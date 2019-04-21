تفجيرات سريلانكا ـ ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 200 شخص

أعلنت الحكومة السريلانكية أنه تم إلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم في تنفيذ سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق وراح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير الإصلاحات الاقتصادية هارشا دي سيلفا، استنادا إلى بيانات لوزارة الدفاع.

وكان نائب وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين قد صرح أن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد اليوم الأحد (21 أبريل/ نيسان)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها. ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها "عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة"، لكنه لم يذكرها.

وفي آخر حصيلة أعلنتها الشرطة ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية إلى 207 قتيل. وقال روان جوناسيكيرا المتحدث باسم الشرطة للصحفيين في كولومبو "لدينا معلومات من جميع المستشفيات بمقتل 207 أشخاص. ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، لدينا 450 مصابا نقلوا إلى المستشفيات".

وأعلن حظر تجول في أنحاء البلاد لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم. وحدثت ثمانية انفجارات، كان آخرها نتيجة عمل انتحاري قتل على إثره 3 رجال شرطة، حسبما صرحت مصادر من الشرطة. وذلك بعد أن كانت الشرطة قد قالت إن انفجارا سابعا، وهو الرابع في فندق، وقع بعد وقوع ستة انفجارات في فنادق وكنائس.

ع.خ/ ع.ج.م (رويترز، د ب ا ، ا ف ب)