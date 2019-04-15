تفاعل كبير على مواقع التواصل لحريق كاتدرائية نوتردام

اندلع حريق بكاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية، باريس، مساء اليوم الاثنين.(15 نيسان / أبريل) وعرض التلفزيون الفرنسي صورا تظهر فيها ألسنة دخان كثيفة تتصاعد من الكاتدرائية. ورفضت الشرطة حتى إشعار آخر الإدلاء بتصريحات بشأن الحريق.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الحريق وأعمال الترميم الحالية، حيث قالت الوكالة إن الحريق اندلع فوق سطح الكاتدرائية، واكتشف في نحو الساعة السابعة إلا ربع مساء بالتوقيت المحلي.

ونشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عن الحادث، فيما غرد الأمريكي دونالد ترامب وأعرب عن أسفه لهذا الحادث واصفا إياه بالفظيع.

من جهتها، طالبت عمدة باريس، آن هيدالغو، بإخلاء الكاندرائية ومحيطها. وأعلنت، في تصريحات صحفية قبيل توجهها إلى موقع الحريق، أنّ "برج الكاتدرائية انهار بالكامل، وطوله 93 مترا".

وفي وقت سابق، قالت "هيدالغو" عبر "تويتر إنّ، "حريقا رهيبا اندلع في كاتدرائية نوتردام، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران".

كما أكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين أن كاتدرائية نوتردام في باريس التي تتعرض لحريق كبير تشكل "رمزا لفرنسا" و"لثقافتنا الاوروبية".

وكتب شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة على تويتر ان "هذه المشاهد الرهيبة للنار تلتهم نوتردام تؤلمنا. نوتردام هي رمز لفرنسا ولثقافتنا الاوروبية. نحن متضامنون مع اصدقائنا الفرنسيين".

وتقع الكاتدرائية في قلب باريس، ويمتد تاريخها حتى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي.واستغرق إنشاء الكاتدرائية نحو 200 عام، وهي ذات أبعاد هائلة حيث يبلغ طولها 127 مترا، وعرضها 40 مترا، ويصل ارتفاعها إلى نحو 33 مترا.

ع.أ.ج