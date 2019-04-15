تفاعل كبير على مواقع التواصل لحريق كاتدرائية نوتردام

اندلع حريق بكاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية، باريس، مساء اليوم الاثنين.(15 نيسان / أبريل) وعرض التلفزيون الفرنسي صورا تظهر فيها ألسنة دخان كثيفة تتصاعد من الكاتدرائية. ورفضت الشرطة حتى إشعار آخر الإدلاء بتصريحات بشأن الحريق.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الحريق وأعمال الترميم الحالية، حيث قالت الوكالة إن الحريق اندلع فوق سطح الكاتدرائية، واكتشف في نحو الساعة السابعة إلا ربع مساء بالتوقيت المحلي.
ونشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عن الحادث، فيما غرد الأمريكي دونالد ترامب وأعرب عن أسفه لهذا الحادث واصفا إياه بالفظيع.
من جهتها، طالبت عمدة باريس، آن هيدالغو، بإخلاء الكاندرائية ومحيطها. وأعلنت، في تصريحات صحفية قبيل توجهها إلى موقع الحريق، أنّ "برج الكاتدرائية انهار بالكامل، وطوله 93 مترا".
وفي وقت سابق، قالت "هيدالغو" عبر "تويتر إنّ، "حريقا رهيبا اندلع في كاتدرائية نوتردام، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران".
كما أكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين أن كاتدرائية نوتردام في باريس التي تتعرض لحريق كبير تشكل "رمزا لفرنسا" و"لثقافتنا الاوروبية".
وكتب شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة على تويتر ان "هذه المشاهد الرهيبة للنار تلتهم نوتردام تؤلمنا. نوتردام هي رمز لفرنسا ولثقافتنا الاوروبية. نحن متضامنون مع اصدقائنا الفرنسيين".
وتقع الكاتدرائية في قلب باريس، ويمتد تاريخها حتى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي.واستغرق إنشاء الكاتدرائية نحو 200 عام، وهي ذات أبعاد هائلة حيث يبلغ طولها 127 مترا، وعرضها 40 مترا، ويصل ارتفاعها إلى نحو 33 مترا.
ع.أ.ج
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ضفاف السين
ينصح باستكشاف باريس سيراً على الأقدام، عندها فقط يمكنك أن تقدر الطابع المميز، الذي تنفرد به هذه المدينة. كما أصبح بإمكان المشاة أن يسيروا بسلام على ضفاف نهر السين على مسافة 7 كيلومترات بين ساحة الباستيل، وبرج إيفل، حيث كانت السيارات تسير سابقاً. في تلك النزهة، يمكنك المرور إلى جانب كثير من المعالم المهمة في المدينة.
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باريس من فوق
يصل ارتفاع برج مونبارناس إلى 210 متراً. يعد أعلى ثاني ناطحة سحاب في باريس. يوفر البرج أجمل إطلالة بانورامية على المدينة ومعلمها الرئيسي، برج إيفل. كما يمكنك رؤية منطقة لا ديفونس، أكبر منطقة تجارية في أوروبا.
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برج إيفل
غير أن برج إيفل هو أعلى مبنى في المدينة، يبلغ ارتفاعه 324 متراً. تباع حوالي 7 ملايين تذكرة سنوياً لأكثر المعالم السياحية زيارة في العالم. يأخذك المصعد إلى القمة مقابل 17 يورو. لكن انتبه! هذا لا يعني أن صعود الدرج مجاناً. إذ لا شيء بالمجان سوى المنظر الرائع من الأعلى. تظهر في الصورة حدائق تروكاديرو.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
القلب المقدس
تقع كنيسة ساري كور أو القلب المقدس على قمة تلة مونمارتر، أعلى تلة في المدينة، على ارتفاع 130 مترا. تعتبر كنيسة الحج، التي بنيت على الطراز البيزنطي من أكثر الأماكن رومانسية في باريس. إذا كنت ترغب بتجنب الحشود، فمن الأفضل أن تزورها في وقت مبكر من الصباح أو في المساء. ستحظى من التراس الموجود أسفل البوابة الرئيسية بأفضل نقطة للاستمتاع بغروب الشمس فوق مدينة الحب.
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متحف اللوفر
يعتبر معظم زوار باريس زيارة متحف اللوفر من الأولويات. إذ أنه من أكبر المتاحف في العالم، حيث تجد اللوحات العالمية لأعظم الفنانين مثل (الموناليزا) لليوناردو دافينشي. في متحف اللوفر يجب أن تتحلى بالصبر، حيث لا يمكن لأي شخص رؤية 35 ألف معروض في يوم واحد. من الأفضل اختيار ما تريد رؤيته قبل أن زيارته، أو ببساطة قم بزيارة ثانية.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
مؤسسة لويس فويتون
من المؤكد أن المتاحف ليست نادرة في باريس، حيث أضيف متحف آخر إلى صفوفها في عام 2014. تقدم مؤسسة لويس فويتون في غابة بولونيا معارض مؤقتة للفن المعاصر. قام المهندس المعماري الشهير فرانك غيري بتصميم المبنى المذهل.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
لا كانوبيه
منذ أبريل 2016، غطى هذا الهيكل المنطقة، حيث كان سوق باريس المركزي المحبوب (Forum des Halles). يجمع الهيكل الهائل، الذي سمي (لاكانوبيه) أو المظلة، بين مركز النقل الحضري، ومركز التسوق، والمطاعم، ومجموعة متنوعة من أماكن الفنون تحت سقفه الساحر.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
غاليري لافاييت
عندما يتعلق الأمر بالأناقة والأسلوب الراقي، باريس تتفوق على الجميع. يتميزغاليري لافاييت للتسوق ببنائه، الذي يشبه دار الأوبرا، المتوج بقبة زجاجية بارتفاع 42 متراً.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
خذ استراحة
اجلس واسترخ قليلاً! من الأفضل القيام بذلك في إحدى الحدائق، مثل حديقة التويلري بالقرب من متحف اللوفر. الكراسي المعدنية الخضراء في المتنزهات أيقونات للتصميم الصناعي من عام 1923. وتسمى كراسي لوكسمبورغ تبعاً لحديقة لوكسمبورغ، حيث وضعت أول مرة. بالمناسبة، حتى عام 1974 كان على الناس أن يدفعوا مقابل الحصول على مقعد.
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كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟
توقف لتناول وجبة خفيفة
ليس عليك دفع الكثير من المال للحصول على طعام لذيذ في باريس، التي تعرف بأسعارها الباهظة. أنت في أيد أمينة في حي ماريه، الحي اليهودي الأكثر شهرة في المدينة، حيث تجد في شارع دي روزرس أفضل فلافل. كما من الممتع التنزه في هذه المنطقة الهادئة بمحلاتها، ومقاهيها. إذ نجا هذا الحي إلى حد كبير من التطور الحديث بفضل إصرار سكانه على إبقائه على هذا النحو. آنا تيرمشيه/ ريم ضوا.