 تغير سياسية الدفاع في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 02.03.2023

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DW الأخبار

تغير سياسية الدفاع في ألمانيا

أدى غزو أوكرانيا إلى تحول حاد في سياسة الدفاع الألمانية. أعلن المستشار أولاف شولتز عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. بعد مرور عام ، أخبر شولتز البرلمان بما يعتقد أنه قد تحقق وما لا يزال يتعين القيام به.

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Berlin, Deutschland 8. Februar 2023: 84. Sitzung des Deutschen Bundestags - 2023 RegierungserklÃ¤rung Im Bild: Bundeskanzler Olaf Scholz SPD Deutscher Bundestag Berlin *** Berlin, Germany 8 February 2023 84 Session of the German Bundestag 2023 Government Statement In the picture Chancellor Olaf Scholz SPD German Bundestag Berlin Copyright: xFotostandx/xReuhlx

أوكرانيا والموقف الألماني.. من الحذر إلى الدعم الكامل 27.02.2023

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حصول أوكرانيا على أسلحة "نوعية"...مسألة وقت؟ 15.02.2023

قدّمت الوزيرة المنتمية للحزب الأشتراكي الديمقراطي صباح اليوم استقالتها، التي قبلها المستشار أولاف شولتس.

وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها 16.01.2023

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks to the press as he arrives for a two-day meeting of the alliance's Defence Ministers at the NATO headquarters in Brussels on February 14, 2023. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

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شولتس: الحلفاء يناقشون مع كييف ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا 02.03.2023

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن وجود نقاش بين الحلفاء الغربيين وكييف بشأن "ضمانات أمنية مستقبلية" لأوكرانيا، وتحدث عن دعم بلاده لأوكرانيا وعن سياسة برلين الدفاعية، كما وجه رسالة للمنتقدين في بلاده ورسالة أخرى للصين.

German president Frank-Walter Steinmeier (R) and Hamburg's mayor Olaf Scholz in Hamburg, Germany, 9 July 2017. German president Steinmeier arrived in the city on Sunday in order to inform himself about the policing of the anti-G20 demonstrations. Photo: Marcus Brandt/dpa

في ذكرى الغزو الروسي ـ برلين تطالب بوتين بإنهاء الحرب في أوكرانيا 24.02.2023

قال المستشار الألماني شولتس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينتصر" في أوكرانيا و "لن يحقق أهدافه الإمبريالية" ودعا هو والرئيس شتاينماير موسكو لوضع نهاية للحرب، مؤكدان في الوقت نفسه استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht zwischen Mitarbeitern des Mitti Café und winkt. Bengaluru ist die letzte Station der zweitägigen Reise des Kanzlers durch Indien. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس من الهند: اللغة لن تكون عقبة أمام العمالة الأجنبية 26.02.2023

تسعى ألمانيا لاستقدام العمالة الأجنبية المتخصصة، وفي هذا الإطار تعهد المستشار شولتس من الهند بأنّ تبسط حكومته إجراءات التأشيرات للكوادر الهندية في تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنّ اللغة لن تكون عقبة أمام العمالة الأجنبية.

German Chancellor Olaf Scholz shakes hands with Indian Prime Minister Narendra Modi before their meeting at the Hyderabad House in New Delhi, India, February 25, 2023. REUTERS/Adnan Abidi

رفقة وفد اقتصادي رفيع.. شولتس يبحث تعزيز التعاون مع الهند 25.02.2023

يجري المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة للهند هي الأولى له منذ توليه منصبه. والحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي تلعب فيها الهند دورا محايدا، هي إحدى القضايا الرئيسية على جدول المحادثات بين شولتس ونظيره الهندي.