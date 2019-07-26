 تفاصيل جديدة بشأن محاولة السطو على مسعود أوزيل في لندن | عالم الرياضة | DW | 07.11.2019

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عالم الرياضة

تفاصيل جديدة بشأن محاولة السطو على مسعود أوزيل في لندن

واجه سياد كولاسيناك بشجاعة لصين حاولا سرقة زميله مسعود أوزيل. وأظهرت تفاصيل جديدة رباطة جأش "الدبابة" البوسني عندما تعرض للطعن في ذراعه من قبل أحد اللصين، بينما كان أوزيل يحاول إغلاق باب السيارة ربما خوفا على زوجته.

Sead Kolasinac und Mesut Özil (picture-alliance/PA Wire/N. French)

ظهرت تفاصيل جديدة لمحاولة السطو، التي تعرض لها الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال وزميله في الفريق، البوسني سياد كولاسيناك، في منطقة غولدز غرين بالعاصمة البريطانية في شهر يوليو/ تموز الماضي.

مختارات

قام اثنان من راكبي الدراجات النارية بتتبع مسعود أوزيل وزميله في أرسنال سياد كولاسيناك، وهو يقود سيارته الفخمة بشمال لندن في محاولة لسرقتهما. وبينما كان أزويل وزوجته خائفين واجه "الدبابة" كولاسيناك المعتدين بشراسة. (26.07.2019)

عندما كان مسعود أوزيل صغيرا كان مغرما بالأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، ويتمنى أن يصبح مثله. ولذلك كان أوزيل يلعب دائما في بدايته في قلب خط الوسط أو كصانع ألعاب. والآن يحكي كيف تصبب عرقا عند أول لقاء له مع نجمه المفضل. (01.12.2017)

وظهر فيديو جديد عن قرب لمحاولة السطو على أوزيل، الذي كان جالسا على مقعد القيادة في سيارة ضخمة بينما بابه مفتوحا ويتحدث إلى كولاسيناك، حينما قدم شخصان على دراجة نارية، ويرتدي كل منهما خوذة تخفي ملامحه، وصعدا بها رصيف المشاة.

كان أحد المهاجمين معه حقيبة ظهر أخرج منها سلاحا أبيض بنصل طويل ثم أعطاه لزميله الآخر، الذي هبط من على الدراجة وأخذ يوجه طعنات لكولاسيناك أصابته في ذراعه الأيسر. لكن اللاعب البوسني الملقب بـ"الدبابة" ظهر رابط الجأش ووقف في مواجهة الجاني، بينما كان مسعود أوزيل يحاول إغلاق باب السيارة على نفسه.

في تلك اللحظة تحول كولاسيناك إلى وضع الهجوم على اللصين فهبطا بدراجتهما النارية مسرعين إلى الشارع و"رضيا من الغنيمة بالفرار".

يذكر أن أوزيل كان "مرعوبا" فقد كانت معه زوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، ونزلا من السيارة وهربا إلى مطعم تركي في الشارع، حيث هب الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة، حسبما ذكرت آنذاك صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ص.ش/ح.ع.ح

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

بدأ اللاعب مسعود أوزيل مسيرته الكروية الناجحة من ضواحي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية وانتقل ليصنع أمجاد أعرق الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وأرسنال ويقود منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. بالصور: مسار حافل بالإنجازات. (10.07.2018)  

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