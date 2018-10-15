تفاصيل جديدة عن تصريحات إيسكو حول كريستيانو رونالدو

ذكر موقع صحيفة "الكونفيدونسيال" أن تصريحات إيسكو عن زميله السابق في "الميرنغي" كريستيانو رونالدو فاجأت نجوم نادي العاصمة الإسبانية، وأضاف الموقع الإسباني أن إدارة ريال مدريد لا تُشاطر إيسكو الرأي.

وأوضح موقع "الكونفيدونسيال" أن إيسكو أطلق تصريحاته المُثيرة عن النجم البرتغالي بعد أيام قليلة من مدح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كريستيانو رونالدو، قائلا إن النادي الملكي سيظل شاكراً لأحسن لاعب في العالم خمس مرات على ما قدمه لريال مدريد.

وأشار نفس المصدر إلى أن إيسكو على ما يبدو لم يزن كلماته جيداً، وأضاف أن تصريحات الدولي الإسباني تعكس حالة التوتر وعدم الاستقرار، التي يُعاني منها ريال مدريد بعد عجزه عن تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفاد المصدر أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يريد من لاعبي "الميرنغي" الإدلاء مرة ثانية بهذا النوع من التصريحات لكونها تضر بالنادي في هذه المرحلة ولا تُساعده على الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها.

وفي نفس السياق، أكد المصدر أن الأجواء في غرف ملابس ريال مدريد ليست على ما يرام، وأردف أن أبرز مثال على ذلك علاقة طوني كروس "السيئة" مع المدرب لوبيتيغي، إذ أجلس المدربُ الإسباني كروس على دكة البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة في "الليغا" أمام ليفانتي.

يُشار إلى أن إيسكو قال مؤخراً "لن نبكي على شخص (رونالدو) لم يرغب في أن يكون هنا"، فيما رد كريستيانو رونالدو على زميله السابق قائلا "إيسكو لا يريد البكاء. هذا جيد جداً...يمكنك ألا تبكي".