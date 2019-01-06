 تفاؤل أمريكي بشأن الأزمة بين تركيا والمقاتلين الأكراد بسوريا | أخبار | DW | 12.01.2019

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أخبار

تفاؤل أمريكي بشأن الأزمة بين تركيا والمقاتلين الأكراد بسوريا

تخشى وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا من هجوم تركي، فأنقرة تعتبرها تهديداً. غير أن وزير الخارجية الأمريكي بدا متفائلا في أبوظبي من إمكانية التوصل لـ"نتائج جيدة" تحمي المقاتلين الأكراد وتتيح لأنقرة الدفاع عن نفسها.

VAE US-Außenminister Mike Pompeo in Abu Dhabi (Reuters/A. Caballero-Reynolds)

مايك بومبيو والشيخ محمد بن زايد خلال مباحثات في أبو ظبي

قللت الولايات المتحدة من حجم خلافاتها مع أنقرة حول مصير المقاتلين الأكراد في سوريا، مؤكدة إمكانية التوصل إلى حل يحمي الأكراد من جهة، ويتيح للأتراك "الدفاع عن بلادهم من الإرهابيين" من جهة ثانية.

وقال بومبيو اليوم السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2019) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي للصحافيين الذين يرافقونه في جولته في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة تعترف بـ"حق الشعب التركي و(الرئيس التركي رجب) أردوغان في الدفاع عن بلدهما من الإرهابيين"، قبل أن يضيف "لكننا نعلم أيضا أن هؤلاء الذين قاتلوا معنا طوال هذا الوقت يستحقون أن يكونوا بمأمن أيضا". وأضاف "نحن واثقون بأننا سنتوصل إلى مخرج يحقق هذين المطلبين".

وقال بومبيو إنه أجرى السبت مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وأضاف "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها، ولكنني ما زلت متفائلا بإمكانية التوصل إلى نتيجة جيدة". وأوضح أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "تغير تكتيكي" ولا يغير قدرة الجيش الأمريكي على التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وإيران.

مختارات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن العملية العسكرية ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعهدت تركيا بتنفيذها في شمال سوريا، لا تتوقف على انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة فحسب. (10.01.2019)

قبل يوم من وصوله إلى أنقرة، طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، من تركيا بأن تضمن سلامة المقاتلين الأكراد، حلفاء واشنطن في الحرب ضد "داعش"، قبل الانسحاب من سوريا. الرد التركي على تصريحات بولتون لم يتأخر كثيرا. (06.01.2019)

ويزور بومبيو الإمارات السبت ضمن جولة يقوم بها في المنطقة لطمأنة حلفاء واشنطن بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجىء سحب نحو ألفي جندي أميركي نشروا في سوريا لمكافحة "داعش".

وتأتي تصريحات الوزير الأميركي بعد توتر بين بلاده وتركيا حول مصير المقاتلين الأكراد في سوريا. وتتعلق الخلافات بين الدولتين حول وحدات حماية الشعب الكردية، ففي حين تعتبرها أنقرة قوات "إرهابية"، تدافع عنها واشنطن لدورها الكبير في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وتخشي الجماعات التي يقودها أكراد وتسيطر على مناطق في شمال سوريا من هجوم تركي في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من مناطقهم.

 وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية القريبة للغاية من حدودها تهديدا أمنيا. وهددت أنقرة مرارا خلال الأسابيع القليلة الماضية بشن هجوم لطرد هذه القوات من شمال سوريا. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحق هذه الجماعة.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Syrien Afrin Trauer um Opfer (Getty Images/AFP/G. Ourfalian)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    جنائز أهل عفرين

    تتفاوت الأرقام المعلنة لعدد ضحايا الهجوم التركي على عفرين، وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في العاصمة البريطانية لندن في بيانات متفرقة مصرع عشرات المقاتلين والمدنيين بينهم عدد غير معروف من الأطفال والنساء. في الصورة نساء من عفرين يندبن قتلاهن الذين لفت نعوشهم بعدة رايات وبيارق.

  • Türkische Offensive in Nordsyrien Leopard 2A4 Panzer (picture-alliance/dpa/XinHua)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    بداية الهجوم التركي

    أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2018) انطلاق عملية "غصن الزيتون" على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا . العملية بدأت بقصف عبر الحدود، واعقبته غارات جوية، ثم تدفقت القوات بعد ذلك الى المنطقة.

  • Syrien Türkische Offensive in Nordsyrien nahe Afrin (picture-alliance/dpa/DHA-Depo Photos)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    مقاتلو الجيش الحر المتحالفون مع تركيا

    انضم الجيش الحر وهو فصيل سوري معارض تدعمه تركيا الى عملية "غصن الزيتون" . ويتهم الكرد وفصائل معارضة أخرى قوات الجيش الحر بأنها تضم عناصر جند الشام وجبهة النصرة وداعش بين صفوفها. الصورة تظهر أحد عناصر الجيش الحر المهاجم لعفرين وهو يرفع اصبعه في شارة التوحيد التي تشيع بين الفصائل الإسلامية المتشددة.

  • Syrien kurdische Kämpfer in Hasaka (Reuters/R. Said)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية

    يتصدى مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحة خفيفة للهجوم التركي المدرع المسند بالطائرات. هذه الوحدات هي التي تصدت لتنظيم داعش، وقهرته في أغلب مناطق سوريا ونزعت منه كوباني وكانت سببا لهزيمته في سوريا والعراق. الصور لمجموعة من هؤلاء المقاتلين في الحسكة وهم يرفعون بنادقهم الكلاشنكوف في الهواء تعبيرا عن عزمهم الاستمرار في القتال.

  • Türkische Armee nimmt Berg Baraja in Syrien ein (picture alliance/AP/ANHA )

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    تدمير معبد عين داره

    معبد عين داره الذي بني خلال عصر الحديد في الحقبة الآرامية (بين 1300-700 قبل الميلاد) وقد دمر جزء كبير منه واصيب بأضرار جسيمة جراء القصف الجوي التركي وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. مدير المرصد رامي عبد الرحمن كشف أن "نسبة التدمير (التي تعرض لها المعبد) بلغت أكثر من 60 بالمئة".

  • NATO Deputy Secretary General visits the Republic of Turkey (NATO)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    ممثلة الناتو زارت تركيا خلال الهجوم

    دولياً، أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العملية التركية في عفرين وطالبت بوقفها. لكنها أقرت بـ "المصالح الأمنية المشروعة" لأنقرة، فرنسا دعت الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث عملية غصن الزيتون.فعقد الاجتماع دون إصدار اعلان. الولايات المتحدة دعت الى ضبط النفس واوقفت شحنات العتاد والسلاح الى المقاتلين الكرد. لم يصدر عن الناتو رد فعل بشان الهجوم وقد إطلع عليه منذ البداية.

  • Türkei Erdogan Rede Operation Olivenzweig (picture-alliance/AP/M. Cetinmuhurdar)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    اردوغان توعد بمد العمليات الى أدلب

    واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته بتوسيع عملية الجيش التركي على مدينة عفرين لتصل الى مدينة أدلب، مستخدما مصطلحا محببا لدى الجنود الأتراك: "صغيري محمد يزحف إلى عفرين. بمشيئة الله سيزحف إلى إدلب".

  • Türkei Raketenangriff Kilis - Grenze zu Syrien (picture-alliance/AP Photo/Can Erok/DHA-Depo Photos)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    صواريخ من سوريا على مدن تركية

    عمال الاغاثة يخلون مصابين اتراك جرحوا بصاروخين أطلقا من سوريا وسقطا على مدينة كيليس قرب الحدود السورية، ونجم عن الهجوم 13 اصابة في صفوف المدنيين. الهجمات مستمرة منذ أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون".

  • Deutschland | Kurden-Demo in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    تظاهرات كردية حاشدة في المدن الألمانية

    شارك نحو عشرين ألف كردي في مدينة كولونيا بألمانيا وفي مدن ألمانية أخرى في تظاهرات منددة بالهجوم التركي على عفرين . أضطرت الشرطة لتفريق المظاهرة بعد أن رفع بعض المتظاهرين رايات حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا، وصورا للزعيم الكردي السجين عبد الله اوجلان. وتضم ألمانيا أكبر جالية كردية وأكبر جالية تركية في العالم وتخشى السلطات أن ينعكس الهجوم على عفرين على الجاليتين.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

محطات في الهجوم التركي على عفرين

شنت تركيا بتحالف مع جناح المعارضة السورية المعروف بالجيش الحر هجوماً على عفرين المدينة التي تسكنها غالبية كردية وتسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية. عملية "غصن الزيتون" حسب التسمية الرسمية قد تصل الى إدلب. (29.01.2018)  

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