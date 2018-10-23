تفاصيل جديدة عن مغادرة رونالدو لريال مدريد

رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية نهاية لقصته الحافلة بالألقاب الفردية والجماعية مع فريق ريال مدريد، إلا أن بعض تفاصيل رحيل أحسن لاعب في العالم خمس مرات مازالت تنكشف مع مرور الوقت.

فقد كشف خبير الكرة، الصحفي الإسباني الشهير غوليم بالاغي، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الرياضية عن تفاصيل جديدة بخصوص الأيام الأخيرة، التي كانت تفصل إعلان انتقال رونالدو بشكل رسمي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكد غوليم بالاغي أن خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو رفض إخبار مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيغي أن النجم البرتغالي سيرحل إلى فريق "السيدة العجوز"، وأضاف أن لوبيتيغي لم يكن على علم برحيل رونالدو.

وقال بالاغي، الذي يُشتهر بقربه من الأوساط الكروية الإسبانية أن رحيل رونالدو (33 عاماً) كان "قراراً مفاجئاً للوبيتيغي بالدرجة الأولى"، وأردف :"لوبيتيغي لم يكن يعرف كيف سيكون الفريق. يمكن لومه على ذلك، لكن لا يجب لومه على الكثير فهو لا يتحمل المسؤولية".

ويخوض لوبيتيغي غداً الأحد مباراة حاسمة قد تعجل بإقالته من تدريب ريال مدريد في حال لم يحقق الفوز، إذ يحل "الميرنغي" ضيفاً ثقيلاً على غريمه التقليدي برشلونة في مباراة يأمل فيها لوبيتيغي الاقتراب من النادي الكتالوني متصدر "الليغا" الإسبانية والتخفيف من حدة الضغوطات المُلقاة على عاتقه منذ عدة أسابيع.