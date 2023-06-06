تفجير سد كاخوفكا: اتهامات متبادلة واستمرار عمليات إجلاء السكان

تتواصل عمليات الإجلاء المكثفة للسكان في جنوب أوكرانيا الأربعاء بعد تدمير سد كاخوفكا جزئيا الذي تسبب بفيضانات غمرت عددا من البلدات الصغيرة على طول نهر دنيبر، بينما استمر تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بتفجيره. وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية إن "الوضع الصعب يحدث في منطقة كورابيلني بمدينة خيرسون". وأوضح أن "مستوى المياه ارتفع حتى الآن بمقدار 3.5 أمتار ، والمياه غمرت أكثر من ألف منزل" في هذه المدينة التي استعادها الأوكرانيون من الروس في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وأضاف أن عمليات إجلاء سكان المنطقة ستستمر الأربعاء وفي الأيام المقبلة بالحافلات والقطارات. وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر الثلاثاء، وصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث تدمير السد بأنه كارثة "لا يمكن تقييم حجمها الكامل إلا في الأيام المقبلة" لكن عواقبها ستكون "خطيرة وبعيدة المدى" على جانبي خط الجبهة.

وقال غريفيث إن "الأضرار الناجمة عن تدمير السد تعني أن الحياة ستصبح أقسى بشكل لا يحتمل للذين يعانون أساسا من النزاع"، مؤكدا أن "عواقب العجز عن تقديم المساعدة لملايين المتضررين من الفيضانات في هذه المناطق قد تكون كارثية". وقبل الاجتماع الطارئ الذي عقد بطلب من اوكرانيا، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن تدمير السد جزئيا هو "نتيجة مدمرة جديدة للغزو الروسي لأوكرانيا". وقال للصحافيين إن "الأمم المتحدة لم تحصل على معلومات مستقلة حول الظروف التي أدت إلى تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية لسد كاخوفكا، لكن هناك أمرا واحدا واضحا: هذه نتيجة مدمرة أخرى للغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضاف أن "مأساة اليوم هي مثال جديد على الثمن الباهظ للحرب على السكان". خلال هذا الاجتماع الطارئ تبادل الممثلون الروس والأوكرانيون الاتهامات كما فعلت موسكو وكييف طول نهار الثلاثاء. وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "التخريب المتعمد الذي قامت به كييف لبنية تحتية حيوية خطير جدا ويمكن أن يعتبر أساسا جريمة حرب أو عملا إرهابيا"، محملا كييف و"رعاتها الغربيين (...) المسؤولية الكاملة عن المأساة المستمرة".

ورد السفير الأوكراني سيرغي كيسليتسيا بالقول "لاحظنا من قبل أسلوب إلقاء اللوم على الضحية للجرائم التي ترتكبونها"، مدينا عمل "الإرهاب البيئي والتكنولوجي" ضد هذا السد. وقال "من خلال اللجوء إلى تكتيك الأرض المحروقة أو في هذه الحالة الأرض المغمورة، يعترف المحتلون الروس في الواقع بأن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ليست لهم وأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالحفاظ على هذه الأراضي".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا بـ "تفجير قنبلة" في السد. وكان قد صرح في تشرين الأول/اكتوبر أن روسيا قامت بزرع ألغام فيه. وأضاف أنه "من المستحيل عمليا نسفه بأي طريقة من الخارج، بعمليات قصف"، وهي الرواية التي صدرت عن موسكو.

وترى كييف أن روسيا أرادت بذلك "كبح" هجوم الجيش الأوكراني. وهذا لأنه إذا غمرت المياه الخطوط الدفاعية الروسية على طول نهر دنيبر، فقد يعرقل ذلك عملية عسكرية أوكرانية محتملة في هذه المنطقة. وكانت أوكرانيا أعلنت قبل يوم أنها حققت تقدما في باخموت في الشرق لكنها قللت من أهمية "العمليات الهجومية" في أماكن أخرى على الجبهة. وأكدت روسيا من جهتها أنها صدت هذه الهجمات الكبيرة. واعترفت الثلاثاء بمقتل 71 من جنودها وجرح 210 آخرين في الأيام الأخيرة. ونادرا ما يعلن الجيش الروسي عن خسائره.

وأكدت وزارة الزراعة الأوكرانية في بيان أن عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في منطقة خيرسون معرضة لخطر الفيضانات، معبرة عن قلقها من جفاف كامل للحقول في جنوب البلاد في وقت مبكر من العام ونقص مياه الشرب للسكان.

وأثار تدمير السد مخاوف جديدة بشأن محطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة على بعد 150 كيلومترًا ويتم تبريها بالمياه التي يحبسها السد، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنه لا يوجد "خطر نووي مباشر". ويقع السد والمحطة النووية في منطقة احتلها الروس بعد الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.

ا.ف/ح.ز (أ.ف.ب، د.ب.أ)