 تغييرات بسيطة من أجل حماية الخصوصية على الواتس آب! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.04.2021

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علوم وتكنولوجيا

تغييرات بسيطة من أجل حماية الخصوصية على الواتس آب!

أوصت مؤسسة فحص الجودة الألمانية بتغيير بعض الإعدادات في تطبيق واتس أب الشهير، وذلك للحفاظ على الخصوصية. التغييرات تمنع الآخرين من إزعاجك ومراقبة ظهورك والتسبب بعض الأحيان في إحراجك.

علامة تطبيق واتس آب

تشتهر المؤسسة الألمانية مؤسسة شتيفتوتغ فارينتيست Stiftung Warentest بفحصها المنتوجات التي يستخدمها الجمهور من أجل مساعدته على تقييم هذا المنتوج، لذلك فإن توصياتها بخصوص تطبيق واتس أب، وأهمية تغيير بعض الخصائص به لحماية الخصوصية تأتي بناء على نصائح الخبراء هناك، وفقا لما نشرت صحيفة بيزنس انسايدر بنسختها الألمانية.

صورة البروفايل

الخاصية الأولى التي طالبت المؤسسة بضرورة تعديلها، هي المتعلقة بصورة البروفايل الخاص لمستخدمي هذا التطبيق.

تتضمن الخطوات الأولى في إعداد Whatsapp إدخال الاسم وإنشاء صورة للملف الشخصي. ما لا يعرفه الكثيرون هو أن أي شخص لديه رقم هاتف المستخدم يمكنه رؤية هذه الصورة. لكن هذا يمكن أن يتغير.

مختارات

أدخلت خدمة المراسلة "واتس آب" خاصية "عربات التسوق" بهدف جذب التجار والشركات إلى تطبيقها من خلال إدارة الطلبيات الواردة لهم، والتواصل مع الزبائن، وكذلك تشجيع مستخدمي الخدمة البالغ عددهم 1,5 مليار على التسوق عبر منصتها.

أكثر من 60 مليار رسالة يتم إرسالها عبر "واتس آب" يوميا، من المفترض أن تكون آمنة لا يقرأها إلا أصحابها، لكن خطأ صغيرا قد يؤدي إلى اختراق الحساب والمسّ بالخصوصية. فما العمل؟ إليك طريقة لتجنب ذلك..

للقيام بذلك، عليك أولا الذهاب إلى إعدادات ثم اضغط على حساب و حماية البيانات. هناك تقوم بتحديد صورة ملف تعريف العنصر، ومن ثم يمكنك الاختيار بين ثلاث خيارات: " الجميع " أو " جهات الاتصال الخاصة بي " أو " لا أحد ". وتوصي المؤسسة الألمانية باختيار جهات الاتصال الخاصة بي " أو " لا أحد " وهكذا لن يشاهد أحد صورتك والتعرف عليك إلا إذا أحبيت ذلك وسمحت به؟

آخر ظهور على الإنترنت

يسبب هذا الأمر حرجا للأشخاص الذين لا يستطيعون الرد على الرسائل أو المكالمات دائما، لذلك إذا كنت لا ترغب بإظهار هذه الخاصية فيجب عليك تغيير ذلك في إعداداتك. الإعدادات تسمح بعدم إظهار هذه الخاصية أبدا أو إظهارها فقط لبعض الأشخاص.

العلامة الزرقاء

عندما تتلقى رسالة من إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، تظهر علامات صح مختلفة خلفها. عددهم ولونهم أمر بالغ الأهمية لأنها تعبر للمرسل عن حالتك. تشير علامة الاختيار الرمادية إلى أنه تم إرسال الرسالة. تشير علامتا الاختيار الرماديتان إلى وصول الرسالة. تشير علامتا الاختيار باللون الأزرق إلى أن المستلم قد قرأ الرسالة.

إذا كنت لا تريد إرسال إيصال بالقراءة، انتقل إلى إعدادات، حماية البيانات وإلغاء القراءة هناك. هذا يعني أن العلامات الزرقاء لن تعد تظهر عند المستلم عندما تقرأ الرسالة.

من المهم معرفة أنه إذا لم تشارك وقت آخر ظهور لك، فلن تتمكن أنت أيضًا من رؤية وقت آخر ظهور الخاص بالآخرين.

وإذا أوقفت مؤشرات قراءة الرسائل لديك، فلن تتمكن من رؤية تلك المؤشرات عندما يقرأ الآخرون رسائلك. في الدردشات الجماعية يتم دائمًا إرسال مؤشرات قراءة الرسائل، ولا يمكن تعطيلها.

إذا أوقفت جهةُ اتصال ما مؤشرات قراءة الرسائل لديها، فلن تتمكن أنت من معرفة ما إذا كانت تلك الجهة قد شاهدت حالاتك الجديدة.

ع.أ.ج

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