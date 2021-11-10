تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية

أزمة المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يضع 20 دولة تحت الرقابة

خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.