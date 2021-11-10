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تغير المناخ يغير حياة البدو في كينيا

يعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات في عصرنا، فهو يؤثر على العالم بأسره، خاصة الدول الفقيرة، فهي تكافح أكثر مع التغيير الذي يحدثه الإنسان ، وغالبًا ما يكون لديهم القليل ليستثمرونه للتعويض على الأضرار التي الحقها بسبل عيشهم كما هو الحال في كينيا.