 تفاصيل جديدة عن تصريحات إيسكو حول كريستيانو رونالدو | عالم الرياضة | DW | 24.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

تفاصيل جديدة عن تصريحات إيسكو حول كريستيانو رونالدو

بعدما أكد أن ريال مدريد "لا يبكي" على لاعب لم يعد راغباً بالبقاء مع "الميرنغي"، كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة عن تصريحات إيسكو بشأن زميله السابق كريستيانو رونالدو، وذلك قبل أيام من كلاسيكو الأحد.

Fußball Russland WM Protugal vs Spanien | Christiano Ronaldo (picture-alliance/Sputnik/N. Zotina)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "الكونفيدونسيال" أن تصريحات إيسكو عن زميله السابق في "الميرنغي" كريستيانو رونالدو فاجأت نجوم نادي العاصمة الإسبانية، وأضاف الموقع الإسباني أن إدارة  ريال مدريد لا تُشاطر إيسكو الرأي.

وأوضح موقع "الكونفيدونسيال" أن إيسكو أطلق تصريحاته المُثيرة عن النجم البرتغالي بعد أيام قليلة من مدح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كريستيانو رونالدو، قائلا إن النادي الملكي سيظل شاكراً لأحسن لاعب في العالم خمس مرات على ما قدمه لريال مدريد.

مختارات

يبدو أن كريستيانو رونالدو ومع اقتراب مسيرته الكروية وجد لنفسه دورا جديدا. مع "السيدة العجوز" وعلى ما يبدو اكتشف مهمة صناعة الأهداف عوض إحرازها. الملفت أن دوره الجديد تزامن مع اتهامات "قاتلة" ضده بالاغتصاب. (01.10.2018)

عند انطلاق الموسم كانت الأنظار متوجهة صوب ريال مدريد وما إذا كان سيستطيع سدّ الفراغ الناجم عن رحيل كريستيانو رونالدو. هناك من اعتبر المهمة مستحيلة، اليوم يذهب الكثيرون إلى أن حال الملكي أفضل بكثير بدون "الدون". (21.09.2018)

وأشار نفس المصدر إلى أن إيسكو على ما يبدو لم يزن كلماته جيداً، وأضاف أن تصريحات الدولي الإسباني تعكس حالة التوتر وعدم الاستقرار، التي يُعاني منها ريال مدريد بعد عجزه عن تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفاد المصدر أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز  لا يريد من لاعبي "الميرنغي" الإدلاء مرة ثانية بهذا النوع من التصريحات لكونها تضر بالنادي في هذه المرحلة ولا تُساعده على الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها.

وفي نفس السياق، أكد المصدر أن الأجواء في غرف ملابس ريال مدريد ليست على ما يرام، وأردف أن أبرز مثال على ذلك علاقة طوني كروس "السيئة" مع المدرب لوبيتيغي، إذ أجلس المدربُ الإسباني  كروس على دكة البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة في "الليغا" أمام ليفانتي.

يُشار إلى أن إيسكو قال مؤخراً "لن نبكي على شخص (رونالدو) لم يرغب في أن يكون هنا"، فيما رد كريستيانو رونالدو على زميله السابق قائلا "إيسكو لا يريد البكاء. هذا جيد جداً...يمكنك ألا تبكي".

  • UEFA Europas Spieler des Jahres Cristiano Ronaldo (Reuters/E. Gaillard)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Fußball - Luca Modric

بيريز يضع شرطاً لتخلي ريال مدريد عن مودريتش! 15.10.2018

أوضحت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد يسمح للساحر الكرواتي لوكا مودريتش بمغادرة القلعة المدريدية. رئيس "الميرنغي" وضع شرطا واحدا من أجل السماح لمودريتش بتحقيق حلمه اللعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Fußball-Spieler Eden Hazard

عقبة أمام انتقال هازارد إلى ريال مدريد 13.10.2018

بعدما أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى الدوري الإسباني واللعب في ريال مدريد، أوضحت تقارير صحفية أن نجم تشيلسي ادين هازارد تعترضه عقبة من أجل حمل قميص "الأبيض الملكي"، الذي يُقاوم للعودة إلى سكة الانتصارات.

Italien Cristiano Ronaldo in Turin

رئيس ريال مدريد يكشف تفاصيل جديدة عن رحيل رونالدو 22.09.2018

بعد صمت دام عدة أسابيع، كسر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حاجز الصمت وكشف عن بعض تفاصيل جديدة حول رحيل كريستيانو رونالدو عن القلعة المدريدية في فترة الانتقالات الصيفية. فماذا قال بيريز؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

تفاصيل جديدة عن تصريحات إيسكو حول كريستيانو رونالدو

زوجة إيكاردي تزيد الغموض حول مستقبل نجم إنتر ميلانو!

ساعة رونالدو تخطف الأضواء قبل موقعة أولد ترافورد

لاعب ليون نبيل فقير يدخل رادار نادي بايرن ميونيخ

تير ستيغن يجعل أسطورة برشلونة يغرد بالألماني!

نجوم ريال مدريد يمددون "عمر" لوبيتيغي مدربا للملكي