تفجير سد كاخوفكا.. هل اتخذت الحرب على أوكرانيا بعدا جديدا؟

انهيار سد في جنوب أوكرانيا.. مساع لمنع كارثة وسط تبادل اتهامات!

مع الإعلان عن انهيار سد جزئيًا في منطقة خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي، بدأت عمليات الإجلاء من "المناطق الخطيرة". ويعقد الرئيس الأوكراني اجتماعًا طارئًا لبحث الأزمة، بينما تتبادل كييف وموسكو التهم بشأن تدمير السد.