ما موقف برلين؟

طيارون حربيون ألمان يدربون قوات صينية.. ما موقف برلين؟ 02.06.2023

خلاف روسي سعودي حول خفض إنتاج النفط.. هل انتهى التوافق؟

خلاف روسي سعودي حول خفض إنتاج النفط.. هل انتهى التوافق؟ 02.06.2023

المزيد مسائية DW

بدعم من الاتحاد الأوروبي، زعيما صربيا وكوسوفو يبحثان سبل خفض التوتر في شمال كوسوفو.. فهل تنجح الوساطة الأوروبية؟

مساعي الاتحاد الأوروبي لخفض التوتر في كوسوفو.. هل تنجح؟ 02.06.2023

إصرار كييف على الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.. كيف يراه الغرب؟

إصرار كييف على الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.. كيف يراه الغرب؟ 01.06.2023

هل تستخدم وكالة الأمن القومي الأمريكية هواتف آبل للتجسس؟

هل تستخدم وكالة الأمن القومي الأمريكية هواتف آبل للتجسس؟ 01.06.2023

ماكرون يحض الأوروبيين على شراء أسلحة أوروبية.. ما الأبعاد؟

ماكرون يحض الأوروبيين على شراء أسلحة أوروبية.. ما الأبعاد؟ 01.06.2023

اقرأ أيضا

05.06.2023+++ A satellite image shows Nova Khakovka Dam in Kherson region, Ukraine June 5, 2023. Maxar Technologies/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE LOGO.

انهيار سد في جنوب أوكرانيا.. مساع لمنع كارثة وسط تبادل اتهامات! 06.06.2023

مع الإعلان عن انهيار سد جزئيًا في منطقة خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي، بدأت عمليات الإجلاء من "المناطق الخطيرة". ويعقد الرئيس الأوكراني اجتماعًا طارئًا لبحث الأزمة، بينما تتبادل كييف وموسكو التهم بشأن تدمير السد.

Ukrainian servicemen fire a BM-21 Grad multiple launch rocket system towards Russian troops, amid Russia's attack on Ukraine, near the frontline town of Bakhmut, Ukraine May 19, 2023. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

كييف تؤكد التقدم قرب باخموت وموسكو تعلن صد هجوم في دونيتسك 05.06.2023

أكدت أوكرانيا مواصلة التقدم بالقرب من مدينة باخموت الإستراتيجية، بالتزامن مع إعلانها حالة التأهب الجوي في خمس مناطق. بينما أكدت موسكو "صد" هجوم أوكراني واسع النطاق في دونيتسك وأسر "مخربين أوكرانيين" حاولوا عبور الحدود.

06.06.2023+++ DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, KHERSON REGION - JUNE 6, 2023: A dam breach at the Kakhovka Hydroelectric Power Plant results in flooding. Regional emergency services say the strike last night may have been launched from a Vilkha multiple rocket launcher, causing its partial collapse and a release of water downstream. They have also asked the population of the adjacent areas to prepare for evacuation. Alexei Konovalov/TASS]

تنديد ألماني ودولي بتفجير سد في أوكرانيا وقلق من خطر نووي بسبب الفيضانات 06.06.2023

بعد تسببه بفيضانات، يثير الانهيار الجزئي لسد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا مخاوف بشأن محطة زابوريجيا النووية. ألمانيا وأطراف دولية أكدت أنها تراقب الوضع بقلق وعن كثب. بينما تواصل كييف وموسكو في تبادل الاتهامات.

01.06.2023+++ Police officers stand next to the body of a person killed at a municipal clinic damaged in a Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine June 1, 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko

قصف روسي لكييف وموسكو تقول إنها صدّت محاولة اختراق أوكرانية 01.06.2023

بعد أسبوع من توغل مسلح في منطقة بيلغورود سبب صدمة في روسيا، تحدثت موسكو عن تصدي قواتها لـ "محاولة غزو" أوكرانية لمنطقة حدودية روسية. من جانبها قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية على العاصمة كييف.