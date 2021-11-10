تغير المناخ يغير حياة البدو في كينيا

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يعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات في عصرنا، فهو يؤثر على العالم بأسره، خاصة الدول الفقيرة، فهي تكافح أكثر مع التغيير الذي يحدثه الإنسان ، وغالبًا ما يكون لديهم القليل ليستثمرونه للتعويض على الأضرار التي الحقها بسبل عيشهم كما هو الحال في كينيا.
غزو الجراد لليمن وبلدان أخرى في منطقة القرن الأفريقي ليس أمرا جديدا، فقد اعتاد الناس هناك على مواجهة هذه الظاهرة، بل إن السكان تكيفوا معها وحوًلها البعض منهم إلى مصدر غذاء غني بالبروتينات. لكن القصة تحولت إلى مأساة!
قدمت منظمة "كير" الإغاثية في تقرير حديث لها عشر أزمات إنسانية التي رغم عواقبها الكارثية، لا تأخذ الاهتمام الدولي الكافي. ويتناول التقرير ايضا آليات جذب اهتماماتنا.
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