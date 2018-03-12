 تفاوت كبير بين مناطق ألمانيا في منح الأتراك حق اللجوء | معلومات للاجئين | DW | 25.07.2018

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معلومات للاجئين

تفاوت كبير بين مناطق ألمانيا في منح الأتراك حق اللجوء

حق اللجوء من الحقوق الأساسية وهو موحد على مستوى ألمانيا. لكن يبدو أن طالبي اللجوء من تركيا يعاملون باختلاف شديد من منطقة لأخرى. ففي حين يحصلون على حق اللجوء بسهولة في بعضها تكاد فرصهم تنعدم في مناطق أخرى.

Deutschland Flüchtlinge Asylantrag Berlin (Reuters/S. Loos)

طالبو لجوء أمام مكتب الهجرة واللاجئين في برلين (أرشيف)

أعلنت الحكومة الألمانية أن معدلات الاعتراف بطلبات لجوء من أتراك في ألمانيا تشهد تفاوتا شديدا بين الفروع الخارجية التابعة للهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) في جميع أنحاء ألمانيا.  وذكرت في رد على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، أن حجم نطاق معدلات الحماية بالنسبة للأتراك تراوح العام الماضي بين 2 بالمئة في مدينة أيزنهوتنشتات بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا و83 بالمئة في مدينة بون.

وبلغ المعدل في المتوسط الاتحادي على مستوى ألمانيا 28 بالمئة تقريبا في عام 2017، بحسب رد الحكومة.

مختارات

في خطوة قد تزيد العلاقات المتوترة بين البلدين توترا، منحت ألمانيا حق اللجوء السياسي للعديد من العسكريين الأتراك وعائلاتهم ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية. هذا ما كشفت عنه عدة وسائل إعلام ألمانية في ظل صمت رسمي. (08.05.2017)

يزداد عدد الأتراك الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا، حيث يعتبرون أنهم مهددون من قبل حكومة أردوغان، خصوصا بعد الانقلاب العسكري الفاشل في يوليوز الماضي. ويأتي طالبي اللجوء الأأكراد في مقدمة هؤلاء بسبب الملاقحات التي تطالهم. (03.12.2016)

وجاء في رد الحكومة الألمانية أن معدلات الحماية بالنسبة لدول أخرى كأثيوبيا مثلا تتفاوت أيضا عن بعضها البعض بشكل كبير بين فروع هيئة شؤون اللاجئين- إذ تتفاوت بين 5 بالمئة في مدينة زندورف بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا وبين 47 بالمئة تقريبا في مدينة بودينغن بولاية هيسن غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين إنه يجري فحص عينات لقرارات سلبية وإيجابية بعشرة فروع خارجية للهيئة تحيد معدلات الحماية بها بنسبة 10 بالمئة عما يسمى بمعدلات الحماية المرجعية. وأشارت إلى أنه من المقرر فحص 8500 حالة تقريبا خلال ذلك، لافتة إلى أن الهيئة تعتزم إجراء فحص دوري للمعدلات بشكل ربع سنوي، إذا تبين أن المعدلات تحيد عن المعدلات المرجعية.

وبررت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين تفاوت معدلات الحماية بصفة خاصة إلى أنه يتم فحص كل طلب لجوء على حدة، وأوضحت المتحدثة في هذا السياق أنه حتى بالنسبة للأشخاص المنحدرين من الموطن ذاته يمكن أن تختلف الظروف الفردية. وأضافت أنه يمكن أن يحدث أيضا أن يأتي كثير من اللاجئين من منطقة معينة ببلد ما إلى ألمانيا في فترة زمنية معينة ويتم العمل على أغلب طلبات لجوئهم في ولاية اتحادية واحدة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Hunderte afrikanische Flüchtlinge klettern über den Grenzzaun in die spanische Enklave in Melilla. (Foto: epa/ Juan Rios)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    الهروب من الوطن قد يكون أصعب ما يواجه الإنسان في حياته. الأسباب عديدة، قد تكون الحروب أو المجاعات أو الاضطهاد أو مشاكل اقتصادية. بعض اللاجئين يهربون داخل أوطانهم لأماكن أمنة، فيما يهرب آخرون إلى بلدان الجوار أو إلى أوروبا. فماذا سيواجههم في أوروبا ؟ تعرفوا على ذلك في البوم الصور.

  • Die hohen, mit Stacheldraht gesicherten Zäune eines Flüchtlingslagers in Griechenland lassen erahnen, unter welchen Bedingungen Flüchtlinge leben müssen. Das Flüchtlingslager gleicht einem Gefängnis. (Foto: Medecins Sans Frontieres)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    رغم أن الإتحاد الأوروبي وضع لمسات واضحة مؤطرة لقانون اللجوء في الدول الأعضاء، إلا أن التعامل مع طلبات اللجوء يختلف من بلد إلى آخر، وكذلك هناك اختلافات كبيرة بين طبيعة الحقوق التي تمنح للاجئين بين دول الجنوب والشمال في أوروبا.

  • Das Flüchtlingslager in Malta besteht aus grauen Zelten, die dicht an dicht aufgestellt sind. Eine Mutter mit ihrem Kind hält sich draußen auf. (Foto: Ben Borg Cardona/ AFP/Getty Images)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    فتح الاتحاد الأوروبي مكتبا مركزيا لشؤون اللاجئين لشرح تفاصيل قانون اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي ومقره مالطا. وفي الربع الأخير من العام الماضي قدم أكثر من 300 شخصا طلبا للجوء في مالطا، التي يسكنها زهاء 400 ألف شخص.

  • Symbolbild afrikanische Flüchtlinge im Mittelmeer

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (FRONTEX) هي وكالة أوربية تخضع لقوانين البلد المتواجدة فيه. ساسة أوروبا انتقدوا عمل الوكالة ومضايقتها لسفن اللاجئين في جنوب أوروبا وطالبوا بإخضاعها لقوانين أوروبية موحدة.

  • In dem leeren Saal des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte liegt in der Mitte der Richterstühle ein blauer Teppich mit den gelben Europa-Sternen. (Foto: dpa)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هي الملاذ الأخير لطالبي اللجوء في أوروبا ممن رفضت طلباتهم في بلدان الاتحاد. وفرضت المحكمة في الأعوام الماضية غرامات مالية على مالطا وايطاليا واليونان بسبب عدم التزامهم بأنظمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق اللاجئين.

  • Bei einer Gegendemonstration während einer NPD-Kundgebung hält eine Demontrantin ein Pappschild hoch, auf dem mit einem Fragezeichen steht: Geflüchtete Willkommen (Foto: Marc Tirl/dpa)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    من يستحق منحه حق اللجوء ؟ إنه كل شخص يتعرض للملاحقة والاضطهاد، وفق الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان. الاتحاد الأوروبي لا يعتمد قانون واضح ومركزي للاعتراف بحق اللجوء، وهذا ما سيتحقق قريبا عن طريق إصلاحات وتعريفات واضحة لإجراءات تقديم اللجوء.

  • Infografik neue Asylanträge EU-Staaten 2013

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    في عام 2013 قُدم أكثر من 430 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي، 65 بالمائة منها رفضت، فيما حصل 15 بالمائة منها فقط على حق اللجوء الكامل، بينما حصل 20 بالمائة منهم على حق الإقامة المؤقتة في أوروبا.

  • Syrische Flüchtlinge in Bulgarien

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    معاناة اللاجئين السورين هي إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه أوروبا. أكثر من 50 ألف لاجئ سوري قدم لأوروبا في العام الماضي فقط، و140 ألف سوري في السنوات الثلاث الماضية.

  • Eine Frau stellt an einem Flughafen in Moskau mit Hilfe eines online-Programms ihr Visa-Gesuch für Deutschland. (Foto: Itar-Tass/ Alexandra Krasnova)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    أكثر من 41 ألف روسي وصل أوروبا في سنة 2013 طلبا للجوء. الروس يحصلون بسهولة على (فيزا) تصريح لزيارة الاتحاد الأوربي، لكن عدد كبير منهم لا يعود لبلده بعد انتهاء فترة الزيارة، بل يقدمون طلبات لجوء.

  • Ein Kind steht alleine in dem syrischen Flüchtlingslager Kilis zwischen Zelten und Lehmhütten (Foto: REUTERS/Nour Kelze)

    بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

    معاناة اللاجئين القانونية والإنسانية في أوروبا كبيرة ومستمرة بانتظار قانون أوروبي موحد يحميهم ويساعدهم على الوصول إلى حقوقهم.

    الكاتب: سابرينا بابست/ زمن البدري


مختارات

بعض الحقائق عن قانون اللجوء في أوروبا

على ضفة المتوسط المطلة على أوروبا، يترقب الآلاف من المهاجرين القادمين من دول الجنوب فرصتهم لعبور البحر والوصول إلى "بلاد الأحلام". وفور تحقيق هدفهم يدخلون متاهة جديدة...التفاصيل في ملف الصور (17.04.2014)  

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