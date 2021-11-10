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تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية وحكومة وارسو تصر على منع الصحفيين والمراقبين إلىة المنطقة الحدودية
خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.
اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على قيام أنقرة بمراقبة رحلات الطيران المتجهة إلى بيلاروسيا، في محاولة لمنع استخدامها لنقل المهاجرين باتجاه حدود بولندا. وطيران بيلاروسيا يعلن التزامه بعدم نقل مواطني ثلاث دول عربية إلى منسك.
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
علق المجلس الأوروبي جزئيا تطبيق اتفاقية تيسير التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، وسط اتهامات لمنسك بتنظيم تدفق اللاجئين نحو الاتحاد الأوروبي. وفيما طالبت برلين بدعم أوروبي لبولندا، حذرت الأخيرة من تداعيات أمنية.
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