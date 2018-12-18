كما كان مُتوقعاً، أقال مانشستر يونايتد مدرب الفريق جوزيه مورينيو، بسبب سلسلة النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وابتعاد "الشياطين الحمر" عن متصدر ترتيب "البريميرليغ" ليفربول بـ 19 نقطة كاملة.
ومن أبرز أسباب إقالة المدرب البرتغالي، علاقته المتوترة مع بعض لاعبي مانشستر يونايتد وعلى رأسهم بول بوغبا، إذ استطاع النجم الفرنسي حسم معركة كسر العظم وانتصر على مورينيو، الذي لم تفلح كل محاولاته في رأب الصدع بينه وبين بوغبا.
وكشفت صحيفة "الإندبندت"، عن تفاصيل المعركة الأخيرة بين بوغبا ومورينيو، فقد أكدت الصحفية البريطانية أن جوزيه مورينيو، بعث شخصياً قبل إقالته رسالة نصية إلى إد وودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد يخبره فيها "حاولت القيام بكل شيء مع بوغبا، لكن لا شيء نجح معه".
وأضافت أن المدرب البرتغالي كان يشعر بخيبة أمل كبيرة من مستوى النجم الفرنسي، وأردفت أن بعض الأشخاص في مانشستر يونايتد كانوا يتعاطفون مع مورينيو أثناء صراعه مع بوغبا، لإخراج أفضل ما في جعبته فوق المستطيل الأخضر.
من جانبه، لم يتأخر بول بوغبا كثيراً في التعبير عن فرحته بعد إقالة المدرب البرتغالي، حيث نشر الدولي الفرنسي صورة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وأرفقها بتعليق (ضع تعليقك)، وهو ما اعتبر سخرية من إقالة مورينيو.
وفي نفس السياق، أكد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر يونايتد يتجه إلى معاقبة بوغبا بسبب الصورة التي نشرها على "إنستغرام"، وأضافت أن إدارة "الشياطين الحمر" غاضبة للغاية مما قام به بوغبا، وترى أن الصورة تنم عن "ذوق سيء" و"قلة احترام".
يشار إلى التكهنات تزداد بحدة حول المدرب القادم لمانشستر يونايتد، إذ ترجح عدة تقارير صحفية انحصار المنافسة بين عدة مدربين مثل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ومدرب توتنهام الحالي ماوريسيو بوكيتينو، وكذلك المدرب الفرنسي لوران بلان، فيما قد يعود جوزيه مورينيو في المستقبل القريب إلى تدريب ريال مدريد أو إنتر ميلانو.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
10. إرنستو فالفيردي – برشلونة
تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني
قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن
المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام
يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
6. ديدييه ديشامب- فرنسا
واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
5. يورغن كلوب- ليفربول
حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس
نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد
ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً
حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.
-
أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018
1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي
لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".
الكاتب: ملهم الملائكة