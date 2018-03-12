تفاوت كبير بين مناطق ألمانيا في منح الأتراك حق اللجوء

أعلنت الحكومة الألمانية أن معدلات الاعتراف بطلبات لجوء من أتراك في ألمانيا تشهد تفاوتا شديدا بين الفروع الخارجية التابعة للهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) في جميع أنحاء ألمانيا. وذكرت في رد على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، أن حجم نطاق معدلات الحماية بالنسبة للأتراك تراوح العام الماضي بين 2 بالمئة في مدينة أيزنهوتنشتات بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا و83 بالمئة في مدينة بون.

وبلغ المعدل في المتوسط الاتحادي على مستوى ألمانيا 28 بالمئة تقريبا في عام 2017، بحسب رد الحكومة.

وجاء في رد الحكومة الألمانية أن معدلات الحماية بالنسبة لدول أخرى كأثيوبيا مثلا تتفاوت أيضا عن بعضها البعض بشكل كبير بين فروع هيئة شؤون اللاجئين- إذ تتفاوت بين 5 بالمئة في مدينة زندورف بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا وبين 47 بالمئة تقريبا في مدينة بودينغن بولاية هيسن غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين إنه يجري فحص عينات لقرارات سلبية وإيجابية بعشرة فروع خارجية للهيئة تحيد معدلات الحماية بها بنسبة 10 بالمئة عما يسمى بمعدلات الحماية المرجعية. وأشارت إلى أنه من المقرر فحص 8500 حالة تقريبا خلال ذلك، لافتة إلى أن الهيئة تعتزم إجراء فحص دوري للمعدلات بشكل ربع سنوي، إذا تبين أن المعدلات تحيد عن المعدلات المرجعية.

وبررت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين تفاوت معدلات الحماية بصفة خاصة إلى أنه يتم فحص كل طلب لجوء على حدة، وأوضحت المتحدثة في هذا السياق أنه حتى بالنسبة للأشخاص المنحدرين من الموطن ذاته يمكن أن تختلف الظروف الفردية. وأضافت أنه يمكن أن يحدث أيضا أن يأتي كثير من اللاجئين من منطقة معينة ببلد ما إلى ألمانيا في فترة زمنية معينة ويتم العمل على أغلب طلبات لجوئهم في ولاية اتحادية واحدة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)