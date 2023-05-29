تفجير سد كاخوفكا.. هل اتخذت الحرب على أوكرانيا بعدا جديدا؟

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بعد تفجير سد كاخوفكا جنوب أوكرانيا.. المياه تغمر المناطق المجاورة وعمليات إجلاء واسعة وتبادل للاتهامات بين موسكو وكييف.. فمن المسؤول عن التفجير؟ وما حجم التداعيات بيئيا إنسانيا وعسكريا؟
مع الإعلان عن انهيار سد جزئيًا في منطقة خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي، بدأت عمليات الإجلاء من "المناطق الخطيرة". ويعقد الرئيس الأوكراني اجتماعًا طارئًا لبحث الأزمة، بينما تتبادل كييف وموسكو التهم بشأن تدمير السد.
أكدت أوكرانيا مواصلة التقدم بالقرب من مدينة باخموت الإستراتيجية، بالتزامن مع إعلانها حالة التأهب الجوي في خمس مناطق. بينما أكدت موسكو "صد" هجوم أوكراني واسع النطاق في دونيتسك وأسر "مخربين أوكرانيين" حاولوا عبور الحدود.
بعد تسببه بفيضانات، يثير الانهيار الجزئي لسد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا مخاوف بشأن محطة زابوريجيا النووية. ألمانيا وأطراف دولية أكدت أنها تراقب الوضع بقلق وعن كثب. بينما تواصل كييف وموسكو في تبادل الاتهامات.
بعد أسبوع من توغل مسلح في منطقة بيلغورود سبب صدمة في روسيا، تحدثت موسكو عن تصدي قواتها لـ "محاولة غزو" أوكرانية لمنطقة حدودية روسية. من جانبها قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية على العاصمة كييف.
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