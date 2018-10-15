تفاصيل جديدة عن تصريحات إيسكو حول كريستيانو رونالدو

ذكر موقع صحيفة "الكونفيدونسيال" أن تصريحات إيسكو عن زميله السابق في "الميرنغي" كريستيانو رونالدو فاجأت نجوم نادي العاصمة الإسبانية، وأضاف الموقع الإسباني أن إدارة ريال مدريد لا تُشاطر إيسكو الرأي.
وأوضح موقع "الكونفيدونسيال" أن إيسكو أطلق تصريحاته المُثيرة عن النجم البرتغالي بعد أيام قليلة من مدح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كريستيانو رونالدو، قائلا إن النادي الملكي سيظل شاكراً لأحسن لاعب في العالم خمس مرات على ما قدمه لريال مدريد.
وأشار نفس المصدر إلى أن إيسكو على ما يبدو لم يزن كلماته جيداً، وأضاف أن تصريحات الدولي الإسباني تعكس حالة التوتر وعدم الاستقرار، التي يُعاني منها ريال مدريد بعد عجزه عن تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأفاد المصدر أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يريد من لاعبي "الميرنغي" الإدلاء مرة ثانية بهذا النوع من التصريحات لكونها تضر بالنادي في هذه المرحلة ولا تُساعده على الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها.
وفي نفس السياق، أكد المصدر أن الأجواء في غرف ملابس ريال مدريد ليست على ما يرام، وأردف أن أبرز مثال على ذلك علاقة طوني كروس "السيئة" مع المدرب لوبيتيغي، إذ أجلس المدربُ الإسباني كروس على دكة البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة في "الليغا" أمام ليفانتي.
يُشار إلى أن إيسكو قال مؤخراً "لن نبكي على شخص (رونالدو) لم يرغب في أن يكون هنا"، فيما رد كريستيانو رونالدو على زميله السابق قائلا "إيسكو لا يريد البكاء. هذا جيد جداً...يمكنك ألا تبكي".
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رونالدو يتوفق على ميسى
توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.
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ليكي مارتنز تخطف الأضواء
حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.
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مودريتش يتربع على خط الوسط
تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.
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راموس والتعطش الدائم للنجاح
جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."
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بوفون .. لحظة فخر
وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض