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تغير سياسية الدفاع في ألمانيا

أدى غزو أوكرانيا إلى تحول حاد في سياسة الدفاع الألمانية. أعلن المستشار أولاف شولتز عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. بعد مرور عام ، أخبر شولتز البرلمان بما يعتقد أنه قد تحقق وما لا يزال يتعين القيام به.