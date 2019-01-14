 تفاصيل جديدة لرحيل ألكاسير عن برشلونة | عالم الرياضة | DW | 17.01.2019

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عالم الرياضة

تفاصيل جديدة لرحيل ألكاسير عن برشلونة

كشف النجم الإسباني باكو ألكاسير تفاصيل جديدة لرحيله عن ناديه السابق برشلونة. مهاجم بوروسيا دورتموند الهداف أكد أنه تعلم الكثير داخل جدران النادي الكتالوني، ويتطلع الآن إلى مواصلة تحقيق الفوز مع متصدر "البوندسليغا".

1. Bundesliga VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | (0:3) Tor (Getty Images/Bongarts/M. Hangst)

صورة أرشيفية.

تعود نهاية هذا الأسبوع عجلة الدوري الألماني إلى الدوران من جديد، في ظل توقعات بأن تحسم تفاصيل صغيرة فقط هوية الفائز بلقب "البوندسليغا". ويعول متصدر الترتيب بوروسيا دورتموند كثيراً على مواصلة عدة لاعبين نشر سحرهم الكروي، وقيادة الفريق إلى اعتلاء منصات التتويج نهاية الموسم.

ويأتي هداف بوروسيا دورتموند باكو ألكاسير على قائمة اللاعبين، الذين جلبوا الأنظار إليهم بقوة. تألق النجم الإسباني يأتي بعد تجربة غير موفقة مع فريقه السابق برشلونة. ألكاسير جلس كثيراً على دكة بدلاء "البلوغرانا"، وقرر فتح قلبه للحديث عن تجربته الكروية مع "البلوغرانا".

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بقي بوروسيا مونشنغلادباخ أقرب ملاحق للمتصدر بوروسيا دورتموند وعزز موقعه في وصافة ترتيب فرق الدوري الألماني، عقب فوزه الكبير على هانوفر في المرحلة الثانية عشر للمسابقة. كما تعادل فرايبورغ مع ضيفه بريمن في المرحلة نفسها. (25.11.2018)

رغم اندماجه السريع في صفوف دورتموند الألماني واعتلاءه قائمة هدافي الفريق هذا الموسم، إلا أنه لم يكمل بعد مباراة كاملة في صفوف أسود ويستفاليا، وهو ما كان مدعاة رحيله عن برشلونة. فما سبب ذلك؟ (27.11.2018)

وفي هذا الشأن، قال باكو ألكاسير "لم أكن أرغب في قضاء المزيد من الوقت (مع برشلونة) دون الشعور بأنني جزء من شيء ما"، وأضاف في حوار نشره موقع صحيفة ماركا الإسبانية: "نعم أنا سعيد لأنني لعبت هناك، فقد تعلمت من تجربتي مع برشلونة، لكن في النهاية تريد (كلاعب) أن تشعر بالاهتمام وأنا الآن سعيد للغاية".

واعترف ألكاسير أنه من الصعب اللعب كمهاجم صريح لفريق كبير (مثل برشلونة)، وأردف: "في النهاية لا يتوقف الأمر عليك، إذا لم يتم اختيارك في التشكيلة الرسمية. ففي هذه الحالة، يتم اتخاذ هذا النوع من القرارات من طرف المدرب، وما يمكنني القيام به هو التدرب والتحسن بشكل يومي"، وتابع: "عدم تسجيل الأهداف مع برشلونة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أدخلني في مرحلة سلبية، بيد أنني الآن أشعر بالإيجابية والثقة بالنفس".

وعن فريقه الحالي بوروسيا دورتموند، تمنى باكو ألكاسير (25 عاماً) أن يحافظ متصدر الدوري الألماني على مستواه الحالي، مشدداً على أن الأهم هو تركيز الفريق على نفسه، ومواصلة العمل وهذا ما سيجلب السعادة، على حد وصفه.

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