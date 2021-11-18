تفاقم الأزمة الإنسانية للمهاجرين على حدود بيلاروسيا وأوروبا

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قالت بولندا إن مئات المهاجرين حاولوا مرة أخرى عبور حدودها مع بيلاروسيا. ويحتجز عدد أكبر داخل بيلاروسيا بعد قضاء أسابيع في غابات نائية.
تواجه ألمانيا وأوروبا أزمة على الحدود البولندية البيلاروسية وفق معادلة صعبة تجمع بين الصرامة وحقوق الإنسان، فيما باتت دول عديدة مجاورة للتكتل القاري تعمل على استعمال المهاجرين كسلاح للابتزاز السياسي.
بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.
غداة اتصاله مع المستشارة ميركل، الرئيس البيلاروسي يظهر استعداداً لحلّ أزمة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وسلطات الأخيرة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها.
وزير بولندي يقول إن بيلاروسيا لجأت لاستخدام طريقة جديدة للدفع بالمهاجرين عبر الحدود البولندية إلى أوروبا، فيما قالت مينسك إن الوضع على العدود ما زال "متوتراً". وفي وارسو تظاهر مئات للمطالبة بمساعدة العالقين.
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