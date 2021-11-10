 تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية | DW الأخبار | DW | 11.11.2021

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تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية

تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية وحكومة وارسو تصر على منع الصحفيين والمراقبين إلىة المنطقة الحدودية

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Hundreds of migrants are seen on the Belarus side of the border with Poland, guarded by the Polish soldiers near Kuznica Bialostocka, Poland, in this video-grab released by the Polish Defence Ministry, November 8, 2021. MON/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

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