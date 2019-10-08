تفاصيل درامية لحادث غرق 11 فيلا في تايلاند

قال مسؤولون إن صور جوية أكدت غرق 11 فيلا عقب السقوط في شلال بتايلاند، فيما يعد ارتفاعا لحصيلة القتلى من الأفيال التي قُدر عددها في السابق بـ 6 فيلة فقط.

وقال حاكم إقليم "نكون نايوك"، تونابونج سيرشانا، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الثلاثاء (الثامن من أكتوبر/تشرين أول) إن المسؤولين اكتشفوا جثث خمسة فيلة آخرين في الشلال بعد فحص صور تم التقاطها مساء أمس الاثنين.

وأكد حاكم الإقليم على أن حديثه مبني على صور جوية تم التقاطها بواسطة طائرة مُسيرة، كما أشار إلى أنه لا يمكن التأكد في الوقت الحالي من الأمر نظرا لارتفاع مستويات المياه بالمنطقة ووجود تيارات قوية.

وكان مسؤولو المنتزه الوطنيقد أعلنوا الأحد الماضي عن سقوط ستة أفيال في شلال "هايو ناروك" بشمال شرق تايلاند، وغرقها، في حين نجا فيلان آخران.

وعثر مسؤولو المتنزه في بادئ الأمر على فيل يبلغ من العمر 3 أعوام غارقا في مياه الشلال، بعد أن سمعوا صرخات الفيلة الأخرى في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي حيث راقب فيلان حادث سقوط وغرق الفيل الصغير.

ثم عثر مسؤولون على خمسة فيلة أخرى غارقة على المستوى الأول من الشلال الكبير المكون من ثلاثة مستويات، ليقرر المسؤولون في إقليم "نكون نايوك" إغلاق الشلال بأكمله بشكل مؤقت أمام الزائرين.

وقال وزير الموارد الوطنية والبيئة "فاراوات سيلبا أرتشا" إن ما وقع يعد "حادثا" في إشارة إلى أن ذلك يحدث كثيرا، وفقا لوكالة رويترز.

ويوجد نحو 300 فيل في المتنزه المقام على مساحة تتجاوز ألفي كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الخضراء، كما يؤوي المتنزه العديد من الحيوانات البرية الأخرى مثل الدببة والقرود ما يجعله مزارا سياحيها مشهورا.

د ب أ/ع.ج.م (رويترز)