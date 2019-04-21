 تفجيرات سريلانكا ـ ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 200 قتيل | أخبار | DW | 21.04.2019

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أخبار

تفجيرات سريلانكا ـ ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 200 قتيل

تضاعفت حصيلة قتلى الهجمات الإرهابية في سريلانكا لتصل إلى أكثر من 200 قتيل ومئات الجرحى. الشرطة تداهم منازل وتعتقل عددا من الأشخاص، لكنها اكتفت بالإعلان عن أن المسؤول عنها "جماعات متطرفة" من دون الإعلان عن هويتها.

Sri Lanka Razzia der Special Task Force (STF) in Colombo (AFP/I. S. Kodikara)

أعلنت الحكومة السريلانكية أنه تم إلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم في تنفيذ سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق وراح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير الإصلاحات الاقتصادية هارشا دي سيلفا، استنادا إلى بيانات لوزارة الدفاع.

مختارات

أعلنت السلطات الأمنية في سريلانكا عن مقتل وإصابة العشرات جراء سلسلة من الانفجارات في عدد من المواقع من بينها كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو ومحيطها، وذلك أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح. (21.04.2019)

ارتفع عدد الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى ثمانية انفجارات، آخرها نتيجة عمل انتحاري. حصيلة القتلى والجرحى في ارتفاع فيما حجبت الحكومة مواقع التواصل وأعلنت حظر التجول. (21.04.2019)

وكان نائب وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين قد صرح أن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد اليوم الأحد (21 أبريل/ نيسان)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها. ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها "عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة"، لكنه لم يذكرها.

وفي آخر حصيلة أعلنتها الشرطة ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية إلى 207 قتيل. وقال روان جوناسيكيرا المتحدث باسم الشرطة للصحفيين في كولومبو "لدينا معلومات من جميع المستشفيات بمقتل 207 أشخاص. ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، لدينا 450 مصابا نقلوا إلى المستشفيات".

وأعلن حظر تجول في أنحاء البلاد لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم. وحدثت ثمانية انفجارات، كان آخرها نتيجة عمل انتحاري قتل على إثره 3 رجال شرطة، حسبما صرحت مصادر من الشرطة. وذلك بعد أن كانت الشرطة قد قالت إن انفجارا سابعا، وهو الرابع في فندق، وقع بعد وقوع ستة انفجارات في فنادق وكنائس.

ع.خ/ ع.ج.م (رويترز، د ب ا ، ا ف ب)

 

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