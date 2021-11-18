 تفاقم الأزمة الإنسانية للمهاجرين على حدود بيلاروسيا وأوروبا | DW الأخبار | DW | 20.11.2021

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تفاقم الأزمة الإنسانية للمهاجرين على حدود بيلاروسيا وأوروبا

قالت بولندا إن مئات المهاجرين حاولوا مرة أخرى عبور حدودها مع بيلاروسيا. ويحتجز عدد أكبر داخل بيلاروسيا بعد قضاء أسابيع في غابات نائية.

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Migranten gehen in dicker Kleidung und mit Taschen bepackt an einem Einkaufszentrum Galereya Minsk in der Straße Prospekt Pobeditelei vorbei. Mehrere tausend Migranten näherten sich am 8. November 2021 der belarussisch-polnischen Grenze. An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten weiter zu. (zu dpa: Sehnsuchtsort Europa: Nahost-Krisen treiben Menschen zur Flucht) +++ dpa-Bildfunk +++

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Das von der belarussischen Staatsagentur BelTA via AP zur Verfügung gestellte Handout zeigt einen polnischen Soldaten, der bei Zusammenstößen zwischen Migranten und polnischen Grenzsoldaten an der belarussisch-polnischen Grenze Tränengas einsetzt. An der Grenze zwischen Belarus und Polen ist am Dienstag, 16.11.2021, die Lage um die Tausenden Migranten eskaliert. Belarussische Staatsmedien zeigten in verschiedenen Videosequenzen, wie von polnischer Seite Wasserwerfer gegen die Migranten am Übergang Kuznica-Brusgi eingesetzt wurden. +++ dpa-Bildfunk +++

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