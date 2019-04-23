تفاؤلٌ في السودان بعد اجتماع بين المجلس العسكري والمعارضة

عُقِد اليوم السبت (27 أبريل/ نيسان 2019) الاجتماع المشترك بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"تحالف قوى الحرية والتغيير" للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد. ووصف تحالف قوى الحرية والتغيير (تحالف المعارضة)، الاجتماع في مؤتمر صحفي بأنه كان إيجابيا.

وقال أيمن نمر، وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، السبت بعد المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد. وأضاف نمر "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف". وتابع قائلا "نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة".

ومن جانبه قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي إن المفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير "تمت بشفافية".

ويضم "تحالف قوى الحرية والتغيير" قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني بالإضافة لتجمع المهنيين. يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اتفق مع تحالف الحرية والتغيير على تكوين لجنة مشتركة لبحث عملية انتقال السلطة.

وسبق أن عقد قادة المتظاهرين عدّة جولات مباحثات غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الرئيس عمر البشير عن الحكم في أعقاب أربعة اشهر من الاحتجاجات. ووافق الطرفان في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأبقى المحتجون على ضغوطهم على المجلس العسكري، وواصلوا الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم كما تجمّع عشرات الآلاف الخميس في "مسيرة مليونية" ترفع شعار الحكم المدني. وأعلنت القوى الغربية عن دعمها، غير أنّ دولاً خليجية رئيسة تساند المجلس العسكري، بينما دعت الدول الإفريقية إلى تسليم الحكم للمدنيين.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)