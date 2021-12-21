تفاصيل صغيرة تفصل هالاند عن عملاق الدوري الإنجليزي

كل التكهنات الأخيرة كانت تشير إلى انتقال إيرلينغ هالاند الصيف المقبل إلى ريال مدريد الإسباني، بيد أن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية كشفت مؤخرا في تقرير لها على أن وجهة نجم الكرة النرويجية قد تحددت ولم يعد يفصل هالاند عن التوقيع الرسمي لفريق مانشستر سيتي سوى خطوات بسيطة.

وبحسب "شبورت ميل" فقد تم التفاوض على الأمور الشخصية وتم أيضا الاتفاق على شروط الانتقال للنادي الإنجليزي ولم يعد ينقص الاتفاق سوى توقيع المسؤولين في نادي مانشستر سيتي على العقد.

وتبلغ قيمة العقد النهائية بين الشرط الجزائي ومنحة التوقيع ومكافئة وكيل اللاعب مينو رايولا، 100 مليونجنيه إسترليني (أي ما يعادل 119 مليون يورو) وفق موقع "تي أونلاين" الألماني.

لكن في نفس التقرير هناك إشارة أيضا إلى أن ريال مدريد لا يزال المنافس القوي لمانشستر سيتي للظفر بصفقة هالاند. وما يعزز ذلك هو التغريدة التي نشرها الخبير الرياضي واللاعب النرويجي السابق يان آجي فيورتوفت التي قال فيها: "ليس هناك جديد يذكر في الموضوع" ما قد يعني أنه يفند ما جاء في تقرير "دايلي ميل".

لكن رغم كل ذلك هناك الكثير من المؤشرات التي تعزز انتقال هالاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد إلى المتصدر مانشستر سيتي، فوالد هالاند آلف إينغي سبق له أن حمل ألوان مانشستر سيتي بين 2000 و2003 وله معرفة كبيرة بالدوري الإنجليزي وهو ما قد يساعد إيرلينغ هالاند على الاندماج بسرعة في فريقه الجديد. علاوة على ذلك فإن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي معجب كثيرا بالنجم النرويجي.

فقبل المباراة التي جمعت العام الماضي بين مانشستر سيتي ودورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال غوارديولا : "هالاند مهاجم غير عادي. والأرقام تتحدث عن نفسها. وحتى فاقد البصر يمكن له أن يدرك أن هالاند مهاجم جيد".

يذكر أن عقد هالاند مع دورتموند يمتد إلى صيف 2024 ولعب 79 مباراة بقميص دورتموند سجل فيها لحد الآن 80 هدفا وهو ما فتح له الأبواب لإمكانية الانتقال إلى ناد أكبر على الصعيد الأوروبي وعلى الأرجح سيكون نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

هـ.د