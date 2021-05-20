 تفاقم التوتر بين الرباط ومدريد بسبب قضية الصحراء الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تفاقم التوتر بين الرباط ومدريد بسبب قضية الصحراء الغربية

واصلت كل من الرباط ومدريد تبادل الاتهامات عشية مثول زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني. وأثار دخول غالي الأراضي الإسبانية بشكل سري منتصف أبريل / نيسان أزمة ديبلوماسية كبرى بين البلدين.

أرشيف: وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (جنيف مارس / آذار 2019)

أرشيف: وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (جنيف مارس / آذار 2019)

تبادلت الرباط ومدريد اتهامات جديدة اليوم (الاثنين 31 مايو/ أيار 2021) في خلاف دبلوماسي أثارته مسألة الصحراء الغربية وأدى إلى أزمة مهاجرين في جيب إسباني (سبتة) بشمال المغرب هذا الشهر ويذكر أن المغرب يطالب بالسيادة على الجيبين سبتة ومليلية.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز قيام المغرب على ما يبدو بتخفيف القيود الحدودية مع جيب سبتة بأنه غير مقبول وهجوم على الحدود الوطنية. وفي تلك الأثناء، حمّلت وزارة الخارجية المغربية إسبانيا مسؤولية العبث "بالثقة والاحترام المتبادل" وشبّهت الصحراء الغربية بإقليم كتالونيا الإسباني الذي توجد فيه أيضا حركة تنادي بالاستقلال.

واعتبر المغرب هذه الأزمة "اختبارا لمصداقية الشراكة" بين البلدين، وأصرّ على "توضيح صريح" من الجانب الإسباني، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية. وجاء في بيان أصدرته الخارجية المغربية عشية مثولالأمين العام لجبهة بوليساريو ابراهيم غالي أمام القضاء الإسباني أن الأزمة "غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله، لم تبدأ الأزمة مع تهريب المتهم الى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها، الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما".

 من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن العلاقات بين البلدين يجب أن يسودها "الاحترام" و"الثقة"، مؤكدا أن المغرب حليف "استراتيجي" لإسبانيا. ودخل غالي إلى إسبانيا في أبريل / نيسان من أجل تلقي العلاج من كوفيد-19، وقد استُدعي للمثول الثلاثاء أمام القضاء عبر الفيديو في إطار تحقيقين بتهم "تعذيب" و"إبادة جماعية". وأثار استقبال إسبانيا لغالي المدعوم من الجزائر غضب الرباط، وقد برّرت مدريد الأمر بأنه "لأسباب إنسانية بحتة".

مشاهدة الفيديو 30:58

مسائية DW: هل تتجه إسبانيا نحو تخفيف التوتر مع المغرب؟

 وتحوّلت القضية إلى أزمة بين البلدين بعد تخفيف الشرطة المغربية رقابتها على الحدود بداية الأسبوع، ما أدّى إلى تدفّق نحو 10 آلاف مغربي إلى جيب سبتة الإسباني.  وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي قرب مدريد، اعتبر سانشيز أنه "من غير المقبول" أن "تأمر حكومة بمهاجمة الحدود (...) وأن تفتح الحدود أمام عشرة آلاف مهاجر لكي يتمكنوا في أقل من 48 ساعة من دخول مدينة إسبانية"، بسبب "خلافات على صعيد السياسة الخارجية". وتابع رئيس الوزراء الإسباني "على المغرب ألا ينسى أن لا حليف أفضل له من إسبانيا في الاتحاد الأوروبي".

 واستدعى موقف رئيس الوزراء الإسباني ردا فوريا من الخارجية المغربية التي شدّدت على أن الأزمة الحالية بين البلدين لا علاقة لها بقضية الهجرة. ومنذ أيام عدة تطالب الرباط بإلحاح بتحقيق "شفاف" حول ظروف وصول زعيم جبهة بوليساريو الذي تقول الأجهزة المغربية إنه سافر بطريقة "احتيالية" وبـ"جواز سفر مزوّر"، وفق البيان الأول للخارجية المغربية.

 واستدعى القضاء الإسباني زعيم بوليساريو البالغ 71 عاما للمثول أمامه في إطار شكوى بتهم "تعذيب" تقدّم بها المعارض السياسي لقيادة بوليساريو فاضل بريكة الذي يحمل الجنسية الإسبانية. وأعاد القضاء الإسباني هذا الأسبوع فتح دعوى ضدّ غالي بشبهة تورّطه في "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية شكوى قديمة رفعتها ضدّه جمعية صحراوية تتّهمه بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" ضدّ معارضين في مخيّمات تندوف الواقعة غرب الجزائر.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


 وتطالب بوليساريو بإجراء استفتاء تقرير مصير فيالصحراء الغربيةأقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على ثلثي هذه المنطقة الصحراوية منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.  وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل عدم وجود تسوية نهائية لوضعها.

وكانت البوليساريو أعلنت استئناف القتال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد حوالي ثلاثة عقود من سريان وقف لإطلاق النار، وقد جاء ذلك إثر إعادة المغرب لفتح معبر الكركرات، على الحدود الموريتانية، وهو المعبر الوحيد الذي يربط المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء، معبر كان تم غلقه لأسابيع من قبل نشطاء موالين للبوليساريو.

ح.ز/ ع.ش (أ.ف.ب / رويترز)

 

مختارات

الصحراء الغربية.. نزاع قديم متجدد!

تدفق الشباب المغاربة على جيب سبتة الإسباني يتعلق كما يبدو بالخلافات بين المغرب وإسبانيا حول نزاع الصحراء الغربية الذي يمتد لسنوات طويلة. هنا لمحة عن أهم الأسئلة المتعلقة بملف هذا النزاع.  

تأهب إسباني و"قلق" أوروبي بعد تدفق آلاف المهاجرين من المغرب

بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة، أعادت مدريد عددا كبيرا منهم ونشرت جنودا لدعم حرس الحدود، فيما اعتبرت المفوضية الأوروبية الأمر "مقلقا" وحضت المغرب على منع العبور "غير القانوني" للمهاجرين.  

لماذا أخفقت الأمم المتحدة مرة أخرى في تعيين مبعوث للصحراء الغربية؟

فشلت الأمم المتحدة في مسعى آخر لتعيين مبعوث للصحراء الغربية بعد رفض جبهة بوليساريو ترشيح وزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس أمادو، لأنها لاحظت "ميله إلى المغرب". ووفق مصدر دبلوماسي، "يدفع الأمريكيون باتجاه تعيين مبعوث".  

مواضيع ذات صلة

Algerien - Westsahara - Polisario - Brahim Ghali

محكمة إسبانية ترفض طلب اعتقال زعيم جبهة البوليساريو 20.05.2021

تصاعد التوتر بين المغرب وإسبانيا عقب رفض محكمة إسبانية طلباً لاعتقال زعيم جبهة البوليساريو المتواجد في مستشفى إسباني لتلقي العلاج.

43. Jahrestag der Demokratischen Arabischen Republik Sahara

الصحراء الغربية.. نزاع قديم متجدد! 23.05.2021

تدفق الشباب المغاربة على جيب سبتة الإسباني يتعلق كما يبدو بالخلافات بين المغرب وإسبانيا حول نزاع الصحراء الغربية الذي يمتد لسنوات طويلة. هنا لمحة عن أهم الأسئلة المتعلقة بملف هذا النزاع.

Spanien Exklave Ceuta | Migranten

بعد "أزمة" سبتة.. إسبانيا تدعو المغرب إلى "احترام الحدود" 25.05.2021

بعد وصول آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، دعت مدريد الرباط إلى "احترام الحدود" المشتركة، مؤكدة أنها "أفضل حليف" لها في أوروبا. ورغم إعادة معظم المهاجرين إلى المغرب، لايزال نحو ألف مهاجر قاصر في سبتة.