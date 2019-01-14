تفاصيل جديدة لرحيل ألكاسير عن برشلونة

تعود نهاية هذا الأسبوع عجلة الدوري الألماني إلى الدوران من جديد، في ظل توقعات بأن تحسم تفاصيل صغيرة فقط هوية الفائز بلقب "البوندسليغا". ويعول متصدر الترتيب بوروسيا دورتموند كثيراً على مواصلة عدة لاعبين نشر سحرهم الكروي، وقيادة الفريق إلى اعتلاء منصات التتويج نهاية الموسم.

ويأتي هداف بوروسيا دورتموند باكو ألكاسير على قائمة اللاعبين، الذين جلبوا الأنظار إليهم بقوة. تألق النجم الإسباني يأتي بعد تجربة غير موفقة مع فريقه السابق برشلونة. ألكاسير جلس كثيراً على دكة بدلاء "البلوغرانا"، وقرر فتح قلبه للحديث عن تجربته الكروية مع "البلوغرانا".

وفي هذا الشأن، قال باكو ألكاسير "لم أكن أرغب في قضاء المزيد من الوقت (مع برشلونة) دون الشعور بأنني جزء من شيء ما"، وأضاف في حوار نشره موقع صحيفة ماركا الإسبانية: "نعم أنا سعيد لأنني لعبت هناك، فقد تعلمت من تجربتي مع برشلونة، لكن في النهاية تريد (كلاعب) أن تشعر بالاهتمام وأنا الآن سعيد للغاية".

واعترف ألكاسير أنه من الصعب اللعب كمهاجم صريح لفريق كبير (مثل برشلونة)، وأردف: "في النهاية لا يتوقف الأمر عليك، إذا لم يتم اختيارك في التشكيلة الرسمية. ففي هذه الحالة، يتم اتخاذ هذا النوع من القرارات من طرف المدرب، وما يمكنني القيام به هو التدرب والتحسن بشكل يومي"، وتابع: "عدم تسجيل الأهداف مع برشلونة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أدخلني في مرحلة سلبية، بيد أنني الآن أشعر بالإيجابية والثقة بالنفس".

وعن فريقه الحالي بوروسيا دورتموند، تمنى باكو ألكاسير (25 عاماً) أن يحافظ متصدر الدوري الألماني على مستواه الحالي، مشدداً على أن الأهم هو تركيز الفريق على نفسه، ومواصلة العمل وهذا ما سيجلب السعادة، على حد وصفه.