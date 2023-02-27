تغير سياسية الدفاع في ألمانيا

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أدى غزو أوكرانيا إلى تحول حاد في سياسة الدفاع الألمانية. أعلن المستشار أولاف شولتز عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. بعد مرور عام ، أخبر شولتز البرلمان بما يعتقد أنه قد تحقق وما لا يزال يتعين القيام به.
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن وجود نقاش بين الحلفاء الغربيين وكييف بشأن "ضمانات أمنية مستقبلية" لأوكرانيا، وتحدث عن دعم بلاده لأوكرانيا وعن سياسة برلين الدفاعية، كما وجه رسالة للمنتقدين في بلاده ورسالة أخرى للصين.
قال المستشار الألماني شولتس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينتصر" في أوكرانيا و "لن يحقق أهدافه الإمبريالية" ودعا هو والرئيس شتاينماير موسكو لوضع نهاية للحرب، مؤكدان في الوقت نفسه استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا.
تسعى ألمانيا لاستقدام العمالة الأجنبية المتخصصة، وفي هذا الإطار تعهد المستشار شولتس من الهند بأنّ تبسط حكومته إجراءات التأشيرات للكوادر الهندية في تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنّ اللغة لن تكون عقبة أمام العمالة الأجنبية.
يجري المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة للهند هي الأولى له منذ توليه منصبه. والحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي تلعب فيها الهند دورا محايدا، هي إحدى القضايا الرئيسية على جدول المحادثات بين شولتس ونظيره الهندي.
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