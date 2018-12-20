 تفتيش منازل بسبب محاولات ″تجسس″ بمطارين في باريس وشتوتغارت | أخبار | DW | 21.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تفتيش منازل بسبب محاولات "تجسس" بمطارين في باريس وشتوتغارت

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش استهدفت عددا من المنازل بولايتي بادن-فورتمبرغ وشمال الراين-ويستفاليا عقب رصد محاولات تجسس في مطارين بباريس وشتوتغارت يشتبه بقيام إسلاميين بها.

Deutschland Verstärkte Polizeipräsenz am Flughafen Stuttgart (picture-alliance/dpa/SDMG/S. Kohls)

ذكرت السلطات في مدينة شتوتغارت اليوم (الجمعة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018) أن الادعاء العام في شتوتغارت يجري تحقيقات ضد أربعة متهمين معروفين لدى السلطات، وذلك على خلفية الاشتباه في الإعداد لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم. وكانت السلطات الألمانية شددت الإجراءات الأمنية في مطارات ولاية بادن-فورتمبرغ منذ أمس الخميس.

وذكر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه ليس هناك من مؤشر على وجود أعمال تجسسية في مطارات ألمانية أخرى وأن  درجات اليقظة والحذر تم رفعها في المطارات الألمانية.

وذكرت مصادر أمنية أن التفتيش شمل منزلا في ولاية بادن-فورتمبرغ ومنزلين آخرين في ولاين شمال الراين-ويستفاليا. ورصدت سلطات الأمن في مطار شارل ديغول بباريس، أكبر مطار في فرنسا، الأسبوع الماضي شاحنة صغيرة تحمل لوحة معدنية مسجلة في مدينة آخن الألمانية. ووفقا للبيانات، فإن صاحب هذه الشاحنة سلفي منحدر من أصول مغربية، ويمتلك عدة مركبات مشابهة، ومعروف لدى السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين- ويستفاليا منذ فترة طويلة.

 

مشاهدة الفيديو 01:54
بث مباشر الآن
01:54 دقيقة

خبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات "داعش بات مجرد ظاهرة صوتية ولهذه الأسباب ما زال البغدادي طليقا"

 

وبحسب التحقيقات، تمكن المشتبه به من الفرار قبل أن توقفه الشرطة الفرنسية وتستجوبه. وأفادت معلومات أن التحقيقات موجهة ضد أب ونجله من ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وبحسب البيانات، فإن عملية التجسس التي تمت في مطار شتوتغارت، والتي سجلتها كاميرات المراقبة، شارك فيها نجل السلفي. كما يوجد لدى سلطات الأمن سجلات مراسلات نصية، شارك فيها أيضا المشتبه بهم.

وكانت مصادر من الشرطة الفرنسية أكدت ما ذكرته صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية بشأن رصد المشتبه بهم في سيارة من طراز "مرسيدس بنز سبرينتر" تحمل لوحة أرقام ألمانية. وبحسب بيانات الصحيفة، فإن صاحب السيارة (48 عاما) مُدرج في قائمة السلطات الألمانية للخطرين أمنيا.

ووفقا لمعلومات إذاعة جنوب غرب ألمانيا، علم المحققون بشأن المشتبه بهم عبر معلومات من سلطات الأمن المغربية، التي رصدت رسائل نصية مشبوهة وأخبرت بها السلطات الألمانية. وبحسب بيانات الإذاعة، فإن هذه الرسائل تدور حول هجوم على أحد المطارات في منطقة الحدود بين ألمانيا وفرنسا انتقاما من السياسة الغربية. وذكرت الإذاعة أن من بين هذه الرسائل "إنهم يخوضون حربا ضد الإسلام، شقيقي وأنا هنا لمقاتلتهم"... "هل سأكون بمفردي؟"... "لا، نحن عدة".

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)

 

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

تشديد الإجراءات في مطارات ألمانيا – أنباء عن تجسس ومخطط إرهابي

شددت الشرطة الألمانية إجراءاتها الأمنية في المطارات بعد ورود معلومات عن قيام أربعة أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي في فترة عيد الميلاد. وبدأت القضية برصد مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بالتجسس على مسارات العمل بمطار شتوتغارت. (20.12.2018)  

المدعي العام الألماني يرفض وضع اللاجئين داخل دائرة الاشتباه العام

أوضح المدعي العام بألمانيا بيتر فرانك أن رجاله يعرفون أن تنظيم "داعش" يستغل حركة اللاجئين وقام بتهريب أشخاص إلى غرب أوروبا. غير أن فرانك يرفض القول بأن التهديد الإرهابي لألمانيا لم يأت إلا مع موجة اللجوء الأخيرة. (04.12.2018)  

شموع لا تنطفئ تخليدا لضحايا هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين

"لن يكونوا في طي النسيان" هكذا قيل عن ضحايا هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين، حيث تضاء لهم الشموع كل ليلة في إحياء الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي الذي هز سكينة العاصمة الألمانية. (19.12.2018)  

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

خبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات "داعش بات مجرد ظاهرة صوتية ولهذه الأسباب ما زال البغدادي طليقا"  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Polizeipräsenz am Stuttgarter Flughafen

تشديد الإجراءات في مطارات ألمانيا – أنباء عن تجسس ومخطط إرهابي 20.12.2018

شددت الشرطة الألمانية إجراءاتها الأمنية في المطارات بعد ورود معلومات عن قيام أربعة أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي في فترة عيد الميلاد. وبدأت القضية برصد مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بالتجسس على مسارات العمل بمطار شتوتغارت.

Flughafen London Gatwick

تعليق الرحلات في مطار بلندن وتشديد الإجراءات الأمنية بمطار شتوتغارت 20.12.2018

تقرر تعليق الرحلات الجوية في مطار غاتويك بلندن للتحقيق في تحليق طائرتين "مسيرتين" فوق مجاله الجوي، ما سبب اضطرابا في حركة الركاب. وفي ألمانيا تقوم السلطات بإجراءات أمنية مشددة في مطار شتوتغارت للاشتباه في "محاولة تجسس".

Deutschland PK Verfassungsschutz Präsident Thomas Haldenwang

رئيس هيئة حماية الدستور: إرهاب الإسلاميين المتطرفين أكبر خطر على ألمانيا 15.11.2018

حذر الرئيس الجديد لهيئة حماية الدستور الألمانية من أن الإرهاب الإسلاموي يشكل الخطر الأكبر على البلاد. وأشار هالدينفانغ إلى الاستعداد العالي للعنف عند اليمين المتطرف وتشكيل الهجمات الإلكترونية والتجسس خطراً كبيراً.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  