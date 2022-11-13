 تفجير إسطنبول.. ذريعة لعملية جديدة في سوريا وتقييد الحريات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.11.2022

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سياسة واقتصاد

تفجير إسطنبول.. ذريعة لعملية جديدة في سوريا وتقييد الحريات؟

من المرجح أن يكون للهجوم الذي شهدته تركيا في قلب إسطنبول النابض بالحركة والحيوية، عواقب على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد. وخبراء يحذرون من فرض قيود على حرية الاتصال على المواطنين الأتراك عشية الانتخابات القادمة.

رفع الأعلام التركية في شارع الاستقلال في اسطنبول 14.11.2022

رفعت مئات الأعلام التركية في شارع الاستقلال بعد التفجير للتعبير عن الوحدة ضد الإرهاب في مجتمع يعاني من انقسام شديد!

منذ سنوات، لم تهتز تركيا كما حدث يوم الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني)، حيث انفجرت قنبلة وسط شارع الاستقلال الأكثر ازدحاما وحركة وحيوية  في اسطنبول. التفجير أسقط ستة قتلى على الأقل و 81 جريحا من المارة.

مختارات

أثار التفجير مخاوف أمنية لدى الأتراك من جديد وأعاد صور أحداث عامي 2015 و 2016  إلى أذهانهم، حيث وقعت سلسلة تفجيرات في تركيا أةدت بحياة 826 شخصا خلالا 146 يوما. في منتصف وأواخر عام 2015 ، أجرت تركيا انتخابات برلمانية مرتين، وفي عام 2016 كانت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وإن وقوع هجوم آخر قبل سبعة أشهر من الانتخابات في الصيف القادم تثير قلق الأتراك.

تم تعليق المئات من الأعلام التركية في شارع الاستقلال وسط اسطنبول، كرمز للوحدة ضد الإرهاب. غير أنه من الصعب التحدث عن الوحدة في المجتمع التركي، بل إن تركيا منقسمة بشكل كبير. وسيتوجه الأتراك إلى صناديق الإقتراع الـ 18 من يونيو/ حزيران القادم لاختيار رئيسهم المقبل وكذلك البرلمان الجديد.

وبحسب استطلاعات الرأي، لن يكون الأمر سهلاً على الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان. ففي استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي التركي يونيليم Yöneylem، ذكر 58 بالمائة من المشاركين أنهم "في أي حال من الأحوال" لن يصوتوا لأردوغان.

أعضاء من فريق الطب الشرعي بمكان التفجير في شارع الاستقلال 13.11.2022

حملت السلطات التركية حزب العمال الكردستاني مسؤولية تفجير شارع الاستقلال والذي نفى بدوره أي صلة له بالتفجير

قلق من ليلة الانتخابات

بعد وقت قصير من الهجوم، انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. فرضت السلطات في البداية حظرا على البث حول هذا الموضوع. كما تم تقييد الوصول إلى الإنترنت بهدف منع الناس من التحدث عن الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

في مقابلة مع DW، حذر خبراء من أن حرية الاتصال قد يتم تقييدها أيضاً ليلة الانتخابات. مستشار الاتصالات، محمد شفق ساري انتقدد القيود التعسفية، وقال "إذا قمت بتقييد شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الناس لأغراض الاتصال والمعلومات، فأنت تدفعهم في الواقع إلى خوف وذعر غير مفهومين". ويحذر مستشار الإتصالات التركي من إمكانية حدوث شيء مشابه ليلة الانتخابات ويوضح: "الناس يقولون إنهم إن لم يتمكنوا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فسيكون شيئا سيئا قد حدث. تخيل أن حالة الذعر التي عشناها لمدة 6-7 ساعات، أن نعيشها ليلة الانتخابات".

من جهته أكد فاروق تشاير، المحامي وممثل جمعية تقنيات المعلومات البديلة، أن سياسة القمع يمكن أن تؤثر سلبًا على العملية الانتخابية. وانتقد ذلك قائلاً: "ليلة الانتخابات، وبناء على تعليمات لجنة الانتخابات، قد يتم تقييد الوصول إلى جميع قنوات التواصل الاجتماعي. وقد يتم حظر الإنترنت في جميع أنحاء تركيا. ليست هناك ضمانات قانونية ضد ذلك".

لحظة إعتقال المشتبه بها في تفجير اسطنبول بعد حملة مداهمة 14.11.2022

تم اعتقال المشتبه بتنفبذها لتفجير اسطنبول في اليوم التالي

تركيا تلقي باللوم على حزب العمال الكردستاني

 تم القبض على المرأة التي يشتبه بتنفيذها للهجومونشرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ألقي القبض على أكثر من 40 شخصاً آخر للاشتباه بتورطهم في التفجير. وتتهم تركيا المشتبه بها بدخول تركيا بشكل غير قانوني من مدينة عفرين السورية وتنفيذ الهجوم بأوامر من وحدات حماية الشعب التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا. وذُكر أن المرأة قد اعترفت للسلطات التركية بتدريبها من قبل حزب العمال الكردستاني، الذي نفى بدوره أي صلة له بالهجوم.

 وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، المصنف على أنه "منظمة إرهابية" من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا. كما تتم مراقبة أنشطة الحزب في ألمانيا من قبل هيئة حماية الدستور الاتحادية (المخابرات الداخلية) التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية "المنظمة الشقيقة"  لحزب العمال الكردستاني، وفي الوقت نفسه تصف حزب العمال الكردستاني بأنه "أقوى منظمة أجنبية متطرفة في ألمانيا"، على الرغم من الحظر.

انتقادات شديدة للولايات المتحدة الأمريكية

أشار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إلى وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء الهجوم. حيث تم تنفيذ الهجوم من قبل حزب العمال الكردستاني وهو حزب يتلقى الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حسب أنقرة. وقال صويلو "نرفض تعازي السفارة الأمريكية". يجب إعادة النظر فيما إن كانت الدولة التي يرسل مجلس الشيوخ فيها، الأموال إلى كوباني، حليفاً جيدأً. وأصبحت كوباني معروفة على الصعيد الدولي، عندما دافعت وحدات حماية الشعب عن المدينة ضد داعش.

وتشعر تركيا بالإحباط من تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع الميليشيات الكردية في سوريا في القتال ضد داعش. ودعت الحكومة التركية بشكل متكرر حليفها الأمريكي في الناتو إلى إنهاء هذه العلاقة دون جدوى.

صورة رمزية للعملة التركية الليرة

يتوقع المراقبون أن يكون لتفجير شارع الاستقلال تداعيات على الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمة خانقة

ذريعة لتنفيذ عملية عسكرية؟

يشهد الرأي العام التركي أيضاً نقاشا حول ما إن كان هذا التفجير في شارع الإستقلال سيتم استغلاله "كذريعة" للعملية العسكرية التركية في سوريا التي طال الحديث عنها. فقبل بضعة أشهر، كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا "قد تأتي فجأة في ليلة" إلى سوريا. كما شدد على أن حكومته تريد "معالجة" مخاوف بلاده الأمنية عبر "عمليات جديدة". وتسيطر الآن ميليشيات مدعومة من تركيا على أجراء من شمال سوريا.

تأثيرات محتملة على الإقتصاد

من المتوقع أيضاً أن يكون للهجوم الذي وقع في الـ 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني، تداعيات على الإقتصاد التركي. وبينما يشعر المواطنون الأتراك بالقلق على سلامتهم، فإن الهجوم قد يمنع أيضاً السياح الأجانب من السفر إلى تركيا لقضاء إجازاتهم، تماماً كما حدث قبل بضع سنوات. ناهيك عن أن تركيا تمر حاليا بأزمة اقتصادية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن معدل التضخم السنوي يتجاوز 85 بالمائة. ووفق مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) فإن معدل التضخم يتجاوز 185 بالمائة في الواقع. وقبل شهر كان اليورو الواحد يساوي 18,06 ليرة، واليوم يساوي 19,16 ليرة.

 بوراك أونفيرين/ إ.م

  • Junge Frau posiert vor Istanbul-Silhouette (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    اسطنبول لا يمكن حصرها في أية خانة

    اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين: أوروبا وآسيا. وفي مدينة البوسفور يلتقي التقليد بالحداثة والدين بأسلوب الحياة العلماني. والكثيرون يقولون بأن هذا ما يطبع سحر المدينة.

  • Stadtansicht Istanbul und Bosporus (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    مدينة عالمية ضاربة في التاريخ

    اسطنبول يعود تاريخها إلى أكثر من 2600 سنة، وهذا يطبع إلى يومنا هذا مظاهر المدينة. حكام متعاقبون تنافسوا من أجل بسط السيطرة: فرس ويونانيون ورومان وعثمانيون. "القسطنطينية" كانت مركز الامبراطورية البيزنطية وبعدها العثمانية. انطلاقا من 1930 فقط غيرت المدينة اسمها إلى اسطنبول.

  • Familie macht Selfie auf einer der Bosporus-Fähren (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    بين ضفاف العالم

    البوسفور هو الروح الزرقاء لإسطنبول. هذا المضيق في البحر يفصل الشطرين الأوروبي والآسيوي للمدينة. في كل يوم تنقل عبارات عشرات الآلاف من الناس من ضفة إلى أخرى. 20 دقيقة تقريبا تطول الرحلة بين كراكوي في أوروبا وكاديكوي في آسيا.

  • Angler auf der Galata-Brücke im europäischen Teil lstanbuls (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    جسور تضمن التواصل

    ويمكن مشاهدة السفن بشكل جيد من جسر غالاتا. هنا يصطف الصيادون على أمل الحصول على صيد جيد. وفي تلك الرحاب نلتقي بالتجار والسياح وماسحي الأحذية. هذا الجسر الأول نشأ في 1845 حين كانت اسطنبول تحمل اسم القسطنطينية.

  • Porträt eines Anglers auf der Galata-Brücke in Istanbul (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    "أوروبا هي إحساس"

    اسمي وقفي، يقول أحد الصيادين، ويشير إلينا بيده. "أشعر بأنني أوروبي. نحن نتمنى حرية أكثر، ولذلك وجب على تركيا والاتحاد الأوروبي التقارب فيما بينهما"، يضيف وقفي الذي هو متقاعد، والصيد هوايته ـ لكن يمثل دخلا إضافيا. فمقابل كيلوغرامين من السمك يحصل في السوق على نحو ثمانية يورو.

  • Der zentrale Taksim-Platz in Istanbul, Moschee-Bau im Hintergrund (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    صوامع في قلب المدينة

    في ساحة تقسيم في قلب المدينة ترتفع أصوات آلات البناء. في سرعة خارقة يتم هنا تشييد مسجد جديد ـ بقبة تعلو 30 مترا وصومعتين. ومن المتوقع الانتهاء من كل شيء حتى موعد الانتخابات في 2019. والمنتقدون يقولون: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يفرض على الساحة هوية أخرى: إسلامية محافظة وعثمانية حديثة عوض علمانية وأوروبية.

  • Straßenszene aus dem konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أوروبية وتقية

    الطابع المحافظ يسود بالأحرى في حي الفاتح بإسطنبول ـ وهذا رغم أن الفاتح يقع في الجزء الأوروبي للمدينة. والكثير من الناس الذين يعيشون هنا جاؤوا من الأناضول بحثا عن العمل وحياة أفضل. والبعض يسمي الفاتح أيضا " حي الأتقياء" ـ والكثيرون هنا أنصار أوفياء للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.

  • Marktszene im konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    التبضع في ظل المسجد

    في كل يوم أربعاء يُقام السوق بجنبات مسجد الفاتح. هنا يحصل التزاحم والتفاوض لبيع وشراء أدوات منزلية وألبسة وأغطية وخضر وفواكه. والأسعار منخفضة أكثر من أي مكان آخر. حتى سعر الإيجار. وفي الأثناء تعيش الكثير من العائلات السورية في الفاتح. أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ استقبلتهم تركيا منذ الحرب السورية في 2011 ـ عدد لم يتحمله أي بلد آخر.

  • Syrisches Restaurant im Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    سوريا الصغيرة وسط اسطنبول

    الفاتح بات في الأثناء مشهورا بمطاعمه السورية التي تقدم الوجبات السريعة التي بها قسط أوفر من الثوم. "مسافر" هي التسمية التي تُطلق رسميا على اللاجئين في تركيا. وتصنيف اللاجئ على غرار ما هو سائد في الاتحاد الأوروبي ليس موجودا هنا، لكن الحكومة وعدت عشرات الآلاف من السوريين بالحصول على الجنسية التركية. والمنتقدون يرون في ذلك محاولة لكسب مزيد من أصوات الناخبين.

  • Kneipenszene im Istanbuler Karaköy-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    الحياة الليلية في اسطنبول

    من يرغب في التجول والمتعة، يجب عليه التوجه إلى أحياء أخرى في اسطنبول: إلى كاديكوي على الجانب الآسيوي مثلا أو إلى هنا في كاراكوي أحد أقدم الأحياء. في المقاهي والمتاجر وقاعات العروض يلتقي السكان المحليون بالسياح. لا أحد هنا تعجبه السياسة الإسلامية المحافظة للحكومة.

  • Porträt einer jungen Frau im hippen Istanbuler Galata-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أمل استقبال مزيد من السياح

    اسطنبول تغيرت كثيرا، تقول عائشة غول شراجوغلو التي تعمل في متجر لمنتجات التصميم في حي غالاتا المحبب لدى السياح. "قبل سنوات كان يأتي عدد كبير من الأوروبيين لقضاء العطلة هنا"، والآن يأتي سياح من مناطق أخرى ومعظمهم عرب، لكن غياب الأوروبيين"سيء لتجارتنا، وآمل أن يتغير هذا قريبا".