"تفاؤل" أوروبي في استئناف المحادثات النووية مع إيران قريبا

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (18 أكتوبر/تشرين الأول 2021) عن أمله في أن يجتمع دبلوماسيون من التكتل وإيران قريبا لمحاولة إحياء المحادثات النووية الإيرانية بعد توقف منذ أشهر.

وأحجم بوريل عن تأكيد تقارير عن عقد اجتماع في بروكسل يوم الخميس القادم، وقال "لا أحد يعلم، أنا متفائل اليوم أكثر من أمس". وأضاف في لوكسمبورغ حيث وصل لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد "لا يوجد تأكيد حتى الآن، لكن الأمور تتحسن وآمل أن نعقد اجتماعات تحضيرية في بروكسل خلال الأيام المقبلة".

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قد أكد الأسبوع الماضي أن من المقرر عقد اجتماعات في بروكسل بدلا من فيينا، لكنه لم يحدد موعدا.

ونقلت بلومبرغ نيوز عن نائب إيراني قوله إن وزير الخارجية الإيراني حدد الموعد أمس الأحد.

والتقى إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، في طهران يوم الخميس الماضي مع أعضاء فريق التفاوض النووي بعد أربعة أشهر من توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية.

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ويرفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حتى الآن استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا إلى أن يعود الجانبان إلى الامتثال للاتفاق الذي حدّت بموجبه طهران من أنشطة برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

لكن بعد زيارة مورا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها ستجري محادثات في الأيام المقبلة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال دبلوماسيون غربيون إنهم قلقون من أن يطرح فريق التفاوض الجديد في طهران مطالب جديدة تتجاوز نطاق ما تم الاتفاق عليه بالفعل، في ظل قيادة رئيس معروف بتشدده إزاء الغرب على عكس سلفه البراغماتي.

وسبق أن جرت عدة جولات من المحادثات في فيينا بين إيران والأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الخاص بها، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء الاتفاق، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه وقيامه بإعادة فرض عقوبات على إيران. وانتهت آخر جولة مفاوضات في حزيران/يونيو الماضي، شهدت خلالها إيران انتخابات رئاسية وما أعقب ذلك من انتقال للسلطة.

ع.ج.م/ه.د (رويترز، د ب أ)